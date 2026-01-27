Grindų plovimo mašinos / vieno disko plovimo mašinos
Kärcher FloorPro valymo priemonės yra itin efektyvios - jų dėka puikius valymo rezultatus pasieksite greičiau ir su mažiau pastangų. Kärcher valymo sistemoje viskas yra puikiai suderinta, tiek įrenginiai, tiek priedai jiems, tiek ir valymo priemonės - visa tai lengvesniam, greitesniam ir patogesniam Jūsų darbui. Tuo pačiu tai padeda tausoti naudojamus valymo įrenginius ir saugų paviršių valymą.
Dėmių valiklis
Kasdieninis valiklis
Gali būti naudojamas bet kur - visų vandeniui atsparių kietų grindų priežiūrai, itin ekonomiškas, nepaliekantis dryžių, mažai putojantis, patikimai ištirpdo alyvą, riebalus ir mineralinius nešvarumus, greitai džiūsta.
Palaikomoji priežiūra
galinga; skirta visų vandeniui atsparių, kietų ir elastingų grindų dangų priežiūrai; mažai putoja; išdžiūva ir nepalieka dėmių; galingas valymas; neslidi ir purvą atstumianti plėvelė; paprasta nublizginti; atspari braižymui; ypatingai blizgi
Tarpinis valymas ir priežiūra / Purškiamas valiklis
Valymas ir priežiūra viename - pašalina batų kulnų žymes ir pirštų antspaudus, suformuoja apsauginį sluoksnį, mažina paviršiaus slidumą, apsaugo nuo purvo, atsparus intensyvios eksploatacijos poveikiui.
Pagrindinio valymo valikliai
Galingas giluminis valymas - tinka įsisenėjusiems, sunkiems nešvarumams šalinti. Pašalina net sunkiai išvalomą purvą, itin efektyvus, lengvai šalina vašką ir kt., mažai putojantis, ekologiškas, gaivaus kvapo.
Priežiūros priemonės
Priemonė kietų grindų paviršių priežiūrai ir apsaugai. Puikios padengimo savybės, geras sukibimas, mažina paviršiaus slidumą, padidina paviršiaus atsparumą eksploatacijai. Prevencinė apsauga nuo purvo. Grindų paviršius tampa daug tvirtesnis ir labiau atsparus intensyvios eksploatacijos poveikui.