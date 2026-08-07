SurfacePro paviršių valiklis CA 30 C, 1l
Itin koncentruotas, greitai džiūstantis ir nepaliekantis dryžių paviršiaus valiklis, skirtas rankiniam techninės priežiūros valymui. Turi ES ekologinio ženklo sertifikatą.
Universalus ir labai koncentruotas „SurfacePro paviršių valiklis CA 30 C eco!perform“ pasižymi plataus spektro veiksmingumu prieš įvairius nešvarumus ir įvairiose srityse. Kietų, vandeniui ir alkoholiui atsparių paviršių priežiūros valymui jis tinka drėgnam šluostymui purškimo / putų metodu, taip pat drėgnam valymui. Valiklis saugiai ir patikimai pašalina maisto likučius, riebalų dėmes, kavos dėmes, batų tepalą, batų atspaudus, palikdamas tik malonų citrusinių vaisių kvapą. Be to, „SurfacePro paviršių valiklis CA 30 C eco!perform“ yra sertifikuotas pagal ES ekologinį ženklą ir jam suteiktas Austrijos ekologinis ženklas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|11
|Svoris (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|366 x 232 x 298
Produktas
- Universalus koncentruotas paviršių ploviklis
- Efektyviai pašalina maisto likučius, riebalus, nikotino apnašas, kavos dėmes
- Itin veiksmingai valo visus vandeniui bei alkoholiui atsparius kietus ir elastingus paviršius
- Nepalieka jokių žymių net ir ant blizgių paviršių
- Priemonė taip pat tinkama plauti grindis
- Malonaus ir gaivaus citrusinio aromato
- Turi Europos ekologinį ženklą (ES ekologinis ženklas)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pritaikymo sritys
- Grindų ir paviršių valymui