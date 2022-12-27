EKONOMIŠKAS PORTALINIŲ AUTOMOBILIŲ PLOVYKLŲ EKSPLOATAVIMAS

Daugumai automobilių savininkų labai svarbu, kad jų automobilis būtų švarus. Todėl jie reguliariai lankosi paslaugų bendrovėse, kuriose gali kartu nuplauti savo automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą. Taigi, portalinės automobilių plovyklos gali tapti pelningu šalutiniu verslu automobilių remonto dirbtuvėms, degalinėms ir automobilių prekybos atstovybėms. Be to, šios ekonomiškos ir aplinką tausojančios sistemos bus naudingos ir plovimo centrams.

A safe way to start in the wash system business

Pelningas būdas pradėti plovimo sistemų verslą

Portalinės automobilių plovyklos gali tapti pelningu valymo sprendimu automobilių dirbtuvėms, prekybos atstovybėms, plovykloms ir degalinėms. Tačiau plovimo sistemos dydis ir įranga turi būti optimaliai pritaikyta tikslinei grupei ir kasdien plaunamų transporto priemonių skaičiui. Jei portalinė plovykla naudojama klientams aptarnauti, turi būti atlikta išsami veiklos vietos analizė.

Pirmasis sprendimas – ar plovimo sistema bus naudojama pačios įmonės poreikiams, ar klientams aptarnauti?

Įsigyjant portalinę automobilių plovyklą, vienas iš svarbiausių klausimų yra pelningumas. Visų pirma, reikia nustatyti, ar portalinė automobilių plovykla bus naudojama tik pačios įmonės plovimo reikmėms, ar kaip papildoma veikla siūlant paslaugas klientams.

Cost-effectiveness of gantry car washes CCB3

Įmonės plovimo reikmės

Jei ji bus naudojama visų pirma įmonės plovimo poreikiams tenkinti, automobilių prekybos atstovybė plovyklos dydį ir techninį dizainą turėtų rinktis atsižvelgdama į naujų ir naudotų transporto priemonių pardavimo rodiklius. Tuo tarpu automobilių remonto dirbtuvėse šie veiksniai priklauso nuo remontuojamų klientų transporto priemonių skaičiaus.

Patarimas: abiem atvejais apskaičiuojant pelningumą reikia atsižvelgti į veikiančius trečiųjų šalių atitinkamus objektus aplinkinėje teritorijoje.

Cost-effectiveness of filling station gantry car washes

Plovimo paslaugų teikimas klientams

Teikiant plovimo paslaugas klientams, pasirinktos plovimo sistemos pelningumas ir tipas pirmiausia priklauso nuo numatomo transporto priemonių plovimų skaičiaus. Norint jį nustatyti, būtina atlikti išsamią veiklos vietos analizę.

Išsami veiklos vietos analizė, kad plovimo verslas būtų pelningas

Jei plovimo sistema naudojama teikiant plovimo paslaugas klientams, turi būti atlikta išsami analizė, kad sistema veiktų ekonomiškai. Be tinkamos vietos pasirinkimo, taip pat labai svarbu atidžiai apsvarstyti struktūrines ir technines sąlygas, finansavimo galimybes, taip pat atlikti pelningumo vertinimą, kad būtų galima nustatyti optimalų sistemos dydį ir įrangą.

Contract cleaning

1. Transporto priemonių srautas, infrastruktūra ir konkurencija

Norint įvertinti potencialų plaunamų transporto priemonių srautą, pirmiausia reikia išanalizuoti eismo intensyvumą veiklos vietoje, infrastruktūrą 10 kilometrų perimetru ir konkurenciją regione.

Labai dažnai lankomos vietos, kurios yra šalia pagrindinių kelių, įsikūrusios šalia prekybos centrų arba netoli miestų ar miestelių centrų. Taip pat atsižvelgiama į gyventojų skaičių aplinkinės teritorijos kvadratiniame kilometre, jos socialinę struktūrą, registruotų automobilių skaičių ir rūšis. Šią informaciją gali pateikti kompetentingos gyventojų registravimo įstaigos, licencijas išduodančios įstaigos ir automobilių transporto priežiūros institucijos.

Tačiau vidutinis transporto priemonių plovimų portalinėje plovykloje skaičius per mėnesį, nustatytas pagal šią informaciją, neturi būti prilygintas didžiausiam galimam skaičiui. Šis skaičius – tai tik vidutinė pamatinė vertė, kurią nustatant neatsižvelgiama į piko tarpsnius po prastų oro sąlygų ar sangrūdas dėl eksploatacinių priežasčių.

 

Pastaba:

Savivaldybių požeminio vandens ir aplinkos apsaugos teisės aktai turi tam tikros įtakos plovimo sistemos naudojimui. Pavyzdžiui, daugelyje savivaldybių draudžiama plauti automobilį gatvėje, kad požeminis vanduo nebūtų užterštas plovimo medžiagomis. Jei savivaldybė griežtai įgyvendina tokius teisės aktus, galima tikėtis, kad plovykloje apsilankys dar daugiau transporto priemonių.

2. Konstrukcinės ir techninės sąlygos – statybos leidimai, apsauga nuo triukšmo, vandens regeneracija ir kt.

The structural and technical conditions must then be examined on-site.

