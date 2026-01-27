Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Tact Te M
30/1 Tact Te M saugiai ir patikimai pašalina įkvėpiamas dulkes, dulkių klasėje M, kurios dažnai pasitaiko statybvietėse. Kompaktiškas sauso/drėgno valymo siurblys su 30 litrų konteineriu.
Statybvietėse ar dirbtuvėse kiekvieną dieną yra pilna visų rūšių kenksmingų, kartais įkvėpiamų, smulkių dulkių. Naujo, pilnai automatinio filtro valymo sistemos dėka, mūsų kompaktiškas NT 30/1 Tact Te M sauso/drėgno valymo siurblys siurbia smulkias dulkes kaip niekada anksčiau ir tuo pat metu užtikrina 99,9 % filtravimo efektyvumą. Filtro valymo sistema ir siurbimo galia yra nuolat stebimos ir reguliuojamos naudojant sensorinius daviklius. Integruoto elektros lizdo su automatine paleidimo funkcija ir antistatinės sistemos dėka (įskaitant pralaidžius priedus), įrenginys yra idealiai tinkamas naudoti kartu su elektriniais įrankiais po darbo su kuriais lieka dulkių. Naudojant naujai sukurtus priedus, kurie įprastai yra saugiai laikomi ant įrenginio, ant grindų ir įrenginių nusėdusios dulkės yra greitai ir pilnai susiurbiamos į tvirtą 30 litrų konteinerį su metaliniais ratukais ir buferiu.
Savybės ir privalumai
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliaisGarantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą. Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas. Sumažintas triukšmo lygis
99,9 % filtravimo efektyvumasSaugo sveikatą nuo įkvepiamų kietųjų dalelių. Išbandyta pagal dulkių klasę M
ACD sertifikatas (išplėstinė krovinio deklaracija)Tinka siurbti degias dulkes. Sertifikuota pagal IEC 60335-2-69:2021. Didesnis naudotojo saugumas
Pilna antistatinė sistema su laidžiais priedais
- Didesnis naudotojo saugumas
- Elektrostatinio krūvio išskaidymas
- Apsauga nuo elektrostatinio krūvio
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
Aušinamas oro filtras
- Prailginamas turbinos tarnavimo laikas.
M klasės dulkių saugos dulkių siurblys
- Filtravimo efektyvumas - 99,9 %
- Elektroninė tūrio srauto kontrolė
- užtikrina švarias ir saugias darbo vietas
Šlapiam ir sausam siurbimui tinkantis plokščias gofruotas filtras
- Sertifikuota dulkių klasei M. Dulkių atskyrimo laipsnis: 99,9%.
- PES pluošto medžiaga su PTFE danga: atspari puvimui ir drėgmei.
- Idealiai tinka skysčių, smulkių dulkių ir stambių purvo siurbimui.
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|19,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
- PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui: 1 Piece(s)
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinė sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- Dulkių klasė: M
- Talpos medžiaga: Plastikas
Videos
Pritaikymo sritys
- Saugus dulkių siurblys M klasės dulkėms
- Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
- Skysčiams ir drėgniems nešvarumams siurbti
- Skirtas visų rūšių uolienų dulkėms, medienos dulkėms, keramikos dulkėms ir kt.
- Tinka degioms dulkėms siurbti pagal IEC 60335-2-69:2021 standartą.
Priedai
NT 30/1 Tact Te M atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.