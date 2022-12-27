KERAMINIŲ PLYTELIŲ VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Keraminių plytelių valymas ir priežiūra – kaip tai veikia? Jos degamos 1000–1400° C temperatūroje ir yra pagamintos iš neorganinių medžiagų. Šiuo metu plačiai naudojama terakota, klinkerio plytos, smulkioji akmens masė, degtas molis ir keramika. Nors yra daug skirtingų variantų, valymo etapai visada yra panašūs. Priežiūra reikalinga tik kelioms plytelių rūšims.
Žinokite, su kuo turite reikalą: trumpas įvadas apie keramines medžiagas
Sienos ir grindys gaminamos įvairiausios išvaizdos ir iš įvairių medžiagų. Naudojamas natūralus akmuo, pavyzdžiui, marmuras arba granitas, taip pat cementu surištas dirbtinis akmuo, pavyzdžiui, teracas arba aglomarmuras. Kai naudojamos keraminės plytelės, skiriami penki skirtingi grindų dangos tipai:
- terakotos plytelių danga: raudonos ir šiltos spalvos, šiurkščios tekstūros, gana grubios išvaizdos;
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klinkerio plytelių danga: raudonos arba geltonos spalvos, populiari dirbtuvėse, glazūruota arba neglazūruota; klinkeris naudojamas ir išorinių sienų apdailai;
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smulkiosios akmens masės plytelių danga: dažniausiai vienspalvė, su raštu arba poliruota, mikroporingo paviršiaus;
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degto molio plytelių danga: minkštesnė, mechaniškai mažiau elastinga, tinka sienoms, glazūruota;
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keramikos danga: glazūruota arba neglazūruota; neglazūruotas grubaus paviršiaus ir turintis iškilumų variantas dažnai klojamas virtuvėse (iškilaus rašto struktūra), siekiant sumažinti paslydimo pavojų.
Kas yra R klasė: neslidžios plytelės
Jei ant grindų klojamos plytelės, komercinėse zonose jos reikalingos ne mažesnės nei R9 apsaugos nuo slydimo klasės. Vietose, kur slydimo pavojus labai didelis, pavyzdžiui, mėsos perdirbimo cechuose, būtina aukščiausia R klasė – R13. Privalomasis Vokietijos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 108-003 nurodo, kokia apsaugos nuo slydimo klasė kokioje darbo vietoje reikalinga. Labai tekstūruotos plytelės tarp iškilumų turi daug tarpų, kad vanduo galėtų nubėgti ir nesukeltų pavojaus paslysti. Tačiau ant iškilumų ypač gerai kaupiasi nešvarumai, o jų valymas atima daug laiko.
Keraminės plytelės: palaikomasis valymas ir giluminis valymas
Svarbiausias elementas: keraminių plytelių palaikomasis valymas
Norint, kad keraminės plytelės išliktų švarios, gyvybiškai svarbus dalykas yra reguliarus palaikomasis valymas. Valoma sausuoju ir (arba) šlapiuoju būdu, priklausomai nuo nešvarumo laipsnio. Birius nešvarumus galima pašalinti dulkių siurbliu arba dulkes surenkančia, elektrostatiškai įsikraunančia mikropluošto šluoste. Toliau darbą galima tęsti rankiniu būdu, pasinaudojant plačiu valytuvu, mikropluošto šluoste ir tinkama valymo priemone.
Dideliems plotams valyti skirti grindų plovimo įrenginiai
Dideliems plotams valyti dažniausiai naudojami grindų plovimo įrenginiai – tokiu atveju birių, smulkių nešvarumų pirmiausia pašalinti nereikia. Norint pasiekti norimą valymo rezultatą, labai svarbu pasirinkti įrenginiui tinkamus šepečius arba šluostes. Keraminės stambios tekstūros plytelės ypač gerai valosi labai giliai užgriebiančiais cilindriniais šepečiais, o lygesnės tekstūros keraminėms plytelėms, pavyzdžiui, plytelėms iš smulkiosios akmens masės, reikia mikropluošto volų.
Nešvariam vandeniui susiurbti taip pat reikia naudoti ir tinkamą įsiurbimo gumą. Tekstūruotiems paviršiams rekomenduojama naudoti uždarąją įsiurbimo gumą, o blizgiesiems – su įpjovomis. Įsisenėjusiems nešvarumams nuo smulkiosios akmens masės plytelių (papilkėjimui) pašalinti rekomenduojama kartu su diskinėmis valymo galvutėmis naudoti melamino dervos šluostes.
Patarimas: didelio ploto valytuvu su teleskopiniu kotu taip pat galima valyti ir sienas – taip gerų rezultatų pasieksite greitai ir efektyviai.
Ir vėl tas laikas: giluminis keraminių plytelių valymas
Keraminėms grindų plytelėms valyti giluminiu būdu naudojami vieno disko įrenginiai arba grindų plovimo įrenginiai. Gerų rezultatų greitai pasiekti padės didesnės koncentracijos valymo priemonės (ir rūgštinės, ir šarminės).
Paviršių plovimo įrenginiai ypatingiems atvejams
Tekstūruotoms keraminėms plytelėms arba sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti gali pasitarnauti aukšto slėgio plovimo įrenginys su paviršių valytuvu. Paviršių valytuvas susideda iš besisukančio antgalio po gaubtu, ant kurio šiek tiek įkypai pritvirtinti galingi purkštukai. Jie aukštu slėgiu purškia vandenį ant paviršių ir labai efektyviai atlaisvina nešvarumus.
