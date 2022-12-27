NATŪRALAUS AKMENS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Tokios pat ar panašios išvaizdos natūralūs akmenys gali pasižymėti labai skirtingomis techninėmis savybėmis, ypač jautrumu šarmams ar rūgštims, tvirtumu ir vandens įsigėrimu. Būtent šie veiksniai lemia, kokį akmenį naudoti ir kaip jis turi būti prižiūrimas, kad ilgai išlaikytų savo išvaizdą. Todėl prieš pradėdami valymą turite gerai žinoti akmens savybes, atsižvelgiant į jo mineralinę sudėtį ir paviršiaus apdorojimą, taip pat jo naudojimo paskirtį.
Natūralaus akmens savybių žinojimas
Natūralūs akmenys naudojami įvairiose srityse, įskaitant pramonę, sodininkystę, pastatų fasadus, meną, mūrą ir vidaus apdailą, kur jie dažnai naudojami kaip grindų danga. Iš pradžių akmenys išgaunami karjeruose, o po to pjaustomi akmens apdirbimo įmonėse. Vėliau jų paviršiai apdorojami naudojant įvairius būdus – poliravimą, deginimą, šlifavimą ar smėliavimą. Nė viena dirbtinė medžiaga neturi tokios spalvų ir paviršiaus apdailos įvairovės. Tokios pat ar panašios išvaizdos natūralūs akmenys gali pasižymėti labai skirtingomis techninėmis savybėmis, ypač jautrumu šarmams ar rūgštims, tvirtumu ir vandens įsigėrimu. Būtent šie veiksniai lemia, kokį akmenį naudoti ir kaip jis turi būti prižiūrimas, kad ilgai išlaikytų savo išvaizdą.
Natūralūs akmenys gali būti skirstomi į skirtingus kietumo lygius pagal techninius apdirbimo kriterijus: Kietosios uolienos (gneisas, granitas, kvarcitas, bazaltas ir gabras), vidutinio kietumo uolienos (marmuras, Solnhofeno kalkakmenis, juros periodo akmuo ir serpentinas) ir minkštosios uolienos (kalkakmenio smiltainis, trasas ir skalūnai). Ši klasifikacija padeda įvertinti akmenų mechaninę apkrovą. Tai svarbu ne tik juos apdorojant, bet ir valant. Pavyzdžiui, visos kietosios uolienos pasižymi panašiomis cheminėmis savybėmis – jos paprastai yra atsparios įbrėžimams ir šarmams. Būtent todėl jos dažnai naudojamos lauke, kur joms tenka didelė apkrova. Tuo tarpu minkštieji akmenys yra švelnesni, todėl reikia vengti juos valyti kietais šepečiais, kurie gali lengvai subraižyti jų paviršių.
Nuo akmens apdirbimo būdo taip pat priklauso reikalavimai jo valymui. Poliruotos grindų dangos iš vidutinio kietumo akmens gali pasidaryti matinės, jei naudojamos šarminės valymo priemonės, kurių pH vertė didesnė nei 12, ir naudojami pernelyg kieti šepečiai ir (arba) antgaliai.
Norint, kad natūralaus akmens grindų dangos ilgus metus išlaikytų savitą išvaizdą, labai svarbu jas tinkamai valyti ir prižiūrėti. Todėl prieš valydami turite gerai žinoti akmens savybes, atsižvelgiant į jo mineralinę sudėtį ir paviršiaus apdorojimą, taip pat jo naudojimą. Nuo šių veiksnių labai priklauso akmens nusidėvėjimas ir ant jo atsirandantys nešvarumai.
Žinant pagrindinius dalykus, pavyzdžiui, akmens rūšį ir jo savybes, galima išvengti valymo ir priežiūros klaidų, taip pat nepageidaujamų pasekmių (pavyzdžiui, matiškumo, dėmių ir spalvos pokyčių).
Kaip nesugadinti grindų dangos
Mažo kietumo natūralūs akmenys, tokie kaip marmuras, gana lengvai susibraižo. Siekiant apsaugoti, pavyzdžiui, priėmimo salių grindis, būtų tikslinga prieš šias patalpas įrengti nešvarumų surinkimo sistemą, kad ant jų kuo mažiau patektų rupių nešvarumų purvo, pavyzdžiui, smėlio ir smulkių akmenukų. Ši zona turėtų būti pakankamai didelė ir siekti nuo šešių iki aštuonių žingsnių. Reguliarų valymą taip pat tikslinga pradėti nuo zonos priešais pastatą, nes didžioji dalis nešvarumų į pastatus atnešama iš lauko.
Ar natūralų akmenį reikia valyti rankiniu, ar mechaniniu būdu?
