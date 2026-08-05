Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H
Profesionalus sauso/drėgno valymo siurblys su patvaria 75 litrų nerūdijančio plieno talpa kenksmingų dulkių (dulkių klasės H) bei asbesto siurbimui. Turi Te funkciją elektros prietaisų prijungimui.
Pirmasis H klasės Kärcher vakuuminis siurblys šioje dydžio kategorijoje. Dėl savo modernios visos sistemos koncepcijos, NT 75/1 Tact suteikia geresnį saugumą valant pavojingas dulkes. Šis drėgno/sauso valymo vakuuminis siurblys turi Tact sistemą ir 75 litrų talpos nerūdijančio plieno konteinerį ir visiškai atitinka teisės aktais nustatytus H dulkių klasės vakuuminių siurblių saugumo reikalavimus, o taip pat yra patvirtintas asbesto siurbimui (pagal TRGS 519). Jis automatiškai kontroliuoja oro greitį, o garsinis signalas perspėja, jei greitis nukrenta žemiau 20 m/s ribos. H klasės pagrindinio filtro filtravimo efektyvumas siekia 99.995%. Pridedamas apsauginių filtrų komplektas užtikrina švarų ištuštinimą.
Savybės ir privalumai
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliaisGarantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą. Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas. Sumažintas triukšmo lygis
Atitinka reikalavimus H klasės dulkėms surinktiVokietijoje, tik saugius dulkių siurblius su šia licenzija galima naudoti dulkėms, turinčioms asbesto, siurbti.
Žarnų selektoriaus jungiklis.Prijungtos žarnos skersmenį galima pasirinkti valdymo pulte.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteinerio talpa (l)
|75
|Nominali galia (W)
|max. 1000
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|24,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 540 x 925
Komplektacija
- Apsauginis filtro maišelis: 1 Piece(s)
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne (elektrai laidi)
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: HEPA-14 (H14)
- Rankena
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinė sistema
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- Dulkių klasė: H
- Talpos medžiaga: Nerūdijantis plienas
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Pritaikymo sritys
- Dulkių siurblys, saugiai pašalinantis sveikatai kenksmingas dulkes ar kancerogenines medžiagas
- Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
- Skysčiams ir drėgniems nešvarumams siurbti
Priedai
NT 75/1 Tact Me Te H atsarginės dalys
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