Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 27/1 Me
Naujas NT 27/1 Me yra profesionaliam naudojimui skirtas galingas sauso/drėgno valymo dulkių siurblys. Išskirtinai kompaktiško dizaino su nerūdijančio plieno talpa, o standartinį komplektą sudaro įvairūs priedai.
NT 27/1 Me yra kompaktiškas, labai manevringas ir patogus sauso/šlapio siurbimo siurblys, skirtas universaliam komercinės paskirties naudojimui. Galingas ventiliatorius suteikia didžiulę siurbimo jėgą. Įrenginys turi kasetinį filtrą. Mechaninė plūdės sistema išjungia siurbimą kai tik konteineris prisipildo iki maksimalios talpos, kad būtų išvengta išsiliejimo. Praktiška clip sujungimo sistema užtikrina greitą ir paprastą priedų pakeitimą. Penki sklandžiai riedantys besisukantys ratukai garantuoja puikų manevringumą ir gerą stabilumą. Viršutinis ventiliatoriaus dangtis turi praktišką plokščią padėklo tipo paviršių atraižoms. Visas korpusas yra pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko. NT 27/1 Me taip pat turi priedų laikiklius ir kablį, skirtą maitinimo laido laikymui. Ergonomiškos formos rankena padeda lengvai ir patogiai transportuoti įrenginį su visais priedais. NT 27/1 Me turi universalų buferį, kuris apsaugo įrenginį, o taip pat įrangą ir baldus nuo žalos. Nerūdijančio plieno industrinio vakuuminio siurblio konteineris yra atsparus rūgštims ir šarmams, o tai užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Integruotas priedų laikiklisPraktiška priedų saugykla įrenginio užpakalyje. Siurbimo antgaliai ir priedai yra saugiai ir patogiai nešiojami ant įrenginio, tai reiškia, kad jie visada yra paruošti po ranka, kai jų reikia.
Drėgmei atsparus PES filtras.Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo. Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti. Tvarumas: PES kasetinis filtras yra plaunamas.
Tvirti metaliniai fiksatoriaiItin tvirti metaliniai fiksatoriai dar patikimiau užblokuoja.
Tvirtas buferis
- Buferis užtikrina saugią visapusišką dulkių siurblio ir įrangos apsaugą.
Plūduro sistema
- Siurbimo galia išlieka pastoviai aukšta.
- Plūduro sistema nutraukia siurbimo srautą jam pasiekus maksimalią galią.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|27
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|420 x 420 x 540
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Popierius
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
Įranga
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 27/1 Me atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.