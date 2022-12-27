AKMENS MASĖS PLYTELIŲ VALYMAS
Smulkiosios akmens masės plytelės yra patraukli ir labai populiari grindų danga, išsiskirianti savo tvirtomis ir atsparumu slydimui pasižyminčiomis savybėmis bei labai maža drėgmės sugertimi. Smulkioji akmens masė yra moderni ir saugi dizaino priemonė, tad be jos grindų dangas šiais laikais sunku įsivaizduoti.
Tvirta ir neslidi grindų danga
Smulkiosios akmens masės plytelės yra patraukli, labai populiari grindų danga, kuri išsiskiria savo tvirtomis ir atsparumu slydimui pasižyminčiomis savybėmis bei labai mažu drėgmės sugėrimo koeficientu. Šio tipo grindų danga siūloma įvairių variantų ir spalvų, todėl ją sėkmingai galima naudoti įvairių tipų pastatuose – dirbtuvėse, komercinėse virtuvėse, degalinėse, koridoriuose, viešbučių vestibiuliuose ir geležinkelių platformose. Grindų dangas be smulkiosios akmens masės šiais laikais sunku įsivaizduoti, - tai moderni ir saugi dizaino priemonė.
Smulkiosios akmens masės plyteles sudaro apdorota vienalytė molio medžiaga. Purškimo būdu išdžiovinta masė suspaudžiama aukštu slėgiu, degama aukštesnėje nei 1200° C temperatūroje ir šio proceso metu stipriai sukepinama. Taip gaunama ypač kieta grindų danga, pasižyminti labai tvirtomis savybėmis ir labai maža vandens sugertimi (mažiau nei 0,5 % pagal svorį), todėl ją galima naudoti ir lauke – plytelėse nesikaupia vanduo, todėl jos skyla labai retai net ir spaudžiant šalčiui. Yra įvairių smulkiosios akmens masės plytelių rūšių: plytelės su apdorotu paviršiumi (šlifuotos, grubiai poliruotos ir poliruotos) ir neapdorotos plytelės su tekstūruotu arba natūraliu paviršiumi.
Kadangi visų šių smulkiosios akmens masės plytelių paviršius mikroporingas, į jas gali prasiskverbti labai mažos nešvarumų dalelės. Šį prasiskverbimą galima dar labiau sustiprinti, jei naudojamos valymo priemonės, kurių sudėtyje yra aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Aktyviosios paviršiaus medžiagos sumažina vandens paviršiaus įtemptį, todėl vandenyje esantys teršalai ir nešvarumų dalelės gali lengviau prasiskverbti į smulkias poras. Aktyviųjų paviršiaus medžiagų likučiai taip pat skatina ir greitesnį susipurvinimą.
Taip danga papilkėja ir tampa dideliu grindų valymo iššūkiu. Švaros, vertės išsaugojimo ir apsaugos nuo slydimo reikalavimus galima patenkinti tik naudojant tinkamas valymo priemones ir valymo šluostes iš mikropluošto, kurios pašalina paviršių tekstūros nešvarumus.
Valymas grindų plovimo įrenginiais
Dirbtuvių grindų valymui rekomenduojama naudoti grindų plovimo įrenginius. Valymo priemonė į vandenį dozuojama iš gėlo vandens rezervuaro arba vanduo ir valymo priemonė sumaišomi iš anksto. Valymo vandeniu vadinamas mišinys perduodamas į valymo galvutę, o iš čia – per šepečių sistemą - ant grindų. Sąveikoje su kontaktiniu šepečių sąlygojamu slėgiu tai pašalina nešvarumus. Galinė guma vėl sugeria nešvarų vandenį ir nutekina jį į nuotekų rezervuarą.
Tinkamas modelis: grindų plovimo įrenginių su cilindriniais šepečiais privalumai
Kalbant apie mašininį valymą, cilindrinė valymo galvutė su mikropluošto volu įrodė esanti ypač efektyvi, nes volai tuo pačiu metu atlieka ir pirminį šlavimą ir savaime išsivalo. Tačiau taip pat galima valyti ir naudojant diskų technologiją.
Viskas priklauso nuo greičio
Norint pasiekti pačius geriausius smulkiosios akmens masės plytelių valymo rezultatus, labai svarbus mikropluošto volų greitis (400–1100 aps./min., priklausomai nuo grindų plovimo įrenginio tipo). Taip yra todėl, kad esant dideliam greičiui, nešvarumai pasišalina, o ne lieka ant mikropluošto volų. Taip jie išsivalo patys ir išlaiko pastovų valymo efektyvumo lygį. Be to, baigus valymą, nereikia valyti mikropluošto volų, kas paprastai reikalauja daug laiko. Vietoj to, pakaks juos tiesiog nuskalauti po čiaupu. Kad nesusidarytų nemalonus kvapas, leiskite mikropluošto volams išdžiūti atskirai nuo įrenginio.