Valymo įrenginius reikėtų rinktis priklausomai nuo valomų grindų ploto ir nuo to, kiek ant jų yra daiktų ir baldų.100 kvadratinių metrų ir didesnių plotų valymas profesionalia grindų plovimo mašina yra ekonomiškesnis nei valant rankiniu būdu. Taip yra todėl, kad mašinos gali išvalyti didesnius plotus per trumpesnį laiką ir taip didinant našumą. Jau nekalbant apie tai, kad mašinose yra skirtingos talpos švariam ir purvinam vandeniui, todėl išvengiama tarpusavio užteršimo rizikos, o naudotojai nekontaktuoja su nešvariu vandeniu. Be to, operatoriai patiria mažesnį fizinį krūvį. Dėl tiksliai reguliuojamo šepečių kontaktinio slėgio mechanizmą galima labai tiksliai pritaikyti pagal valymo poreikius. Siurbimo funkcija užtikrina, kad nešvarus vanduo būtų susiurbtas, o grindys išdžiūtų ir jomis vėl galima vaikščioti iš karto po valymo. Grindų plovimo mašina su šepečių technologija yra ypač tinkamas sprendimas šlifuotoms ir tekstūrinėms natūralaus akmens grindų dangoms, nes cilindriniai šepečiai puikiai įsiskverbia į grindų dangos paviršiaus tekstūrą ir siūles ir pašalina nešvarumus. Valant drėgnuoju būdu, plovimo įrenginiai negali tinkamai slysti tekstūrinėmis grindų dangomis ir dėl to greitai susidėvinti valymo šluostė neužtikrina valymo kokybės.
Mažoms patalpoms, patalpoms (kuriose yra daiktų ir baldų) ir sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti labiausiai tinka rankinio valymo įrangą, pvz., didelių paviršių valymo mašiną. Be to, rankinis valymas yra pranašesnis, kai reikia išvalyti visus kampus.
Natūralaus akmens grindų dangos palaikomasis valymas
Palaikomasis valymas – tai pasikartojanti valymo užduotis, atliekama nustatytais laiko intervalais, pavyzdžiui, kas savaitę.
Visada yra galimybė nuvalyti ir surinkti dulkes, ypač ant poliruoto natūralaus akmens grindų, ir šis valymo būdas tinka stambių dulkių pašalinimui. Tačiau apskritai natūralaus akmens grindys dažniausiai yra valomos drėgnuoju būdu.
Valydami natūralaus akmens grindų dangas, galite išlaikyti jų pirminę išvaizdą naudodami tinkamas valymo priežiūros priemones arba grindų blizginimo valiklius. Svarbu nenaudoti per didelių dozių, nes gali likti akivaizdžių valymo žymių, ypač ant šlifuotų ar poliruotų grindų. Dėl to taip pat formuojasi valiklių sankaupos, suteikiančios grindų dangoms matinį paviršių. Kadangi akmenyse, vykstant jų formavimosi procesui gali likti metalų oksidų, valant pernelyg drėgnu būdu arba per ilgai laikant vandenį ant paviršiaus gali atsirasti rūdžių.
Giluminis / intensyvus natūralaus akmens valymas
Giluminio valymo metu pašalinami įsisenėję nešvarumai ir (arba) susidėvėjusios apsauginės dangos ar kiti likučiai, kurie gadina paviršiaus išvaizdą. Giluminis valymas paprastai atliekamas tik ilgesniais laiko intervalais.
Jei natūralaus akmens grindys klojamos iš naujo, pirmiausia reikia atlikti giluminį valymą, kad būtų pašalintas per statybos darbus susidaręs įsisenėjęs purvas.
Pirmasis žingsnis – nuvalyti įsisenėjusius nešvarumus šluojant arba siurbiant. Įsisenėję nešvarumai, pavyzdžiui, lakas ir dažai, pašalinami medine mentele arba peiliu. Dispersinius dažus be vargo pašalinsite naudodami šarminį giluminį valiklį. Naudokite neskiestą šarminį giluminį valiklį, palikite maždaug penkioms minutėms ir nušveiskite jį žalios spalvos šluoste. Šarmui jautriam skalūnui turėtumėte taikyti tik mechaninį metodą su medine mentele arba peiliuku. Gipso ir skiedinio likučius galima pašalinti mentele. Kadangi skiedinio sudėtyje yra kvarcinio smėlio, turite būti ypač atsargūs, kad nesusidarytų įbrėžimų ant labai nupoliruotų vietų.
