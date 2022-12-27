SAVITARNOS PLOVYKLŲ VERSLO PRADŽIA
Nesvarbu, ar tai būtų vienos vietos sistema, ar automobilių plovyklų tinklas, investuojant į savitarnos plovyklų sistemą būtinas geras planavimas – nuo tinkamos vietos pasirinkimo ir išlaidų apskaičiavimo iki objekto dydžio ir įrangos. Toliau apžvelgiami veiksniai, į kuriuos operatoriai turėtų atsižvelgti, kad rastų pelningą, jų poreikius tenkinantį sprendimą.
Kiekvienas, planuojantis pradėti savitarnos plovyklų verslą, turėtų iš anksto pasirūpinti vietos, išlaidų ir pelningumo analize. Planavimo etape investuotojams gali patarti patyrę sistemų operatoriai.
Tinkamos vietos suradimas
Optimali vieta savitarnos plovyklai – pavyzdžiui, aktyviai lankomas pramoninis pastatas šalia „pasidaryk pats“ tipo parduotuvės ar prekybos centro, nes tai užtikrins didelį lankytojų skaičių. Apylinkėje gyvenančių gyventojų skaičius renkantis vietą nėra labai svarbus. Daug svarbesnis oficialus registruotų transporto priemonių skaičius. Įprastai aktuali teritorija siekia maždaug nuo penkių iki dešimties kilometrų aplink plovyklos vietą. Be to, renkantis vietą, reikia atsižvelgti į konkurentus. Todėl derėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek transporto priemonių plovyklų jau veikia netoliese.
Vietos parinkimas
Suradus tinkamą vietą, svarbu optimaliai suplanuoti, kaip bus naudojamas turimas plotas. Pavyzdžiui, turi būti nustatytas optimalus plovimo vietų skaičius. Kiekvienai plovimo vietai reikia maždaug 30 kvadratinių metrų ploto. Be to, reikia erdvės ir įrenginių patalpai – papildomi 30 kvadratinių metrų. Todėl plovyklai, kurioje yra trys plovimo ir valymo siurbliais vietos, reikėtų mažiausiai 1 500 kvadratinių metrų ploto. Taip pat reikia suplanuoti įėjimo ir išėjimo zonas. Rekomenduojama naudoti pravažiuojamas („drive-through“) tipo sistemas, kad automobiliai galėtų įvažiuoti į plovimo vietą iš vienos pusės ir išvažiuoti iš kitos pusės.
Ribota erdvė: kompaktiškos savitarnos plovyklų sistemos
Jei erdvė ribota, galima įrengti kompaktiškas ir individualiai konfigūruojamas vienos ar dviejų vietų plovyklų sistemas. Tokiu būdu galima įrengti visavertę savitarnos plovyklą minimalioje erdvėje. Degalinėse tokios paslaugos tampa pelningu papildomu verslu.
Trumpai apie investicijas ir veiklos sąnaudas
Savitarnos plovyklų sistemoms reikalingo finansavimo sumą lemia keli parametrai. Suma priklauso tiek nuo plovyklos vietos ir galimų statybos reikmių, tiek nuo objekto dydžio. Atliekant potencialo analizę, gamintojas ir klientas išsamiai nagrinėja šias sritis, atsižvelgdami į individualią situaciją.
Planuojant išlaidas, būtina atskirti fiksuotas išlaidas (įskaitant žemės ar personalo išlaidas) ir kintamas savitarnos plovyklos eksploatavimo išlaidas. Tai išlaidos vandeniui, elektrai, vartojimo reikmėms, šildymui, dujoms ir atliekų šalinimui.
Tvarumas ir savitarnos plovyklų sistemos
Įsigyjant savitarnos plovyklos sistemą, visada būtina atsižvelgti į plovyklos tvarumą ir išteklių taupymą. Pavyzdžiui, viena iš galimybių sumažinti išlaidas – fotovoltinės sistemos naudojimas, su kuria operatorius gamins reikiamą energiją. Kitas būdas sumažinti išlaidas ir taupyti vandenį – naudoti biologinę vandens valymo sistemą, su kuria savitarnos plovyklos sistemoje naudojamas išvalytas arba lietaus vanduo.
