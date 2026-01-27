Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Tact L
Tvirtos dalys ir aukšta siurbimo galia: NT 30/1 Tact drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys su inovatyvia Tact filtro valymo sistema, 30 litrų talpa ir metaliniais manevringais ratukais.
Greitam ir veiksmingam įrangos, transporto priemonių, dirbtuvių ir statybviečių valymui: Kärcher NT 30/1 Tact drėgno ir sauso valymo vakuuminis siurblys yra universalus įrenginys, skirtas įvairių sričių profesionalams. Šis kompaktiškas daugiafunkcinis vakuuminis siurblys pasižymi įspūdinga Tact automatine filtro valymo sistema su drėgmei atspariu plokščiu gofruotu PES filtru, ir yra skirtas gausiam/didelio kiekio smulkių dulkių valymui ilgais valymo darbų intervalais. Patvarioje 30 litrų talpykloje su bamperiu ir tvirtais metaliniais manevringais ratukais lengvai surenkami skysčiai ir purvas. Darbą gerokai palengvina patogus įrenginio valdymas naudojant naują centrinį sukamąjį jungiklį. Į įrenginio komplektaciją įeina naujai sukurti ir ženkliai patobulinti priedai, kuriuos galite patogiai laikyti integruotose zonose ir papildomoje laikymo dėtuvėje. Guminiai paviršiai ir tvirtinimo pasirinkimai leis įrankius ir darbo priemones pastatyti ant plokščio bet neslidaus įrenginio paviršiaus ar net pritvirtinti prie jo.
Savybės ir privalumai
Patvari talpa su buferiais ir metaliniais manevringais ratukaisTvirti metaliniai ratukai garantuoją manevringumą ir judėjimo laisvę statybvietėse Patvari talpa apsaugo įrenginį nuo sutrenkimų.
Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvėSaugus skirtingų ilgių ir pločių žarnų tvirtinimas Elektros laidas visada saugus dėtuvėje
Nuimamas filtro dangtelisIšardomo filtro korpuso dėka, filtrą išimsite ir pakeisite neprišiukšlinę Įdėti plokščiąjį gofruotą filtrą neteisingai - neįmanoma
Centrinis sukamasis jungiklis
- Centrinis sukamasis jungiklis palengvina valdymą
Tact automatinė filtro valymo sistema
- Visada didelė siurbimo galia ir filtro efektyvumas.
- Automatinis filtro valymas galingais oro srautais.
- Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Antistatinis paruošimas
- Filtro valymas: Tact automatinė filtro valymo sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 30/1 Tact L atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.