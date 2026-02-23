Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 50/1 Tact Te M
Skirtas labai dideliam kenksmingų smulkių dulkių siurbimui, dulkių klasėje M. Didelis ir labai mobilus sauso/drėgno valymo siurblys 50/1 Tact Te M su 50 litrų konteineriu ir reguliuojama rankena.
Naujos, pilnai automatinės filtro valymo sistemos dėka, mūsų 50/1 Tact Te M sauso/drėgno valymo siurblys siurbia smulkias dulkes kaip niekada anksčiau ir tuo pat metu užtikrina 99,9 % filtravimo efektyvumą. Įrenginyje įdiegti sensoriniai davikliai, kurie nuolat užtikrina optimalų filtro valymą ir palaiko aukštą siurbimo galią. Didelis, tvirtas 50 litrų konteineris su metaliniais ratukais ir reguliuojama rankena padeda įrenginiui susiurbti ne tik labai didelius kiekius kenksmingų smulkių dulkių, dulkių klasėje M, bet taip pat ir stambų purvą ir skysčius. 50/1 Tact Te M siurblyje įmontuotas elektros lizdas turi automatinę paleidimo funkciją bei pilną antistatinę sistemą su laidžiais priedais. Todėl, jis puikiai tinka tiesiogiai siurbti didelius kiekius smulkių dulkių, kurios atsiranda po darbo su elektros prietaisais. Dulkės, kurios nusėda ant grindų ar įrenginių yra saugiai susiurbiamos naudojant naujai sukurtą priedų rinkinį, susidedantį iš 4 m siurbimo žarnos, nerūdijančio plieno vamzdžių ir plataus grindų antgalio. Išmanių sprendimų dėka, visi priedai yra saugiai laikomi ant įrenginio.
Savybės ir privalumai
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliaisGarantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą. Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas. Sumažintas triukšmo lygis
99,9 % filtravimo efektyvumasSaugo sveikatą nuo įkvepiamų kietųjų dalelių. Išbandyta pagal dulkių klasę M
ACD sertifikatas (išplėstinė krovinio deklaracija)Tinka siurbti degias dulkes. Sertifikuota pagal IEC 60335-2-69:2021. Didesnis naudotojo saugumas
Pilna antistatinė sistema su laidžiais priedais
- Didesnis naudotojo saugumas
- Elektrostatinio krūvio išskaidymas
- Apsauga nuo elektrostatinio krūvio
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
Aušinamas oro filtras
- Prailginamas turbinos tarnavimo laikas.
M klasės dulkių saugos dulkių siurblys
- Filtravimo efektyvumas - 99,9 %
- Elektroninė tūrio srauto kontrolė
- užtikrina švarias ir saugias darbo vietas
Šlapiam ir sausam siurbimui tinkantis plokščias gofruotas filtras
- Sertifikuota dulkių klasei M. Dulkių atskyrimo laipsnis: 99,9%.
- PES pluošto medžiaga su PTFE danga: atspari puvimui ir drėgmei.
- Idealiai tinka skysčių, smulkių dulkių ir stambių purvo siurbimui.
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Didelis 50 litrų konteineris
- Su praktiška, reguliuojama stūmimo rankena lengvam transportavimui.
- Integruota išleidimo žarna patogiam didelių skysčių kiekių šalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|19
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Vandens išleidimo žarna
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
- Rankena
- PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui: 1 Piece(s)
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinė sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- Dulkių klasė: M
- Talpos medžiaga: Plastikas
Videos
Pritaikymo sritys
- Saugus dulkių siurblys M klasės dulkėms
- Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
- Skysčiams ir drėgniems nešvarumams siurbti
- Skirtas visų rūšių uolienų dulkėms, medienos dulkėms, keramikos dulkėms ir kt.
- Tinka degioms dulkėms siurbti pagal IEC 60335-2-69:2021 standartą.
Priedai
NT 50/1 Tact Te M atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.