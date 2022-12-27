EKONOMIŠKAS PORTALINIŲ AUTOMOBILIŲ PLOVYKLŲ EKSPLOATAVIMAS
Daugumai automobilių savininkų labai svarbu, kad jų automobilis būtų švarus. Todėl jie reguliariai lankosi paslaugų bendrovėse, kuriose gali kartu nuplauti savo automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą. Taigi, portalinės automobilių plovyklos gali tapti pelningu šalutiniu verslu automobilių remonto dirbtuvėms, degalinėms ir automobilių prekybos atstovybėms. Be to, šios ekonomiškos ir aplinką tausojančios sistemos bus naudingos ir plovimo centrams.
Pelningas būdas pradėti plovimo sistemų verslą
Portalinės automobilių plovyklos gali tapti pelningu valymo sprendimu automobilių dirbtuvėms, prekybos atstovybėms, plovykloms ir degalinėms. Tačiau plovimo sistemos dydis ir įranga turi būti optimaliai pritaikyta tikslinei grupei ir kasdien plaunamų transporto priemonių skaičiui. Jei portalinė plovykla naudojama klientams aptarnauti, turi būti atlikta išsami veiklos vietos analizė.
Pirmasis sprendimas – ar plovimo sistema bus naudojama pačios įmonės poreikiams, ar klientams aptarnauti?
Įsigyjant portalinę automobilių plovyklą, vienas iš svarbiausių klausimų yra pelningumas. Visų pirma, reikia nustatyti, ar portalinė automobilių plovykla bus naudojama tik pačios įmonės plovimo reikmėms, ar kaip papildoma veikla siūlant paslaugas klientams.
Įmonės plovimo reikmės
Jei ji bus naudojama visų pirma įmonės plovimo poreikiams tenkinti, automobilių prekybos atstovybė plovyklos dydį ir techninį dizainą turėtų rinktis atsižvelgdama į naujų ir naudotų transporto priemonių pardavimo rodiklius. Tuo tarpu automobilių remonto dirbtuvėse šie veiksniai priklauso nuo remontuojamų klientų transporto priemonių skaičiaus.
Patarimas: abiem atvejais apskaičiuojant pelningumą reikia atsižvelgti į veikiančius trečiųjų šalių atitinkamus objektus aplinkinėje teritorijoje.
Plovimo paslaugų teikimas klientams
Teikiant plovimo paslaugas klientams, pasirinktos plovimo sistemos pelningumas ir tipas pirmiausia priklauso nuo numatomo transporto priemonių plovimų skaičiaus. Norint jį nustatyti, būtina atlikti išsamią veiklos vietos analizę.
Išsami veiklos vietos analizė, kad plovimo verslas būtų pelningas
Jei plovimo sistema naudojama teikiant plovimo paslaugas klientams, turi būti atlikta išsami analizė, kad sistema veiktų ekonomiškai. Be tinkamos vietos pasirinkimo, taip pat labai svarbu atidžiai apsvarstyti struktūrines ir technines sąlygas, finansavimo galimybes, taip pat atlikti pelningumo vertinimą, kad būtų galima nustatyti optimalų sistemos dydį ir įrangą.
1. Transporto priemonių srautas, infrastruktūra ir konkurencija
Norint įvertinti potencialų plaunamų transporto priemonių srautą, pirmiausia reikia išanalizuoti eismo intensyvumą veiklos vietoje, infrastruktūrą 10 kilometrų perimetru ir konkurenciją regione.
Labai dažnai lankomos vietos, kurios yra šalia pagrindinių kelių, įsikūrusios šalia prekybos centrų arba netoli miestų ar miestelių centrų. Taip pat atsižvelgiama į gyventojų skaičių aplinkinės teritorijos kvadratiniame kilometre, jos socialinę struktūrą, registruotų automobilių skaičių ir rūšis. Šią informaciją gali pateikti kompetentingos gyventojų registravimo įstaigos, licencijas išduodančios įstaigos ir automobilių transporto priežiūros institucijos.
Tačiau vidutinis transporto priemonių plovimų portalinėje plovykloje skaičius per mėnesį, nustatytas pagal šią informaciją, neturi būti prilygintas didžiausiam galimam skaičiui. Šis skaičius – tai tik vidutinė pamatinė vertė, kurią nustatant neatsižvelgiama į piko tarpsnius po prastų oro sąlygų ar sangrūdas dėl eksploatacinių priežasčių.
Pastaba:
Savivaldybių požeminio vandens ir aplinkos apsaugos teisės aktai turi tam tikros įtakos plovimo sistemos naudojimui. Pavyzdžiui, daugelyje savivaldybių draudžiama plauti automobilį gatvėje, kad požeminis vanduo nebūtų užterštas plovimo medžiagomis. Jei savivaldybė griežtai įgyvendina tokius teisės aktus, galima tikėtis, kad plovykloje apsilankys dar daugiau transporto priemonių.
2. Konstrukcinės ir techninės sąlygos – statybos leidimai, apsauga nuo triukšmo, vandens regeneracija ir kt.
The structural and technical conditions must then be examined on-site.
3. Priežiūros išlaidų apskaičiavimas
Planuojant plovyklos sistemą, tikrai nederėtų pamiršti priežiūros išlaidų, atsižvelgiant į jos amortizaciją. Apskaičiuota siūlomų plovimo programų kaina turi būti pelninga atėmus technologijos priežiūros išlaidas, plovimo cheminių priemonių kainą ir darbuotojų darbo užmokestį. Į šiuos skaičiavimus taip pat įtraukiamos pirminio plovimo išlaidos, pavyzdžiui, jei kartu su plovimo priemonėmis naudojamas aukšto slėgio plovimo įrenginys.
4. Finansavimas
Galiausiai reikia pagalvoti apie finansavimo rūšį. Be įprastų paskolų, perkant visas judančias plovyklos sistemos dalis įprastai galima pasinaudoti išperkamąja nuoma. Išperkamoji nuoma gali tapti gera alternatyva pirkimui, ypač jei reikia reguliariai atnaujinti portalo dalis, nes reikia pritraukti mažiau skolinto kapitalo.
5. Patikima technologija ir gamintojo siūlomas aptarnavimas
Pirkdami portalinę automobilių plovyklą, operatoriai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į technologijos patikimumą. Galų gale, net geriausia plovimo sistema neuždirbs jokių pinigų, jei ji kelias dienas neveiks dėl techninio gedimo.
Optimalu, jei visi elektriniai komponentai atitinka taikomus saugos reikalavimus. Uždaros energijos grandinės, vandeniui atsparūs valdymo elementai ir apsaugos nuo trumpojo jungimo arba avarinio išjungimo įtaisai laikomi įprastu kokybės standartu. Be to, sumažinti išlaidas padeda profesionalių gamintojo instrukcijų, išsamaus instrukcijų vadovo ir aiškiai išdėstytų techninių sudedamųjų dalių aprašymo pateikimas.
Šiuo atžvilgiu taip pat svarbus gamintojo užtikrinamas aptarnavimas. Klientų aptarnavimo centrai visoje šalyje, techninės priežiūros specialistai, kurie gali atvykti į veiklos vietą per 24 valandas, ir greito atsarginių dalių įsigijimo galimybė užtikrina minimalų prastovų ir techninės priežiūros laiką. Šias paslaugas papildo apžiūros ir techninės priežiūros sutartys, karštoji linija ir reguliarus informacijos teikimas.
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