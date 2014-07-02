Plaunantis siurblys PW 30/1 (Puzzi 30/4)
Papildomas padidintos galios šepetys, skirtas plaunantiems siurbliams Puzzi 30/4, padidina valymo efektyvumą iki 35 procentų
Greičiau, giliau, geriau: greitai pritvirtinamas vietoje grindų antgalio ir iš karto paruošiama naudoti, mūsų plaunančio siurblio „Puzzi 30/4“ padidintos galio šepetys PW 30/1 leidžia gerokai suintensyvinti bendrą valymo procesą ir padidinti ploto našumą iki 35 proc. Dėl išmaniosios konstrukcijos valymo tirpalą galima purkšti ir valyti besisukančiu velenėliu, o tada visus nešvarumus išsiurbti - vienu veiksmu.
Savybės ir privalumai
Besisukantys šepečiai.Dėl intensyvesnio valymo proceso ir sulygimas kilimo pluoštas.
Padidintas valymo našumasPloto našumas padidėja iki 35 proc.
Permatomas stebėjimo langasPermatomas plotas valymo galvutėje, skirtas nuolatiniam siurbimo proceso stebėjimui.
Paprasta naudoti
- Greitas ir paprastas pritvirtinimas ant grindų antgalio.
- Besisukantys šepečiai sustiprina giluminio valymo poveikį.
- Lengvas įjungimas naudojant jungiklį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|70 - 110
|Šepečio varikio galia (W)
|60
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Elektros laido ilgis (m)
|7
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 260 x 835
Valymo priemonės
PW 30/1 (Puzzi 30/4) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.