Cemento skiedinio likučių šalinimas
Glaistant natūralaus akmens grindų dangą paprastai lieka cemento plėvelės sluoksnis. Šią plėvelę galima pašalinti pirmiausiai kruopščiai nuplovus grindų dangą rūgštiniu valikliu. Prieš tai nepastebimoje vietoje turėtumėte išbandyti grindų dangos reakciją (bet kokius spalvos atspalvio pokyčius) į rūgštinį valiklį. Prieš pradedant tikrąjį valymo procesą, valomą plotą taip pat reikėtų iš anksto sudrėkinti švariu vandeniu, kad siūlės būtų prisotintos drėgmės ir jų nepažeistų rūgštinis valiklis (pH vertė 0,7).
Ypač atsargiai reikia prižiūrėti rūgštims jautrias grindų dangas, pavyzdžiui, marmurą, Juros periodo akmenį, Solnhofeno kalkakmenį ir travertiną. Todėl rūgštiniam giluminiam valymui rekomenduojama naudoti grindų plovimo mašiną su šepečių technologija, taikant vienos pakopos metodą. Ant grindų paskleidžiamas valymo mišinys, paviršius nuplaunamas, o nešvarus vanduo iš karto susiurbiamas tuo pačiu etapu. Taip užtikrinama, kad rūgštinis valymo tirpalas kontaktuoja su natūraliu akmeniu tik kelias sekundes ir nesukelia cheminių nudegimų. Šis procesas nėra tinkamas naudojant vieno disko mašiną, nes ji neturi siurbimo funkcijos ir rūgštinis valiklis per ilgai liktų ant paviršiaus, kol vėl būtų susiurbtas šlapio ir sauso valymo dulkių siurbliu.
Cemento skiedinio plėvelė yra lengvai pašalinama dėl aukštos kokybės šepečių technologijos (kontaktinis slėgis: 210 g/cm², 1100 aps./min.), kuri valo grindis ir nesukelia jokių neigiamų pasekmių. Esant ypač įsisenėjusiems nešvarumams, šį procesą reikėtų pakartoti kelis kartus. Lygiems / poliruotiems paviršiams rekomenduojama naudoti žalios spalvos diskinius padus (labai kietus). Tuo tarpu šlifuotus / struktūrinius paviršius rekomenduojama valyti raudonais standartiniais šepečiais arba oranžiniais šepečiais su skirtingo aukščio šereliais.
Rūgštims atsparią grindų dangą, pavyzdžiui, granitą, galima valyti dviem etapais. Tai reiškia, kad iš pradžių rūgštinis valymo tirpalas naudojamas ant grindų be siurbimo sistemos. Per maždaug penkias minutes trunkantį kontakto laiką grindų plovimo mašina su šepečių technologija kelis kartus pravažiuoja iš vienos pusės į kitą, valydama grindis. Antrasis etapas – nešvaraus vandens susiurbimas. Tada grindų danga skalaujama švariu vandeniu, kol ji neutralizuojama.
Kalkinių akmenų atnaujinimas
Pastaraisiais metais atnaujinant kalkinius akmenis, pavyzdžiui, marmurą, daugiausia naudojamas poliravimas deimantiniais diskais. Norint išgauti pirminę poliruotą apdailą, reikia vieno disko mašina arba grindų plovimo mašina su diskine šveitimo galvute dviem-trimis etapais 10-15 kartų pervažiuoti per grindų dangą naudojant skirtingos granuliometrinės sudėties deimantinius diskus (stambius, vidutinius, smulkius). Šiam procesui nereikėtų naudoti jokių valymo priemonių, tik švarų vandenį. Po kiekvieno etapo reikia pašalinti kalkių nuosėdas nuo diskų, juos kruopščiai išplaunant. Tačiau prieš tai rekomenduojama atlikti giluminį valymą, siekiant saugiai pašalinti nešvarumus, apsauginės dangos sluoksnius, kalkių dėmes ir cemento plėvelę.
Atnaujinkite seną blizgią apdailą naudodami kristalizavimą
Laikui bėgant ant poliruoto akmens grindų dangos, pavyzdžiui, „Carrara“ marmuro, lieka įbrėžimų ir žymių. Tokiu būdu yra pažeidžiamas blizgesys, o grindų danga tampa negraži ir matinė. Be to, paviršius lengviau susitepa ir dėl to jį prireikia dažniau valyti. Norint kovoti su šia problema ir atnaujinti pirminį dangos blizgumą, reikės atlikti akmens kristalizavimą. Priklausomai nuo norimo paviršiaus blizgesio lygio, galima rinktis iš dviejų kristalizavimo būdų.
Kristalizavimo privalumai
Kristalizavimas suteikia blizgesį, švarumo įspūdį ir išlaiko akmens savybes. Paviršius taip pat sukietėja ir sutankėja mikroaplinkoje, o tai reiškia jo didesnį atsparumą. Be to, paviršius išlieka pralaidus orui, todėl iš jo gali pasišalinti likusi drėgmė.
