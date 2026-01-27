Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L
Kompaktiškas, tačiau neįtikėtinai galingas pradinio lygio sauso/drėgno valymo siurblys. NT 22/1 Ap yra labai lengvas, todėl idealiai tinka mobiliam darbui.
Mažas, galingas, patikimas, ypatingai universalus ir lengvas kaip plunksna: Mūsų NT 22/1 Ap sauso/drėgno valymo siurblys užtikrina puikius rezultatus, atliekant nesudėtingus ir vidutinio sunkumo komercinės paskirties valymo darbus. Pusiau automatinės filtro valymo sistemos ir drėgmei atsparaus PES filtro dėka, jis puikiai valo dulkes, stambius nešvarumus ir skystį. Siurbimo žarnos jungtis tiesiogiai pritvirtinta prie įrenginio galvutės, kas leidžia maksimaliai išnaudoti konteinerio talpą. Kompaktiški išmatavimai, nedidelis svoris bei paprastas valdymas leidžia lengvai ir patogiai transportuoti įrenginį.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškas.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Drėgmei atsparus PES filtras.
- Galima lengvai pakeisti iš šlapio į sausą valymą prieš tai neišdžiovinus PES variklio filtro.
- Plaunamas PES filtras.
Siurbimo žarnos jungtis į įrenginio galvutę
- Visas konteinerio tūris lengvai ištuštinamas vienu kartu.
- Sutaupykite laiko rečiau tuštindami šiukšlių konteinerį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|22
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
Įranga
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealus prietaisas nedidelėms ar vidutinio sunkumo komercinėms valymo užduotims atlikti.
Priedai
NT 22/1 Ap L atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.