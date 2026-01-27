Detalės
Gamybos pramonėje, kiekvieną dieną milijonai detalių, prieš jas montuojant, dažant ar dengiant jų paviršių, turi būti kruopščiai nuplautos. Čia reikalavimai valymui ir paviršių paruošimui bei apsaugai yra itin aukšti. Todėl Kärcher sukūrė specifinius, ypatingai efektyvius valymo produktus, kuriuos naudojant kartu su Kärcher automatiniais ar rankinio plovimo Bio detalių valymo įrenginiais, pasiekimi įspūdingi rezultatai. Kärcher PC Bio 100 ir PC Bio 200 detalių valymo įrenginiai yra gavę "Automechanika Award" apdovanojimą.
0 Produktai