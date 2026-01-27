Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Tact Te L
Meistrų mėgstamas drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys: Kärcher NT 30/1 Tact Te su elektros lizdu (automatinis įjungimas / išjungimas) ir Tact filtro valymo sistema.
Kasdienis, sunkus darbas statybvietėse ir dirbtuvėse iš darbininkų ir jų naudojamos įrangos reikalauja daug pastangų. Mūsų NT 30/1 Tact Te drėgno ir sauso valymo vakuuminis siurblys puikiai atitinka šiuos reikalavimus. Šis kompaktiškas „smulkių dulkių ekspertas“ su patvaria 30 litrų talpa ir tvirtais metaliniais manevringais ratukais, bamperiu ir patikima Tact filtro valymo sistema, garantuoja nenutrūkstamą didelio kiekio smulkių dulkių siurbimą net ir sunkiomis darbo sąlygomis. Drėgmei atsparus plokščias gofruotas PES filtras patikimai sulaiko dulkes ir prisideda prie švarios darbo aplinkos kūrimo. Meistrai ir kiti vartotojai vertina nesudėtingą šio įrenginio naudojimą ir siurbimo parinkčių laisvę dėka naujojo sukamojo jungiklio ir siurbimo galios pasirinkimo. Į įrenginio komplektaciją įeina naujai sukurti ir patobulinti priedai, kuriuos galite patogiai laikyti integruotose zonose ir papildomoje saugojimo dėtuvėje. Darbą su elektros įrankiu palengvina įmontuotas elektros lizdas su automatine įjungimo/išjungimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Tact automatinė filtro valymo sistemaVisada didelė siurbimo galia ir filtro efektyvumas. Automatinis filtro valymas galingais oro srautais. Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.
Įrankių alkūnė su nuorinimo vožtuvu ir gumine jungtimiSuteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių. Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti. Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimuElektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
Patogi, horizontali dėtuvė tarpų purkšukui ir įrankių alkūnės laikymui
- Integruota talpa užtikrina visi priedai yra savo vietoje ir visada po ranka
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinis paruošimas
- Filtro valymas: Tact automatinė filtro valymo sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
