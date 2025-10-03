Švarios lauko erdvės: gerina įvaizdį, padeda išsaugoti NT vertę ir sumažinti nešvarumų kiekį patalpose

Lauko erdvių valymas – svarbus pastatų valymo paslaugų aspektas. Keliai, takai ir automobilių stovėjimo aikštelės turi būti tvarkingi, stikliniai paviršiai turi būti švarūs, bet kartu nederėtų pamiršti ir mažesnių detalių – nuo lauko peleninių iki išorinių laiptų turėklų. Be to, reikia reguliariai valyti įėjimo zoną ir purvą sugeriantį kilimą. Pastangų įdėti verta, nes taip sukuriamas teigiamas pirmasis įspūdis, išsaugoma nekilnojamojo turto vertė ir sumažinamas valymo darbų poreikis patalpose. Gera valymo koncepcija ir tinkama įranga padės jums efektyviai pasiekti savo tikslą.

Valymo darbai lauko erdvėse

Viskam reikia gero plano: sistemingas požiūris į lauko erdvių valymą

Yra daug su lauko zonų valymu susijusių užduočių, tačiau įprastai joms atlikti visada trūksta personalo. Todėl ypač svarbu nustatyti norimus valymo rezultatus ir kaip juos geriausia pasiekti. Atsižvelgiant į aplinką ir klimato sąlygas, visada būtina tiksliai nuspręsti, kokias užduotis reikia atlikti ir
kaip dažnai. Pavyzdžiui, šiukšliadėžes ir lauko pelenines prie įėjimo reikia tikrinti kelis kartus per dieną, taip pat būtina nuolat palaikyti besisukančių durų ir stiklinių paviršių švarą.

Asmuo, valantis stiklinį fasadą
Kärcher važiuojamoji šlavimo mašina
Asmuo, valantis lauko teritoriją su rankine šlavimo mašina

Kita vertus, automobilių stovėjimo aikštelės turi būti gerai prižiūrimos, tačiau jų nereikia valyti itin kruopščiai kiekvieną dieną. Pastatų išorinių erdvių valymo kruopštumas taip pat priklauso nuo konkrečios teritorijos paskirties. Pavyzdžiui, norint sukurti gerą įspūdį, lankytojų įėjimai turi gerai atrodyti, todėl juos būtina nuolat švariai nušveisti. Kita vertus, darbuotojų ir tiekėjų įėjimai tiesiog turi būti pakankamai švarūs, kad į pastatą nepatektų purvas. Jei išmintingai planuosite visus reikalingus
darbus – įskaitant reguliarų fasadų valymą – išsaugosite nekilnojamojo turto vertę, o pastato naudotojus džiugins maloni aplinka.

Kärcher rankinės šlavimo įrangos darbuotojas

Lauko erdvių valymas: švara lankytojams

Lankytojai pirmąjį įspūdį apie vietą susidaro pagal erdvę šalia pastato. Siekiant apsaugoti tokias erdves nuo dulkių ir purvo, idealiai tinka įvairių konstrukcijų šlavimo įrenginiai. Taip pat lauke ant lygių paviršių, pagamintų iš granito ar natūralaus akmens, galima naudoti grindų valymo įrenginius.

Žaliųjų plotų priežiūra su vejapjove

Žaliosios erdvės taip pat turi būti tvarkingos ir švarios. Būtina laiku pjauti veją, taip pat genėti mažus medžius ir krūmus naudojant akumuliatorinius įrankius, pvz., krūmapjoves. Jei subjurus orams gali pasidaryti slidu, būtina pašalinti lapus arba sniegą ir ledą, kad pėstieji galėtų saugiai vaikščioti.

Asmuo, dezinfekuojantis durų rankeną Kärcher garų valytuvu

Dar vienas dalykas, kuris dažnai svarbus lankytojams – durų rankenų ir paviršių, su kuriais jie liečiasi, švara. Todėl rekomenduojame reguliariai juos tikrinti, valyti ir, jei reikia, dezinfekuoti.

Elektrinė šluota naudojimo metu

Atsineškite gerą nuotaiką, o ne purvą: įėjimo zonų valymas

Įėjimo zonos yra bet kurios patalpų valymo koncepcijos esmė: jei jos nėra švarios, turėsite daug daugiau darbo viduje. Idealiu atveju valymo darbai turėtų prasidėti lauke nuo stambius nešvarumus surenkančių kilimų patiesimo ar grotelių įrengimo, kad nuo lankytojų avalynės būtų pašalinama didžioji purvo dalis. Šią zoną su dulkių kontrolės kilimėliais prie įėjimo galima valyti belaidėmis elektrinėmis šluotomis, vertikaliais šepečio tipo dulkių siurbliais arba, esant drėgnam orui, drėgno ir sauso valymo
dulkių siurbliais. Tai ne tik padės išlaikyti švarą patalpų viduje, bet ir sudarys lankytojams dar geresnį įspūdį apie jūsų verslą.

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