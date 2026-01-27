Grindų plovimo mašinos / vieno disko plovimo mašinos

Kärcher FloorPro valymo priemonės yra itin efektyvios - jų dėka puikius valymo rezultatus pasieksite greičiau ir su mažiau pastangų. Kärcher valymo sistemoje viskas yra puikiai suderinta, tiek įrenginiai, tiek priedai jiems, tiek ir valymo priemonės - visa tai lengvesniam, greitesniam ir patogesniam Jūsų darbui. Tuo pačiu tai padeda tausoti naudojamus valymo įrenginius ir saugų paviršių valymą.

Kärcher Dėmių valiklis

Dėmių valiklis

Kärcher FloorPro valymo priemonės yra itin efektyvios - jų dėka puikius valymo rezultatus pasieksite greičiau ir su mažiau pastangų. Kärcher valymo sistemoje viskas yra puikiai suderinta, tiek įrenginiai, tiek priedai jiems, tiek ir valymo priemonės - visa tai lengvesniam, greitesniam ir patogesniam Jūsų darbui. Tuo pačiu tai padeda tausoti naudojamus valymo įrenginius ir saugų paviršių valymą.

Eiti į asortimentą
Kärcher Kasdieninis valiklis

Kasdieninis valiklis

Gali būti naudojamas bet kur - visų vandeniui atsparių kietų grindų priežiūrai, itin ekonomiškas, nepaliekantis dryžių, mažai putojantis, patikimai ištirpdo alyvą, riebalus ir mineralinius nešvarumus, greitai džiūsta.

Eiti į asortimentą
Kärcher Palaikomoji priežiūra

Palaikomoji priežiūra

galinga; skirta visų vandeniui atsparių, kietų ir elastingų grindų dangų priežiūrai; mažai putoja; išdžiūva ir nepalieka dėmių; galingas valymas; neslidi ir purvą atstumianti plėvelė; paprasta nublizginti; atspari braižymui; ypatingai blizgi

Eiti į asortimentą
Kärcher Tarpinis valymas ir priežiūra / Purškiamas valiklis

Tarpinis valymas ir priežiūra / Purškiamas valiklis

Valymas ir priežiūra viename - pašalina batų kulnų žymes ir pirštų antspaudus, suformuoja apsauginį sluoksnį, mažina paviršiaus slidumą, apsaugo nuo purvo, atsparus intensyvios eksploatacijos poveikiui.

Eiti į asortimentą
Kärcher Pagrindinio valymo valikliai

Pagrindinio valymo valikliai

Galingas giluminis valymas - tinka įsisenėjusiems, sunkiems nešvarumams šalinti. Pašalina net sunkiai išvalomą purvą, itin efektyvus, lengvai šalina vašką ir kt., mažai putojantis, ekologiškas, gaivaus kvapo.

Eiti į asortimentą
Kärcher Priežiūros priemonės

Priežiūros priemonės

Priemonė kietų grindų paviršių priežiūrai ir apsaugai. Puikios padengimo savybės, geras sukibimas, mažina paviršiaus slidumą, padidina paviršiaus atsparumą eksploatacijai. Prevencinė apsauga nuo purvo. Grindų paviršius tampa daug tvirtesnis ir labiau atsparus intensyvios eksploatacijos poveikui.

Eiti į asortimentą
Kärcher