To rezultatas yra
- aukštos kokybės paviršiaus apdaila, kuri išlieka ilgiau,
- mažiau pasikartojančių nešvarumų,
- žymiai efektyvesnis palaikomasis valymas,
- nuolatinė aukšta valymo kokybė,
- didesnis valymo ir priežiūros ekonomiškumas.
Daugiau būdų išgauti blizgias natūralaus akmens grindis
1 metodas: Daug blizgesio suteikiantis apdailos efektas, naudojant vieno disko mašinos technologiją ir kristalizuojančios medžiagos miltelius
Visoms blizgioms, kalkinėms grindų dangoms rekomenduojama naudoti blizgios kristalizavimo priemonės miltelius ir vieno disko mašiną. Šis apdorojimo būdas suteikia grindų dangai „vandens blizgesį“, kartu padidina jos atsparumą dilimui. Taip pat išryškėja spalvos ir tekstūra. Tokias grindis taip pat lengviau valyti. Jei grindys yra tinkamai prižiūrimos, blizgus paviršius išlieka ilgą laiką.
Paruošimas:
Šiame kristalizavimo procese pasiteisino lėtai veikiančios vieno disko mašinos naudojimas (180 aps./min.). Jums taip pat reikės papildomo svorio, disko pavaros plokštės, kristalizavimo disko ir purkštuvo kristalizavimo milteliams sudrėkinti.
Etapai:
- Pirmiausia grindų dangą reikia kruopščiai nuvalyti, t. y. pašalinti blizgius sluoksnius, apsauginę dangą ir susikaupusį purvą. Tai atliekama pagal anksčiau aprašytą metodą. Po to nuvalytos grindys neutralizuojamos švariu vandeniu ir paliekamos išdžiūti.
- Ant kruopščiai nuvalytų ir sausų grindų tolygiai pabarstoma blizgios kristalizuojančios medžiagos miltelių (30 g/m²), po to purkštuvu užpilamas nedidelis kiekis vandens.
- Mišinys apdirbamas naudojant kristalizavimo diskinį padą (sidabrinį), kol įgauna kreminę konsistenciją.
- Kristalizavimo mišinį įtrinkite diskiniu padu, kol sunaudosite visą medžiagą ir išgausite tolygų blizgesį.
- Tada nuvalykite mišinio likučius, ypač nuo tarpelių, naudodami vieno disko mašiną, šveitimo šepetį ir daug vandens, o nešvarumus susiurbkite drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliu. Jei reikia, po valymo naudokite didelių paviršių valymo mašiną.
Šio metodo ploto našumas yra nuo 10 m²/val. iki 15 m²/val.
2 būdas: Matinis blizgesys naudojant natūralaus akmens fluorosilikatą ir šepečių technologiją (be vaško)
Šis alternatyvus kristalizavimo būdas tinka tais atvejais, kai pakanka matinio blizgesio ir reikia didesnio paviršiaus našumo. Kristalizavimui skirta grindų danga negali būti dengta ar iš anksto apdorota. Tokiu atveju pirmiausia reikėtų atlikti giluminį valymą arba pašalinti padengimo sluoksnį.
Etapai:
1. Uždenkite stacionariai sumontuotus daiktus, kad apsaugotumėte juos nuo dulkių susidarymo.
2. Jei reikia, atlikite giluminį grindų dangos valymą dviejų etapų metodu.
3. Naudodami purškimo buteliuką su pompa užpurkškite skystos kristalizuojančios priemonės ant sausos grindų dangos (10 ml/m²).
4. Tolygiai paskleiskite kristalizuojančiąją medžiagą vaškavimo mašina arba didelių paviršių valymo įrenginiu.
5. Naudokite grindų plovimo mašiną su žalios spalvos šepečiais ir iš karto padenkite visą plotą kristalizuojančia priemone.
6. Lėtai valykite plotą, dažnai naudodami visą kontaktinį slėgį, kol paviršius taps blizgus.
7. Naudodami (minkštus) baltus šepečius nuplaukite plotą švariu vandeniu, kad surinktumėte visas kristalizavimo metu susidariusias dulkes.
Šio proceso našumas yra nuo 100 m²/val. iki 350 m²/val., priklausomai nuo plovimo mašinos darbinio pločio, todėl šis kristalizavimo metodas yra labai efektyvus ir ekonomiškas.
Šis metodas taip pat itin gerai tinka tekstūrinėms, šlifuotoms ir kalkakmenio natūralaus akmens grindų dangoms, nes cilindriniai šepečiai patys įsiskverbia į griovelius ir užtikrina kristalizavimo efektą.