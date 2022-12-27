Profesionalus cenetinių grindų valymas
Cementinė grindų išlyginamoji danga yra dažniausiai naudojama išlyginamoji danga. Ši grindų danga reikalauja ypatingo valymo ir priežiūros, nes privalo ne tik atlaikyti nemažą apkrovą, bet ir atitikti darbo saugos standartus. Todėl jos generaliniam, palaikomajam ir tarpiniam valymui labai svarbu pasirinkti tinkamą įrangą.
Cementinės grindų dangos specialiosios savybės
Cementinė grindų išlyginamoji danga yra dažniausiai naudojama išlyginamoji danga ir susideda iš smėlio arba žvyro ir cemento bei vandens. Vienintelis pramonės sektoriuje naudojamas išlyginamosios dangos tipas yra „kietoji grindų išlyginamoji danga“, kuri dėl savo storio ir stiprumo klasės gali atlaikyti itin didelį judėjimą.
Cementinė grindų išlyginamoji danga yra unikali tuo, kad veikiama rūgščių įgauna panašią struktūrą kaip atidengtos struktūros betonas, t. y. betonas tampa šiurkštesnis ir sunkiau valomas. Blizgių grindų dangų atveju, jas valant stipriais šarmais (pH vertė didesnė nei 10), jų paviršius taip pat gali tapti matiniu.
Be to, jei nenaudojamos paviršiaus apdorojimo priemonės, tokios kaip impregnavimas, sandarinimas arba padengimas, cementinė grindų išlyginamoji danga gali sąlygoti dulkių susidarymą. Be to, į ją greičiau gali įsiskverbti purvas ir drėgmė. Jei cementinė grindų išlyginamoji danga neapdorota, valant reikia pasirūpinti, kad naudojamas skystis būtų susiurbtas. Šiuo atveju valyti reikėtų tik taikant vieno etapo metodą.
Pasiruošimas valymui (pradinis valymas / galutinis valymas statybvietėse)
Prieš valymą šlapiuoju būdu labai dideli nešvarumai, priklausomai nuo jų tipo ir kiekio, jei reikia, gali būti susiurbiami vakuuminiu šlavimo įrenginiu. Po statybų likę sunkiai įveikiami nešvarumai, pvz.: lakai ir dažai, skiedinys, dispersiniai dažai, derva ir klijai atsargiai pašalinami mentele arba peiliuku.
Pašalinkite...
- skiedinio likučius žalia abrazyvine plokštele;
- dispersinių dažų likučius – maždaug penkioms minutėms užtepdami neskiestą giluminį valiklį ir po to jį atsargiai nuvalydami žalia abrazyvine plokštele. Tada kruopščiai tą vietą nuskalaukite. Dėmesio: šio metodo nenaudokite savaime blizgioms emulsinėms bei polimero dangoms;
- laką, dažus arba klijus atsargiai nuvalykite naudodami universalų dėmių valiklį. Audinį suvilgykite tirpikliu ir sumirkytu skudurėliu nuvalykite dažų, lako arba klijų likučius. Tačiau skiediklių niekada nenaudokite savaime blizgiems emulsiniams paviršiams, pavyzdžiui lateksui, valyti, nes jie sugadins dangą.
Palaikomasis valymas: lengvų nešvarumų šalinimas
Palaikomasis valymas atliekamas vieno etapo metodu. Norint pašalinti lengvus nešvarumus, grindų plovimo įrenginyje naudojami raudoni plovimo šepečiai arba šluostės. Grindų plovimo įrenginys veikia naudodamas sumažintą kontaktinį slėgį ir mažesnį cilindrinių šepečių greitį. Tinkama valymo priemonė yra palaikomajam ir tarpiniam valymui skirtas 0,5–3 procentais, priklausomai nuo nešvarumų kiekio ir tipo, atskiestas pramoninio naudojimo valiklis. Taip pat rekomenduojame mašinoje įrengti automatinio valymo priemonių dozavimo funkciją. Po valymo grindų perplauti ar šluostyti nereikia – jomis galima vaikščioti iš karto.