Palaikomasis smulkiosios akmens masės valymas
Palaikomasis valymas cilindriniu plovimo įrenginiu
Atliekant mechaninį palaikomąjį valymą, smulkiosios akmens masės valiklis (0,5–3 %), kurio sudėtyje nėra aktyviųjų paviršiaus medžiagų, tolygiai užtepamas grindų plovimo įrenginio su cilindrine valymo galvute ir mikropluošto volais pagalba, įdirbamas į plyteles, o atsilaisvinę nešvarumai vėl susiurbiami to paties proceso eigoje (vieno etapo metodas). Volų nebūtina nuskalauti švariu vandeniu. Šios valymo procedūros metu taip pat kruopščiai nuvalomos ir plytelių siūlės. Atliekant mažesnio ploto paviršių palaikomąjį valymą ir valant sunkiai pasiekiamas vietas, rekomenduojama naudoti ypač mažus ir kompaktiškus grindų plovimo įrenginius. Rinkdamiesi valymo priemonę smulkiosios akmens masės plytelėms, privalote atkreipti dėmesį ne tik į puikias jos valymo savybes, bet ir į tai, ar valymo priemonėje nėra aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Tai padės atsikratyti nešvarumų ir išvengti pasikartojančio susipurvinimo.
Palaikomasis valymas, naudojant didelį grindų valymo įrenginį mažiems plotams ir plotams, kuriuose yra daug daiktų ir baldų
Jei valote nedidelius plotus ir vietas, kuriose yra daug daiktų ir baldų, arba labai nepatogios prieigos plotus, vietoj grindų plovimo įrenginio patogiau naudoti didelį grindų valymo įrenginį su mikropluošto šluoste.
Pasiruošimas: pašalinkite laisvus nešvarumus (dulkių siurbliu arba mikropluošto šluoste)
Įsisenėjusius nešvarumus pašalinkite naudodami vieno arba dviejų etapų drėgnojo valymo mikropluošto šluostėmis metodą.
- Vieno etapo metodas: grindų dangą valykite vienu žingsniu. Laisvieji nešvarumai surenkami, o įsisenėjusieji gali likti ant grindų dangos.
- Dviejų etapų metodas: kad suminkštintumėte nešvarumus, pirmiausia nuvalykite paviršių dideliu kiekiu vandens, sumaišyto su valymo priemone. Kitas žingsnis – surinkti atsilaisvinusius nešvarumus išgręžta mikropluošto šluoste.
Nešvarumų rūšys ir joms tinkamos valymo priemonės:
Gatvės nešvarumai:
Gatvės nešvarumams pašalinti pakaks neutralaus valiklio.
Alyvos ir tepalų sąlygoti nešvarumai:
Alyvos ir tepalų sąlygotus nešvarumus galima pašalinti naudojant šarminę valymo priemonę.
Mineraliniai nešvarumai:
Mineraliniams nešvarumams, pavyzdžiui, kalkėms, pašalinti reikės rūgštinės valymo priemonės. Prieš panaudojant valiklį, siūles reikia nuskalauti vandeniu.
Dviejų etapų valymo metodas
Smulkiosios akmens masės grindų dangų valymui, kurias dengia per daugelį metų susidaręs pakankamai storas nešvarumų sluoksnis, nėra kitos išeities, kaip tik atlikti giluminį mašininį valymą, naudojant cilindrinį grindų plovimo įrenginį dviejų etapų metodu. Priklausomai nuo nešvarumų tipo ir lygio, naudokite gerai drėkinantį, stipriai šarminį arba rūgštinį giluminį valiklį.
Rekomenduojama naudoti šią procedūrą:
Jei naudojate rūgštinį valiklį, siūles pirmiausia reikia nuskalauti vandeniu, kad įsigertų.
Užtepkite valymo priemonę (5–20 %, priklausomai nuo nešvarumų kiekio ir tipo).
Jai beveikiant, plaukite plotą cilindriniu grindų plovimo įrenginiu šiek tiek persidengiančiais mostais ir neleiskite vandeniui su valymo priemone išdžiūti, t. y., jei reikia, užtepkite vėl.
Susiurbkite nešvarų vandenį.
Tada nuplaukite grindų dangą dideliu kiekiu švaraus vandens, naudodami vieno etapo metodą.
Alternatyva: giluminis valymas, naudojant vieno disko įrenginį su mikropluošto arba melamino dervos šluoste
Mažu sukimosi greičiu (pavyzdžiui, 180 aps./min.) dirbantis vieno disko įrenginys paviršių veikia didele sukimosi jėga, todėl puikiai tinka valymo užduotims atlikti. Įrenginyje taip pat turėtų būti valymo priemonės rezervuaras ir šluosčių laikiklis su mikropluošto / melamino dervos šluostėmis.
Naudokite tinkamą valymo priemonę (atsižvelgiant į nešvarumų tipą). Jai beveikiant (apie penkias minutes), grindų dangą plaukite persidengiančiais sukamaisiais judesiais, kad valymas visur būtų vienodai efektyvus.
Valydami purvinas vietas vandeniu ir valymo tirpalu, užtikrinkite, kad valymo tirpalas neišdžiūtų. Todėl, jei reikia, valymo tirpalo užpilkite iš rezervuaro.
Kitas žingsnis yra susiurbti nešvarų vandenį naudojant galingą drėgno ir sauso valymo dulkių siurblį. Galiausiai išvalytą vietą nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir vėl nusiurbkite drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu.
Patarimas:
Nešvarias mikropluošto šluostes prieš vėl naudojant reikia išskalbti skalbimo mašinoje.
Apibendrinimas: teisingas valymas apsaugo grindų dangas nuo papilkėjimo
Jei smulkiosios akmens masės plytelės, kurias sunku valyti dėl jų mikroporingos struktūros, reguliariai valomos aprašytu būdu, nėra pagrindo nerimauti dėl galimo jų papilkėjimo laikui bėgant. Čia ir slypi plytelių originalumas. Be to, reguliarus valymas taip pat išryškina ir jų neslidumo savybes.