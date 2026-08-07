BVL 3/1 Bp Go!Further
„BVL 3/1 Bp Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
Riboto leidimo juodos spalvos „BVL 3/1 Bp Go!Further“ akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, 30 proc. pagamintas iš perdirbto plastiko¹⁾, yra tiekiamas su išskirtiniais priedais ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Dėl novatoriškos EPP medžiagos šis itin lengvas ir galingas akumuliatorinis kuprinės tipo dulkių siurblys sveria tik 4,5 kg, tačiau yra ypač tvirtas ir patvarus. Idealiai tinka pagalbiniam personalui, prekybininkams ir naudoti namuose: šis dulkių siurblys su 3 l talpos konteineriu stebina valymo efektyvumu mažose erdvėse, su juo lengvai išvalysite atskiras susipurvinusias vietas ir laiptus. Galingas „Kärcher Battery Power“ akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką, o dėl ergonomiško nešiojimo rėmo naudotojas gali atlikti valymo darbus nejusdamas nuovargio. „BVL 3/1 Bp Go!Further“ siurblys yra patogus ir lengvai valdomas naudojant praktišką valdymo skydelį ant juosmens diržo. Bešepetėlinis EC variklis itin atsparus nusidėvėjimui. Be įprastų priedų, taip pat galima įsigyti papildomų, pavyzdžiui, HEPA 14 filtrą. Atkreipkite dėmesį: įsigyjant šį modelį, „Kärcher Battery Power“ akumuliatorius ir suderinamas akumuliatoriaus įkroviklis užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Lengvas belaidis dulkių siurblys - kuprinėPagaminta iš itin lengvo, naujoviško EPP (polipropileno). Leidžia dirbti ergonomiškai. Patogus transportavimas.
Novatoriškas EPP (polipropilenas)Ilgaamžis ir patvarus Lengvas Itin ekologiškas, nes yra 100 procentų perdirbamas.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko¹⁾. Itin lengvas ir ergonomiškas: dėl inovatyvios EPP medžiagos mūsų įrenginis yra itin lengvas ir patogus. Mažiau žaliavų – jokių kompromisų dėl komforto! Naudojant „Eco!mode“ režimą, energijos sąnaudos sumažėja 42 proc., lyginant su didžiausiu nustatymu (standartiniu režimu).
Labai ergonomiškas
- deuter® nešiojimo rėmas itin patogus net ir naudojant ilgesnį laiką.
- Ant juosmens diržo esantis valdymo skydelis leidžia patogiai valdyti ir stebėti visas funkcijas.
- Dešiniarankiams ir kairiarankiams siurbimo žarną galima prijungti pagal poreikius
Variklis be šerelių
- Didelis atsparumas ir ilgas tarnavimo laikas.
- Galima ilgalaikiai darbo intervalai bei padidintas efektyvumas ir našumas.
„Eco“ režimas:
- Mažesnis energijos poreikis
- Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša.
- Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|3
|Talpos medžiaga
|Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
|Garso lygis (dB(A))
|65
|Oro srautas (l/s)
|35,4
|Įvertintas našumas (W)
|350
|Vakuumas (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 120 (5,0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 52 (5.0 Ah) Power rėžimas / max. 31 (5.0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 73 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 41 (7,5 Ah)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 317 x 450
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 1 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Nešimo rėmas
Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti mokykloms
- Ypatingai patogus naudoti prekybos pramonėje
- Idealus namų ūkiams
- Patogi laiptų proiežiūra
- Taškinis valymas
Priedai
BVL 3/1 Bp Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.