Jei į valymo užduotį neįeina šlapiasis valymas, palaikomąjį valymą taip pat galima atlikti ir naudojant vakuuminį šlavimo įrenginį.
Giluminis valymas: labai įsisenėjusių nešvarumų šalinimas
Nešvarumai – tokie kaip alyva, tepalai ir padangų sąlygotas nusidėvėjimas – kurių negalima pašalinti palaikomojo valymo metu, šalinami atliekant reguliarų giluminį valymą. Tam reikalingi galingi grindų plovimo įrenginiai su cilindrine valymo galvute. Jei grindų danga leidžia, valymas atliekamas dviejų etapų metodu, naudojant visą kontaktinį slėgį žaliaisiais šveitimo šepečiais arba šluostėmis. Procedūra visada turi būti atliekama pažingsniui, kad grindys per daug nesušlaptų arba valymo tirpalas per greitai neišdžiūtų.
Jei, be alyvos ir tepalų, reikia nuimti apsaugines plėveles, rekomenduojame kaip valymo priemonę naudoti universalų giluminį valiklį arba intensyviojo valymo giluminį valiklį. Valymo priemonė apsauginėms plėvelėms nuimti skiedžiama iki 50 proc.
1 žingsnis: pasinaudodami grindų plovimo įrenginiu, paviršių, kurį reikia valyti, padenkite valymo priemone, o tada du ar tris kartus pašveiskite, kad atsilaisvintų visi nešvarumai.
2 veiksmas: pašalinkite nešvarų vandenį, pasinaudodami guma ir įrenginio siurbimo funkcija. Tada vėl visą plotą padenkite švariu vandeniu ir veikite pagal vieno etapo metodą: padengti vandeniu – valyti – susiurbti.
Slydimo žymių ir padangų vėžių šalinimas
Norėdami pašalinti šakinių krautuvų paliktas slydimo arba padangų žymes, naudokite specialiai šiam tikslui sukurtą valymo priemonę, kurios sudėtyje nėra nitrilotriacto rūgšties. Šią valymo priemonę neatskiestą užtepkite ant nešvarių vietų valymo priemonių purkštuvu arba purškimo buteliuku ir palikite keletui minučių, kad suveiktų. Tada plotą apdirbkite grindų plovimo įrenginiu be papildomos valymo priemonės. Ant cilindrinės valymo galvutės turi būti uždėtos žalios spalvos cilindrinės šluostės arba šepečiai, priklausomai nuo to, ar paviršiaus struktūra lygi, ar tekstūruota. Kitas žingsnis – pašalinti nešvarų vandenį ir perplauti švariu vandeniu (vieno etapo metodas).
Dėmesio: šio metodo nenaudokite polimero arba vaško dangoms valyti, nes valymo priemonė gali jas sunaikinti.
Teisingas pasirinkimas: grindų plovimo įrenginiai su cilindrine valymo galvute
Esant sunkiai įveikiamiems dideliems nešvarumams, rekomenduojame valymą šlapiuoju būdu grindų plovimo įrenginiu su cilindrine valymo galvute. Lygūs paviršiai valomi besisukančiomis volų formos šluostėmis, o šiurkštūs ir tekstūruoti paviršiai – cilindriniais šepečiais. Didelis valymo efektyvumas priklauso nuo šių dalykų:
- šepečiai / šluostės sukasi priešingomis kryptimis;
- didelis ir vienodas kontaktinis slėgis (iki 260 g/cm2) per visą darbinį plotį;
- itin didelis greitis (maks. 1100 aps./min.);
- puikus kontaktas su grindimis.
Šios savybės leidžia nešvarumus saugiai pašalinti nuo grindų. Didelis greitis taip pat sukuria savaiminio valymosi efektą, o tai reiškia, kad valymo efektyvumas nuolat išlieka aukštas. Jei nešvarumai lengvi ir birūs, prieš valant, iššluoti grindų paprastai nereikia, nes priešingomis kryptimis besisukantys šepečiai laisvus nešvarumus sušluoja į integruotą šlavimo įrenginio stalčių.