Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22

Mobilus vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22, sertifikuotas pagal 2014/34 / ES ir tinkamas „ATEX Zone 22“ šoninio kanalo pūstuvui, pritaikomas įvairiose pramonės šakose.

Specialiai sukurtas smulkių, pavojingų ir sprogių dulkių valymui: mūsų vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22 įspūdingas dėl patvaraus šoninio kanalo pūtimo ir trifazio veikimo, plačiai pritaikomas pramonėje, ilgas ir nepertraukiamas darbas garantuotas jo dėka. Tvirtas rūgštims atsparus nerūdijančio plieno korpusas bei konteineris turi didelį M dulkių klasės filtrą ir taip pat atitinka ATEX zonos 22 darbo reikalavimus. Dulkių siurblys taip pat sertifikuotas pagal 2014 34 / ES. Dideli ratai garantuoja maksimalų mobilumą, o patogus rankinis filtro valymas su transmisija prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažinamos priežiūros pastangos.

Savybės ir privalumai
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22: Sertifikuota ATEX 22 Zonai
Sertifikuota ATEX 22 Zonai
Sprogimui atsparus pramoninis dulkių siurblys, skirtas saugiam siurbimui ATEX 22 zonoje.
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22: Dulkių klasė M
Dulkių klasė M
Sukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22: Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.
3 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVM filtro valymas
  • Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi.
  • Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
  • Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
  • Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės.
  • Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 3
Įtampa (V) 400
Dažnis (Hz) 50
Oro srautas (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuumas (mbar/kPa) 286 / 28,6
Konteinerio talpa (l) 60
Vardinė imamoji galia (kW) 3
Siurbimo tipas Elektrinis
Nominalus jungties skersmuo ID 70
Nominalus priedų skersmuo ID 50
Garso lygis (dB(A)) 79
Pagrindinio filtro dulkių klasė M
Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²) 2
Svoris (be priedų) (kg) 102
Svoris (su pakuote) (kg) 102,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 1040 x 680 x 1840

Įranga

  • Įrenginys su priedais: ne