Pelningos savitarnos plovyklos: įrangos ir programų pasirinkimas
Savitarnos plovyklos vietų skaičius priklauso nuo veiklos vietos, turimos erdvės ir, žinoma, operatoriaus tikslų ir ketinimų. Siekdami patenkinti visus reikalavimus, daugelis gamintojų siūlo platų savitarnos plovyklų modulinių sprendimų asortimentą. Labai svarbu rasti tinkamą sprendimą įvairiems poreikiams – nuo vienos vietos aukšto slėgio plovimo stoties iki automobilių plovyklų tinklo. Pelningą papildomą veiklos sritį leidžia sukurti savitarnos dulkių siurblių ir kilimėlių valymo įtaisų įrengimas.
Programos pasirinkimas
Svarbus veiksnys, darantis įtaką plovyklų klientams, yra programų pasirinkimas. Savitarnos plovyklose paprastai galima pasiūlyti daugybę programų - be išankstinio ratlankių ar vabzdžių purškimo programų, būtinos ir aukšto slėgio plovimo bei plovimo šepečio ploto programos. Be to, yra skalavimo osmoso vandeniu programų, kurios leidžia išdžiovinti be dėmių. Praktiškas programų išdėstymas valdymo terminale ir pasiūlymai, kaip žingsnis po žingsnio sekti išskirtinių ir aukščiausios kokybės plovimų eigą, papildomai padeda automobilių plovyklų klientams ir palengvina darbą.
Laikas ir kainodara
Be programos pasirinkimo, taip pat turi būti nurodytas atskirų plovimo programų laikas ir išlaidos, kad jos būtų pelningos operatoriui.
Valant aukštu slėgiu ir plaunant šepečiais, rekomenduojamas 120 sekundžių trukmės ciklas. Tokioms programoms, kaip ratlankių valymas, pakanka 60 sekundžių.
Mokėjimo sistema: Nuo monetų iki bekontakčių mokėjimų
Yra įvairių galimybių ir sistemų, kaip atsiskaityti už transporto priemonių plovimą savitarnos plovyklose: monetomis, kortelėmis, įmonių plovimo kortelėmis arba mobiliaisiais telefonais. Tačiau akivaizdu, kad tendencija yra naudoti grynųjų pinigų nenaudojimo sprendimus kaip tinkamą atsiskaitymo būdą. Todėl, be monetų sprendimų, paprastai galima prijungti ir išorines mokėjimo sistemas. Todėl galima atsiskaityti naudojant RFID (klientų korteles) arba EB / kredito korteles. Sistemos, kuriomis galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, dažnai gali būti įrengiamos ir papildomai.Yra įvairių galimybių ir sistemų, kaip atsiskaityti už transporto priemonių plovimą savitarnos plovyklose: monetomis, kortelėmis, įmonių plovimo kortelėmis arba mobiliaisiais telefonais. Tačiau akivaizdu, kad tendencija yra naudoti grynųjų pinigų nenaudojimo sprendimus kaip tinkamą atsiskaitymo būdą. Todėl, be monetų sprendimų, paprastai galima prijungti ir išorines mokėjimo sistemas. Todėl galima atsiskaityti naudojant RFID (klientų korteles) arba EB / kredito korteles. Sistemos, kuriomis galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, dažnai gali būti įrengiamos ir papildomai.
Mokėjimo negrynaisiais pinigais sistemų privalumai:
Operatoriams yra naudingos skaitmeninės sistemos, kurios surenka daugiau informacijos apie klientų elgesį naudojantis plovimo paslaugomis. Įvertinus pagrindinius duomenis taip pat galima gauti daug informacijos apie atskirų paslaugų teikimo vietų pajėgumų panaudojimą ir ekonominį gyvybingumą. Nenaudojant grynųjų pinigų taip pat sumažėja vagysčių rizika.
Privalumai klientams akivaizdūs. Mokėjimo procesas tampa žymiai greitesnis ir patogesnis, nes nereikia smulkių monetų ir nereikia keisti pinigų.