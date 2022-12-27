PLOVYKLŲ VALYMAS
Tas, kas parduoda švarą, turėtų rodyti pavyzdį. Ši taisyklė taikoma ir transporto priemonių plovimo sistemų savininkams ir operatoriams. Reguliarus plovyklos patalpos, transporto priemonių plovimo sistemos ir plovimo šepečių valymas ir priežiūra padeda išsaugoti jų vertę, pagerina išvaizdą ir automobilių plovimo rezultatus ir gali tapti veiksniu, lemsiančiu automobilių prekybos atstovybių, remonto dirbtuvių ir degalinių klientų lojalumą. Turint tinkamus plovimo įrenginius ir padargus, užtikrinti švarą nesunku.
Gerai prižiūrima erdvė lemia klientų lojalumą
Jei transporto priemonių plovimo sistemos ar plovimo vietos remonto dirbtuvėse nėra reguliariai valomos, laikui bėgant jos ima atrodyti nekaip. Taip atsitinka dėl nešvarumų, įnešamų su transporto priemonėmis. Jei sistema naudojama ne pačios įmonės reikmėms, o klientams aptarnauti, jos išvaizda daro labai didelį poveikį visuomenės nuomonei apie įmonę. Ar klientai grįš į automobilių plovyklą, labai priklauso nuo jos būklės.
Net jeigu netvarkinga plovykla iš pradžių nepadarys tiesioginio poveikio transporto priemonės plovimo rezultatams, galima daryti prielaidą, kad sistemos išvaizda nulems pasitikėjimą jos našumu ir kartu padarys poveikį pardavimams. Todėl plovyklos patalpą būtina reguliariai valyti. Taip ne tik sukursite geresnį vizualinį įspūdį, bet ir sumažinsite sistemos priežiūros išlaidas.
Patarimas:
Plovyklos patalpos valymo grafikas priklauso nuo plovimo darbų apimčių. Taip pat plovyklų valymo dažnumui turi įtakos sezono piko laikotarpiai. Tačiau įprastai rekomenduojama valyti plovyklas kas keturias ar aštuonias savaites.
Karšto vandens ir aukšto slėgio nauda valant plovyklas
Purvas ant grindų, sienų, vartų, plokščių ir langų: profesionalūs įrenginiai tikrai padės veiksmingai išvalyti plovyklos patalpą. Aukšto slėgio plovimo įrenginiai labai naudingi prižiūrint portalines automobilių plovyklas ir plovyklų patalpas. Palyginti su neslėginiais metodais, šie įrenginiai sunaudoja mažiau vandens ir pasižymi didesniais valymo pajėgumais. Dar geriau naudoti aukšto slėgio plovimo įrenginius su šildytuvais, kurie generuoja karštą vandenį ir dar greičiau bei efektyviau išvalo sunkiai pašalinamus nešvarumus. Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai ypač naudingi šalinant alyvas, tepalus ir suodžių daleles.
Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginių privalumai
Plovimas karštu vandeniu: aukšto slėgio plovimo įrenginiai valo dar geriau naudojant pastovų slėgį. Karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiai ne tik užtikrina geresnius rezultatus ir trumpesnį valymo bei džiovinimo laiką, jie taip pat pastebimai sumažina bakterijų kiekį. Naudojant garus, net lengvai pažeidžiamus paviršius galima švelniai nuvalyti taikant iki 155 °C temperatūrą. Be to, įrenginiai leidžia sumažinti darbinį slėgį, valymo laiką ir naudojamos valymo priemonės kiekį. Taigi, valymas karštu vandeniu užtikrina daug privalumų ir suteikia daug galimybių optimizuoti valymo procesą.
Grindų ir sienų plovyklų patalpose valymas paviršių valytuvu
Grindims ir sienoms valyti rekomenduojama naudoti paviršių valytuvą. Jis prijungiamas prie aukšto slėgio plovimo įrenginio išpurškimo ieties. Jį sudaro nerūdijančiojo plieno arba plastikinis korpusas ant ratukų. Paviršių valytuvai turi, pvz., keramikinį besisukantį purkštuką, kuriame yra du plokšti purškimo antgaliai.
Sienos
Valant sienas, prie aukšto slėgio pistoleto taip pat galima prijungti priedus, pavyzdžiui, paviršių valytuvą, be išpurškimo ieties. Tokiu būdu sienas ir grindis galima valyti iki 10 kartų greičiau ir tolygiau nei naudojant laisvai valdomą išpurškimo ietį.
Grindys
Norint kontroliuojamu būdu pašalinti nešvarų vandenį, galima naudoti paviršių valytuvus, kurie veikia pagal Venturi principą. Naudojamas purkštuko antgalis, kuris sukuria vakuumą galinėje dangčio dalyje. Nešvarus vanduo nedelsiant vėl absorbuojamas per ištraukimo antgalį. Naudodamas ilgą žarną, naudotojas gali nukreipti ją į kanalizaciją, rezervuarą ar baką. Per išvalytas vietas galima neilgai trukus vėl vaikščioti. Nešvaraus vandens nebereikia nuplauti, tad ne tik sutaupysite laiko, bet ir sumažinsite vandens bei energijos suvartojimą.
