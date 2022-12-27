Kompetentingi profesionalai
Skirtingos tikslinės grupės turi skirtingus švaros poreikius: skirtingiems grindų dangų tipams reikia skirtingo tipo atnaujinimo ir priežiūros. Koks turėtų būti higieninis valymas? Kuris valymo proceso momentas yra svarbus švaros užtikrinimui? Ar švara gali turėti įtakos pelningumui? Kokio tipo nešvarumus su kokia valymo priemone galima valyti?
Kärcher sukaupta patirtis pateikia atsakymus, patarimus ir instrukcijas įvairiais klausimais apie švarą. Platus tinkamų valymo įrenginių, valymo priemonių asortimentas, bei priedų gama užtikrins geriausius rezultatus.
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