Valytuvai su putų antgaliais, užtikrinančiais ilgesnį sąlyčio laiką
Dideliems sienų paviršiams, grindims bei sanitarinėms patalpoms valyti geriausia technologija yra aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliais. Į antgalį tiekiamos putų valymo priemonės ir oro pagalba sukuriama aukšto slėgio putų srovė. Šios sistemos pranašumas yra tas, kad matote, kur buvo užtepta valymo priemonė, o putos išlieka ilgiau nei įprasta valymo priemonė, todėl pailgėja sąlyčio laikas.
1 patarimas: niekada aukšto slėgio srovės nenukreipkite tiesiai į siūles, kad jų nepažeistumėte.
2 patarimas: jei naudojama valymo priemonė yra rūgštinė, cemento pagrindo plytelių siūles prieš valymą reikia nuskalauti vandeniu, kad sugeriama rūgštis nepadarytų žalos.
Dalelyčių purkštuvai lauko erdvėms
Žemo slėgio dalelyčių purškimas yra švelnus ir efektyvus metodas degto molio lauko paviršiams valyti, kurie yra stipriai paveikti mineralinių nešvarumų, juos prieš tai pirmiausia nuvalius aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Į srovės purškimo pistoletą per pramoninį kompresorių tiekiamas suslėgtas oras. Be to, kad būtų geriau surišamos dulkės, maišymo rezervuare į orą įmaišoma labai švelnios, minkštos purškimo priemonės ir vandens. Tada oro, vandens ir purškimo priemonės mišinys tiekiamas į purškimo pistoleto antgalį, o oro slėgį, vandens kiekį ir purškimo medžiagos kiekį galima reguliuoti.
Keraminių plytelių valymo priemonės
Keramines plyteles galima valyti rūgštinėmis ir šarminėmis valymo priemonėmis. Rūgštinės valymo priemonės padeda pašalinti mineralinius nešvarumus, tokius kaip kalkių nuosėdos, šlapimo nuosėdos arba rūdys. Šarminės valymo priemonės idealiai tinka organiniams nešvarumams, tokiems kaip riebalai, baltymai ar aliejus, šalinti.
Kai kuriose keraminių plytelių, pavyzdžiui, terakotos, spalvos atspalvį sukuria metalo oksidas. Todėl, naudodami rūgštines valymo priemones, įsitikinkite, kad jose nėra fosforo arba vandenilio chlorido rūgšties, nes dėl jų nurūdijančio poveikio gali pakisti plytelių spalva.
Bendrai keraminės plytelės yra atsparios ir šarminėms valymo priemonėms, tačiau valymo priemonėse negali būti natrio silikatų. Jie gali pakeisti struktūrą ir padaryti plytelių paviršius šiurkštesnius arba lygesnius.
Ar būtina prižiūrėti keramines plyteles? Kada praverčia alyvavimas ir kiti būdai?
Paviršiai prižiūrimi, kad taptų atsparesni mechaniniams poveikiams, jų poros būtų apsaugotos nuo vandens prasiskverbimo arba siekiant pagerinti jų išvaizdą. Kadangi keraminės plytelės yra kietos, jų nereikia saugoti nuo mechaninių poveikių.
Didelės vandens sugerties plytelės
Terakotos ir neglazūruotos degto molio plytelės yra grindų dangos, galinčios sugerti daug vandens. Jei tokios grindys sutepamos alyva, alyva prasiskverbia į keraminių plytelių poras ir apsaugo plyteles nuo drėgmės. Jei terakotos plytelių pagalba papildomai norima išgauti kaimišką stilių, galima naudoti vadinamąjį „buivolo dėmės“ efektą – vaško ir alyvos mišinį, kuriame yra suodžių. Suodžiai nusėda struktūroje, sukurdami norimą išvaizdą. Priklausomai nuo plytelių tipo, galbūt pageidausite, kad plytelės labiau blizgėtų. Tai galima pasiekti naudojant vandenyje tirpių polimerų pagrindo servetėles.
Mažos vandens sugerties plytelės
Tokios grindų dangos, kaip smulkiosios akmens masės plytelės, impregnuoti neverta, nes tokio tipo grindų dangų vandens sugertis maža. Tai reiškia, kad drėgmė negali prasiskverbti, impregnavimas lieka tik paviršiuje ir greitai nubėga. Jei smulkioji akmens masė buvo apdirbta vieno iš ankstesnių valymo procesų metu, padengimą reikia pašalinti universaliu giluminiu valikliu, nes kitaip laikui bėgant susidarys negraži plėvelė.
Patarimas: kad būtų užtikrintas tolygus pasiskirstymas, priežiūros priemonių negalima tepti tiesiai ant keraminių plytelių, o reikia naudoti valymo šluostę.
D.U.K
Keista, bet tiesa: kai ant keraminių plytelių formuojasi gipsas
Štai patarimas, kaip valyti keraminių plytelių grindis: prieš pradėdami valymo darbus, išjunkite grindų šildymą. Tai apsaugos nuo per greito ant paviršiaus užteptos valymo priemonės išdžiūvimo. Be to, kai kurios rūgštys per ilgą sąlyčio laiką kalkes paverčia gipsu, o papildomai šildant grindis šis procesas paspartėja. Susidariusias gipso nuosėdas sunku pašalinti mechaniškai – todėl prieš valant rekomenduojama išjungti grindų šildymą.