Portalinėms automobilių plovykloms reikia pakankamai didelių patalpų su pakankamo vandens tiekimo ir išleidimo galimybėmis, o taip pat tinkamu elektros prijungimu.

Prieš įrengiant plovimo sistemą esamoje patalpoje, taip pat svarbu patikrinti, ar patalpos dydis atitinka įvairias prekybos asociacijų nustatytas saugos taisykles (transporto priemonių plovimo sistemų gairės ZH1/543).

Jei ketinama statyti naują plovyklą, išlaidos labai priklausys nuo to, ar sklypas, kuriame yra pastatas, jau priklauso būsimam operatoriui ir ar galima gauti komercinės paskirties statybos leidimą.

Neatsižvelgiant į tai, ar patalpos jau egzistuoja, jei plovyklos sistema bus šalia gyvenamosios zonos, taip pat reikia atsižvelgti į apsaugos nuo triukšmo taisykles. Jei reikia, būtina kreiptis eksperto išvados.

Jei dar neturite tinkamo dydžio plovimo vandens skirtuvo arba valymo sistemos, ją taip pat būtina suplanuoti ir įsigyti. Toks skirtuvas ar valymo sistema turi keletą privalumų, kurie padės pagerinti veiklos rodiklius. Jie ne tik leis sumažinti einamąsias išlaidas, bet ir gali būti efektyviai reklamuojami kartu su energiją taupančiomis plovimo ir džiovinimo sistemomis. Daugelis automobilių vairuotojų renkasi ir reguliariai lankosi tik vienoje konkrečioje plovykloje dėl pagrindinės priežasties – nedidelio poveikio aplinkai.

Portalinės sistemos, kurias galima naudoti ištisus metus, sulaukia teigiamų klientų atsiliepimų, jei jose siūlomos specialios plovimo programos, pavyzdžiui, plovimas putomis, vaškavimas ir dugno plovimas. Daugelį klientų šios programos skatina dažniau naudotis plovyklos sistema, ypač žiemą ir pereinamuoju laikotarpiu pavasarį.

Įvažiavimas į portalinę automobilių plovyklą taip pat vaidina svarbų vaidmenį jos populiarumui, taigi ir pelningumui. Jei plovyklos patalpa lengvai pasiekiama net dideliems visureigiams ir furgonams piko metu ir jiems nereikia atlikti papildomų manevrų, klientų pasitenkinimas didėja, taigi auga ir apsilankymų dažnumas.

Aplink portalą taip pat turėtų būti zona, skirta paruošiamiesiems ir tolesniems darbams. Pirma, atsiranda papildomų veiklos krypčių, pavyzdžiui, savitarnos plovimo stotys, monetomis apmokami dulkių siurbliai ir kilimėlių valymo įrenginiai. Antra, šios paslaugos taip pat didina klientų pasitenkinimą ir lojalumą.

3. Priežiūros išlaidų apskaičiavimas

Planuojant plovyklos sistemą, tikrai nederėtų pamiršti priežiūros išlaidų, atsižvelgiant į jos amortizaciją. Apskaičiuota siūlomų plovimo programų kaina turi būti pelninga atėmus technologijos priežiūros išlaidas, plovimo cheminių priemonių kainą ir darbuotojų darbo užmokestį. Į šiuos skaičiavimus taip pat įtraukiamos pirminio plovimo išlaidos, pavyzdžiui, jei kartu su plovimo priemonėmis naudojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys.

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4. Finansavimas

Galiausiai reikia pagalvoti apie finansavimo rūšį. Be įprastų paskolų, perkant visas judančias plovyklos sistemos dalis įprastai galima pasinaudoti išperkamąja nuoma. Išperkamoji nuoma gali tapti gera alternatyva pirkimui, ypač jei reikia reguliariai atnaujinti portalo dalis, nes reikia pritraukti mažiau skolinto kapitalo.

Financing

5. Patikima technologija ir gamintojo siūlomas aptarnavimas

Pirkdami portalinę automobilių plovyklą, operatoriai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į technologijos patikimumą. Galų gale, net geriausia plovimo sistema neuždirbs jokių pinigų, jei ji kelias dienas neveiks dėl techninio gedimo.

Optimalu, jei visi elektriniai komponentai atitinka taikomus saugos reikalavimus. Uždaros energijos grandinės, vandeniui atsparūs valdymo elementai ir apsaugos nuo trumpojo jungimo arba avarinio išjungimo įtaisai laikomi įprastu kokybės standartu. Be to, sumažinti išlaidas padeda profesionalių gamintojo instrukcijų, išsamaus instrukcijų vadovo ir aiškiai išdėstytų techninių sudedamųjų dalių aprašymo pateikimas.

Šiuo atžvilgiu taip pat svarbus gamintojo užtikrinamas aptarnavimas. Klientų aptarnavimo centrai visoje šalyje, techninės priežiūros specialistai, kurie gali atvykti į veiklos vietą per 24 valandas, ir greito atsarginių dalių įsigijimo galimybė užtikrina minimalų prastovų ir techninės priežiūros laiką. Šias paslaugas papildo apžiūros ir techninės priežiūros sutartys, karštoji linija ir reguliarus informacijos teikimas.

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