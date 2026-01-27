Kilimai
Kärcher CarpetPro produktų gama švelniai ir efektyviai valo bei apsaugo tekstilinius paviršius. Šie inovatyvūs produktai sumažina valymo bei paviršiaus džiūvimo laiką, prevenciškai saugo paviršius nuo pakartotinio užsiteršimo. Šios gamos produktai tausoja valomus paviršius, yra draugiški gamtai ir Jūsų biudžetui. CarpetPro produktų gama yra paremta iCapsol technologija, nešvarumų dalelės yra surišamos su valymo priemonės dalelėmis ir vėliau lengvai pašalinamos su įprastais sauso valymo siurbliais. Šios tehnologijos dėka kiliminės dangos nebereikia papildomai skalauti ir laukti kol ji išdžius.
