Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 40/1 Tact Te L
Kompaktiškas ir lengvai transportuojamas: NT 40/1 Tact Te drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys su Tact filtro valymo sistema ir 40 litrų talpa užtikrina ilgą, nenutrūkstamą darbą.
Mūsų NT 40/1 Tact Te drėgno ir sauso valymo vakuuminis siurblys yra tobulas įrenginys visiems, kuriems svarbu didelė talpa bei maksimalus mobilumas. 40 litrų įrenginio talpa tinka visiems dulkių ir purvo tipams, nuo smulkių dalelių iki stambių šiukšlių bei skysčių, turi bamperį ir tvirtus metalinius manevringus ratukus. Nepertraukiamą ilgalaikį darbą puikiai užtikrina pažangi filtro valymo sistema ir drėgmei atsparus plokščias gofruotas PES filtras. Naujas centrinis sukamasis jungiklis, leidžiantis pasirinkti siurbimo nustatymus, siurbimo galios reguliavimas ir įmontuotas elektros lizdas užtikrina patogų siurblio naudojimą. Kompaktiški įrenginio parametrai palengvina įrenginio naudojimą ir transportavimą; kaip galimas priedas gali būti komplektuojama ergonomiška stūmimo rankena, kuri lengvai išsiardo ir susideda. Nepriklausomai nuo darbo vietos, ar tai būtų gamybos cechas, dirbtuvės, ar statybvietė, visi naudotojai galės pasinaudoti plačiu naujai sukurtų priedų pasirinkimu, kuriuos galima laikyti numatytose integruotose zonose ar ant siurblio viršaus.
Savybės ir privalumai
Siurbimo žarnos jungtis į įrenginio galvutęSiurbimo žarnos jungtis įrenginyje leidžia naudoti didesnę talpyklą Talpyklą lengva ištuštišti sujungus žarną su įrenginio galvute
Dėtuvė ir tvirtinimo pasirinkimaiGuminių paviršių dėka, Įrankių dėžes galima laikyti ant įrenginio viršaus Transportavimo įvorės užtikrina saugų tvirtinimą įprastais tvirtinimo dirželiais
Papildoma stūmimo rankenaPapildoma stūmimo rankena galima lengvai pritvirtinti greitam ir lengvam transportavimui
Drėgmei atsparus PES plokščias gofruotas filtras
- Dulkių klasės M PES plokščias gofruotas filtras sulaiko 99,9% smulkiųjų dalelių
- Nepaisant sauso ar drėgno naudojimo, PES filtro keisti nereikia
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|40
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|68
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|19
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 370 x 655
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinis paruošimas
- Filtro valymas: Tact automatinė filtro valymo sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
