Plaunantis siurblys PW 30/1 (Puzzi 30/4)

Papildomas padidintos galios šepetys, skirtas plaunantiems siurbliams Puzzi 30/4, padidina valymo efektyvumą iki 35 procentų

Greičiau, giliau, geriau: greitai pritvirtinamas vietoje grindų antgalio ir iš karto paruošiama naudoti, mūsų plaunančio siurblio „Puzzi 30/4“ padidintos galio šepetys PW 30/1 leidžia gerokai suintensyvinti bendrą valymo procesą ir padidinti ploto našumą iki 35 proc. Dėl išmaniosios konstrukcijos valymo tirpalą galima purkšti ir valyti besisukančiu velenėliu, o tada visus nešvarumus išsiurbti - vienu veiksmu.

Savybės ir privalumai
Plaunantis siurblys PW 30/1 (Puzzi 30/4): Besisukantys šepečiai.
Besisukantys šepečiai.
Dėl intensyvesnio valymo proceso ir sulygimas kilimo pluoštas.
Plaunantis siurblys PW 30/1 (Puzzi 30/4): Padidintas valymo našumas
Padidintas valymo našumas
Ploto našumas padidėja iki 35 proc.
Plaunantis siurblys PW 30/1 (Puzzi 30/4): Permatomas stebėjimo langas
Permatomas stebėjimo langas
Permatomas plotas valymo galvutėje, skirtas nuolatiniam siurbimo proceso stebėjimui.
Paprasta naudoti
  • Greitas ir paprastas pritvirtinimas ant grindų antgalio.
  • Besisukantys šepečiai sustiprina giluminio valymo poveikį.
  • Lengvas įjungimas naudojant jungiklį.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. našumas (m²/h) 70 - 110
Šepečio varikio galia (W) 60
Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50 - 60
Elektros laido ilgis (m) 7
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 5,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 350 x 260 x 835
Valymo priemonės
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