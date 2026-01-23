Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 27/1
NT 27/1 yra galingas sauso/drėgno valymo siurblys skirtas profesionaliam naudojimui. Jis yra ypatingai kompaktiškas, o standartinį komplektą sudaro įvairūs naudingi priedai.
NT 27/1 yra kompaktiškas, labai manevringas ir lengvai valdomas sauso/drėgno valymo siurblys universaliam komercinės paskirties naudojimui. Jo galingas ventiliatorius užtikrina stiprią siurbimo galią. Įrenginys turi gofruotą filtrą. Mechaninė plūdės sistema išjungia siurbimą kai tik konteineris prisipildo iki maksimalios talpos, kad būtų išvengta išsiliejimo. Praktiška clip sujungimo sistema užtikrina greitą ir paprastą priedų pakeitimą. Penki sklandžiai riedantys besisukantys ratukai garantuoja puikų manevringumą ir gerą stabilumą. Viršutinis ventiliatoriaus dangtis turi praktišką plokščią padėklo tipo paviršių atliekoms. Visas korpusas yra pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko. NT 27/1 taip pat turi priedų laikiklius ir kablį, skirtą maitinimo laido laikymui. Ergonomiškos formos rankena padeda lengvai ir patogiai transportuoti įrenginį su visais priedais. NT 27/1 turi universalų buferį, kuris apsaugo įrenginį, o taip pat sienas, įrangą ir baldus nuo apgadinimų.
Savybės ir privalumai
Drėgmei atsparus PES filtras.Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo. Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti. Tvarumas: PES kasetinis filtras yra plaunamas.
Tvirti metaliniai fiksatoriaiItin tvirti metaliniai fiksatoriai dar patikimiau užblokuoja.
Tvirtas buferisBuferis apsaugo patį siurblį, sienas, įrenginius bei kitus daiktus nuo apgadinimo.
Integruotas priedų laikiklis
- Integruota talpa užtikrina visi priedai yra savo vietoje ir visada po ranka
Plūduro sistema
- Siurbimo galia išlieka pastoviai aukšta.
- Plūduro sistema nutraukia siurbimo srautą jam pasiekus maksimalią galią.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|27
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|420 x 420 x 525
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
Įranga
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 27/1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.