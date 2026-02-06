Pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22
Mobilus vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22, sertifikuotas pagal 2014/34 / ES ir tinkamas „ATEX Zone 22“ šoninio kanalo pūstuvui, pritaikomas įvairiose pramonės šakose.
Specialiai sukurtas smulkių, pavojingų ir sprogių dulkių valymui: mūsų vidutinės klasės pramoninis dulkių siurblys IVM 60/30 M Z22 įspūdingas dėl patvaraus šoninio kanalo pūtimo ir trifazio veikimo, plačiai pritaikomas pramonėje, ilgas ir nepertraukiamas darbas garantuotas jo dėka. Tvirtas rūgštims atsparus nerūdijančio plieno korpusas bei konteineris turi didelį M dulkių klasės filtrą ir taip pat atitinka ATEX zonos 22 darbo reikalavimus. Dulkių siurblys taip pat sertifikuotas pagal 2014 34 / ES. Dideli ratai garantuoja maksimalų mobilumą, o patogus rankinis filtro valymas su transmisija prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažinamos priežiūros pastangos.
Savybės ir privalumai
Sertifikuota ATEX 22 ZonaiSprogimui atsparus pramoninis dulkių siurblys, skirtas saugiam siurbimui ATEX 22 zonoje.
Dulkių klasė MSukomplektuotas prietaisas, sertifikuotas pagal DIN EN 60335-2-69 M dulkių klasei.
Nusidėvėjimui atsparus šoninio kanalo kompresorius.3 kW galios ir švelnaus paleidimo funkcija, skirta dideliems dulkių ir kietųjų dalelių kiekiams siurbti. Didelė siurbimo galia ir mažiausiai 20 000 valandų tarnavimo laikas. Tinka dirbti keliomis pamainomis ir (arba) su keliais siurbimo taškais.
Mechaninis IVM filtro valymas
- Jei reikia, lengvai valdoma ergonomiška svirtimi.
- Prailgina filtro tarnavimo laiką ir taip sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
- Vienodi valymo rezultatai, nepriklausomai nuo naudojamos jėgos.
Komplektuojamas su dideliu žvaigždės formos filtru
- Skirtas saugiai siurbti kietąsias medžiagas ir dulkes iki M dulkių klasės.
- Taip pat tinka dideliems dulkių kiekiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|3
|Įtampa (V)
|400
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuumas (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Vardinė imamoji galia (kW)
|3
|Siurbimo tipas
|Elektrinis
|Nominalus jungties skersmuo
|ID 70
|Nominalus priedų skersmuo
|ID 50
|Garso lygis (dB(A))
|79
|Pagrindinio filtro dulkių klasė
|M
|Pagrindinio filtro filtravimo sritis (m²)
|2
|Svoris (be priedų) (kg)
|102
|Svoris (su pakuote) (kg)
|102,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Įranga
- Įrenginys su priedais: ne