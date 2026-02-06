Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L galingas vidutinės klasės sauso/drėgno valymo dulkių siurblys su 40 litrų talpa. Įrenginys stebina puikia siurbimo galia, atspariais komponentais ir galimų priedų gausa.
Aukštos kokybės sauso/drėgno valymo dulkių siurblys NT 40/1 Ap L su 40 litrų talpa ir pusiau automatiniu filtro valymu. Dėka itin didelės siurbimo galios ir efektyvaus filtro valymo, galite susiurbti vidutinį smulkių dulkių kiekį nenaudodami filtravimo maišelių. Tai universalus dulkių siurblys kuris gali siurbti sausas dulkes, drėgną purvą ar įvairius skysčius. Įrenginys lengvai valdomasi naudojant centrinį jungiklį, o taip pat yra lengvas, turi numatytas vietas įvairių priedų saugojimui, o su esamais papildomais tvirtinimais galite ant jo pritvirtinti įrankių ar kitą panašią dėžę.
Savybės ir privalumai
Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvė
- Saugus skirtingų ilgių ir pločių žarnų tvirtinimas
- Maitinimo laido saugojimas transpotavimo metu.
Nuimamas filtro korpusas
- Leidžia išimti filtrą nesukeliant dulkių.
- Efektyviai apsaugo nuo neteisingo plokščiojo filtro įdėjimo.
Sumaniai integruota priedų saugojimo galimybė
- Priedai laikomi saugiai ir yra visada po ranka.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|40
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|525 x 370 x 630
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Pritaikymo sritys
- Įvairus pritaikymas nuo skysčių pašalinimo iki automobilių vidaus valymo
Priedai
NT 40/1 Ap L atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.