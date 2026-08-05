Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H

Profesionalus sauso/drėgno valymo siurblys su patvaria 75 litrų nerūdijančio plieno talpa kenksmingų dulkių (dulkių klasės H) bei asbesto siurbimui. Turi Te funkciją elektros prietaisų prijungimui.

Pirmasis H klasės Kärcher vakuuminis siurblys šioje dydžio kategorijoje. Dėl savo modernios visos sistemos koncepcijos, NT 75/1 Tact suteikia geresnį saugumą valant pavojingas dulkes. Šis drėgno/sauso valymo vakuuminis siurblys turi Tact sistemą ir 75 litrų talpos nerūdijančio plieno konteinerį ir visiškai atitinka teisės aktais nustatytus H dulkių klasės vakuuminių siurblių saugumo reikalavimus, o taip pat yra patvirtintas asbesto siurbimui (pagal TRGS 519). Jis automatiškai kontroliuoja oro greitį, o garsinis signalas perspėja, jei greitis nukrenta žemiau 20 m/s ribos. H klasės pagrindinio filtro filtravimo efektyvumas siekia 99.995%. Pridedamas apsauginių filtrų komplektas užtikrina švarų ištuštinimą.

Savybės ir privalumai
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H: Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliais
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliais
Garantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą. Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas. Sumažintas triukšmo lygis
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H: Atitinka reikalavimus H klasės dulkėms surinkti
Atitinka reikalavimus H klasės dulkėms surinkti
Vokietijoje, tik saugius dulkių siurblius su šia licenzija galima naudoti dulkėms, turinčioms asbesto, siurbti.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H: Žarnų selektoriaus jungiklis.
Žarnų selektoriaus jungiklis.
Prijungtos žarnos skersmenį galima pasirinkti valdymo pulte.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50 - 60
Oro srautas (l/s) 74
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteinerio talpa (l) 75
Nominali galia (W) max. 1000
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Elektros laido ilgis (m) 10
Laido medžiaga Trynimo įtaisas
Garso lygis (dB(A)) 67
Spalva sidabrinis
Svoris (be priedų) (kg) 24,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 640 x 540 x 925

Komplektacija

  • Apsauginis filtro maišelis: 1 Piece(s)
  • Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
  • Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne (elektrai laidi)
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
  • Filtro maišelio medžiaga: Popierius
  • Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
  • Plyšių antgalis
  • Jungtis elektros įrankiams
  • Plokščias gofruotas filtras: HEPA-14 (H14)
  • Rankena

Įranga

  • Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
  • Antistatinė sistema
  • Saugos klasė: I
  • Ratukas su stabdžiu
  • Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
  • Dulkių klasė: H
  • Talpos medžiaga: Nerūdijantis plienas
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 75/1 Tact Me Te H
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Pritaikymo sritys
  • Dulkių siurblys, saugiai pašalinantis sveikatai kenksmingas dulkes ar kancerogenines medžiagas
  • Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
  • Skysčiams ir drėgniems nešvarumams siurbti
Priedai
NT 75/1 Tact Me Te H atsarginės dalys

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