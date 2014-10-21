Professional
Aukštas slėgis
Įspūdinga nauda: greitesnis ir kokybiškesnis valymas naudojant mažiau energijos ir su mažesniu nuotekų kiekiu. Kärcher valymo ir priežiūros priemonės puikiai subalansuotos ir tinka įvairiose gamybos, prekybos, maisto pramonės ar kitose veiklose.
Paviršius
Visi Kärcher produktai, skirti rankiniam valymui yra specialiai sukurti pagal valymo paslaugų teikėjų poreikius ir rekomendacijas. Jie greitai ir patikimai pašalina visus tipinius nešvarumus be jokio pašalinio poveikio paviršiams. Šiandien profesionaliems valymo paslaugų teikėjmas ir patalpų savininkams nebepakanka tik geros kokybės valymo priemonės - šiandieninė kokybiška valymo priemonė turi pasiūlyti daugiau: malonų kvapą, ekologiškumą, patikimą bei lengvai suprantamą koncentrato dozavimą ir patogų naudojimą pateikiant produktą ergonomiškose pakuotėse.
Grindų plovimo mašinos / vieno disko plovimo mašinos
Kärcher FloorPro valymo priemonės yra itin efektyvios - jų dėka puikius valymo rezultatus pasieksite greičiau ir su mažiau pastangų. Kärcher valymo sistemoje viskas yra puikiai suderinta, tiek įrenginiai, tiek priedai jiems, tiek ir valymo priemonės - visa tai lengvesniam, greitesniam ir patogesniam Jūsų darbui. Tuo pačiu tai padeda tausoti naudojamus valymo įrenginius ir saugų paviršių valymą.
Kilimai
Kärcher CarpetPro produktų gama švelniai ir efektyviai valo bei apsaugo tekstilinius paviršius. Šie inovatyvūs produktai sumažina valymo bei paviršiaus džiūvimo laiką, prevenciškai saugo paviršius nuo pakartotinio užsiteršimo. Šios gamos produktai tausoja valomus paviršius, yra draugiški gamtai ir Jūsų biudžetui. CarpetPro produktų gama yra paremta iCapsol technologija, nešvarumų dalelės yra surišamos su valymo priemonės dalelėmis ir vėliau lengvai pašalinamos su įprastais sauso valymo siurbliais. Šios tehnologijos dėka kiliminės dangos nebereikia papildomai skalauti ir laukti kol ji išdžius.
Detalės
Gamybos pramonėje, kiekvieną dieną milijonai detalių, prieš jas montuojant, dažant ar dengiant jų paviršių, turi būti kruopščiai nuplautos. Čia reikalavimai valymui ir paviršių paruošimui bei apsaugai yra itin aukšti. Todėl Kärcher sukūrė specifinius, ypatingai efektyvius valymo produktus, kuriuos naudojant kartu su Kärcher automatiniais ar rankinio plovimo Bio detalių valymo įrenginiais, pasiekimi įspūdingi rezultatai. Kärcher PC Bio 100 ir PC Bio 200 detalių valymo įrenginiai yra gavę "Automechanika Award" apdovanojimą.
Automobiliai
Mūsų valymo priemonės yra specialiai sukurtos visiems vandens kietumo lygiams ir yra tinkami Kärcher plovimo sistemoms. Specialios ploviklių medžiagos apsaugo kontaktuojančius su vandeniu komponentus nuo korozijos. Kärcher ASF produktai yra draugiški aplinkai dėka patentuotos lengvo atskyrimo formulės.
Talpos / cisternos
Profesionaliam rezervuarų, auto cisternų ar kitų konteinerių valymui galioja specialūs reikalavimai. Nauja Kärcher TankPro produktų gama, kuri preciziškai suderinta su talpų vidaus valymo technologijomis, tai puikus pasirinkimas atitinkantis valymo reikalavimus. Nėra nieko neįmanoma - TankPro gamos produktai gali būti puikiai pritaikomi specifiniams individualiems mūsų klientų poreikiams ir reikalavimams. Visi produktai yra aukštos koncentracijos, todėl itin ekonomiški ir efektyvūs. Mes pilnai suprantame savo atsakomybę prieš žmones, gamtą ir įrenginius, todėl nenaudojame jokių medžiagų, kurios yra kenksmingos gamtai ir sveikatai, tuo pačiu išlaikydami aukščiausią produktų kokybę.
Sanitarinės zonos
Gaivus kvapas, gelinė konsistencija geresniam sukibimui, švelnus paviršiams ir draugiškas aplinkai. Skirtas kasdieniniam valymui, pašalina kalkių nuosėdas, purvą ir riebalų likučius. Tinka tualetų, pisuarų valymui. Kai kuriuose produktuose naudojami mikroorganizmai padedantys įveikti teršalus, turi dezodoruojančių ir antibakterinių savybių.