Plovyklų patalpų valikliai: efektyvūs, kai naudojami tinkamai
Plytelėmis išklotose plovyklų patalpose valymui ir priežiūrai tinka naudoti rūgštinę valymo priemonę, kuri greitai ir efektyviai pašalina tepalus, vaško likučius, rūdžių pėdsakus ir sukalkėjimus. Kovojant su šiais nešvarumais, gamintojai siūlo specialius plovyklų patalpų ir plytelių valiklius, kurie tinka tiek giluminiam valymui, tiek įprastinei priežiūrai. Naudojant rūgštines valymo priemones, plyšiai ir jungtys, kuriose yra cemento, prieš tai turi būti suvilgytos vandeniu. Plovyklų patalpose su betoninėmis grindimis ar sienomis turėtų būti naudojami šarminiai valikliai, nes jie ne taip agresyviai veikia šias medžiagas. Verta vadovautis tokia taisykle: geriau valyti reguliariai, nei naudoti rūgštines valymo priemones.
Naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius, valiklių naudojimo temperatūra ir dozavimas sureguliuojami atsižvelgiant į nešvarumus, tuomet grindys ir sienos sudrėkinamos valikliu. Šiek tiek palaukus, priklausomai nuo užteršimo laipsnio, paviršiai nuplaunami švariu vandeniu naudojant aukštą slėgį. Būtina užtikrinti, kad valymo koncentratas neišdžiūtų, nes kitaip gali susidaryti dėmės. Todėl rekomenduojama plovyklos patalpą valyti dalimis.
Rinkdamiesi valymo priemonę, savininkai ir operatoriai turėtų užtikrinti, kad ji tinka visiems paviršiams ir medžiagoms transporto priemonių plovimo sistemoje. Siekiant saugoti aplinką, plovyklų patalpose būtina naudoti valymo priemones, kurios yra biologiškai skaidžios, be NTA sudėtyje ir lengvai atskiriamos, t. y. alyvą ir vandenį galima būtų greitai atskirti alyvos skirtuve.
Reguliarus portalinių automobilių plovyklų šepečių valymas
Valyti būtina ne tik pačią plovyklos patalpą, bet ir portalinę automobilių plovyklą. Čia svarbiausi plovimo šepečiai. Jei sistemoje naudojami atitinkami šepečių šeriai ir tinkamai dozuojama valymo priemonė, plovyklos medžiagos iš esmės išsivalo pačios.
Priklausomai nuo užteršimo tipo arba jei vanduo yra kalkėtas, taip pat derėtų naudoti valymo priemonę, atitinkančią teisinius reikalavimus. Rekomenduojama naudoti šį metodą:
1. Apipurkškite plovimo šepetį valymo priemone.
2. Šiek tiek palaukę, nuplaukite vandeniu.
Dauguma gamintojų taip pat rekomenduoja, kad sistemą ir šepečius kartą ar du kartus per metus apžiūrėtų ir išvalytų profesionalai.
Plovimo šepečių priežiūra ne tik padeda išsaugoti jų vertę, bet ir patenkinti klientų lūkesčius dėl plovimo sistemos išvaizdos. Plovimo šepetį reikia pakeisti, kai jo būklė matomai suprastėja ir sumažėja valymo pajėgumai. Aptarnavimo paslaugas įprastai teikia sistemos gamintojo klientų aptarnavimo skyrius. Keitimas užtrunka kelias valandas ir dažnai derinamas su reikalingais techninės priežiūros darbais.
Plovyklos funkcionalumo užtikrinimas
Kritiniai taškai: fotoelementai, jutikliai ir bėgiai
Nešvarumus būtina reguliariai šalinti, kad būtų užtikrintas tinkamas techninės įrangos veikimas. Vienas iš tokių svarbios įrangos pavyzdžių – fotoelementai. Jie aptinka, ar sistemoje yra kliūtis, pvz., žmogus, ir užtikrina, kad įrenginys būtų sustabdytas. Be to, jie taip pat nustato plaunamos transporto priemonės ilgį, kontūrus ir iškyšas. Todėl fotoelementai yra svarbi žmonių ir transporto priemonių saugumo užtikrinimo priemonė.
Reguliarus jutiklių valymas svarbus ne tik dėl to, kad jie gerai atrodytų. Jis apsaugo nuo nelaimingų atsitikimų rizikos. Jei sistema nėra reguliariai valoma, alyva, purvas ar kiti teršalai gali nusėsti ant mechaninių komponentų ir pakenkti jų veikimui.
Viena iš kritinių sričių yra, pavyzdžiui, bėgiai, kurie gali užsikimšti susikaupusiu purvu, galinčiu pakenkti darbo procesams.
Smulkmenų stebėjimas
Operatoriai turi valyti ne tik plovyklos patalpą, bet ir stebėti kitas svarbias sritis. Vairuotojams svarbūs ir tokie dalykai, kaip išblukusių plėvelių įėjimo zonoje pakeitimas, vietų, kuriose nusidėvėjo dažai, perdažymas, naujas naudojamų plovimo cheminių priemonių kvapas, švarūs stiklų paviršiai ir iššluota įėjimo zona. Nes jei plovykla švari, klientas tiki, kad plovimo rezultatas jo nenuvils.