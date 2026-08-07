T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
„T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko¹⁾ ir komplektuojamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
Riboto leidimo juodas „T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further“ akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, 45 proc. pagamintas iš perdirbto plastiko¹⁾, yra tiekiamas su išskirtiniais priedais ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Šis dulkių siurblys stebina savo tvarumu, tvirtumu, aukščiausios klasės siurbimo galia ir įspūdingu kainos ir kokybės santykiu. HEPA 14 filtras garantuoja, kad įrenginys padės užtikrinti aukščiausius higienos standartus vietose, kuriose keliami ypač aukšti reikalavimai švarai. Galingi „Kärcher Battery Power+“ akumuliatoriai (36 V) užtikrina puikius valymo rezultatus, tačiau siurblys skleidžia vos 57 dB(A) garsą, todėl jį galima naudoti net triukšmui jautrioje aplinkoje. Kompaktiškas, stabilus ir manevringas įrenginys turi 10 l talpyklą, todėl su juo patogu valyti ilgesniais intervalais. Dėl sulankstomos nešiojimo rankenos siurblys ergonomiškai transportuojamas, o plyšių ir apmušalų antgalis saugomas tiesiogiai ant įrenginio, todėl visada bus po ranka. Kartu su siurbliu tiekiama siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas reguliuojamas teleskopinis siurbimo vamzdis iš aliuminio, daugiafunkcis grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis, apmušalų antgalis, HEPA 14 filtras ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Akumuliatorius ir greitojo įkrovimo kroviklis parduodami atskirai.
Savybės ir privalumai
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasAukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse. Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
„Eco“ režimas:Tvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų. Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša. Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko¹⁾. Bešepetėlinė EC turbina: didelis atsparumas nusidėvėjimui ir ilgas tarnavimo laikas. „Eco!mode“ režimas sumažina energijos sąnaudas 42 proc., lyginant su didžiausiu nustatymu (standartiniu režimu), o darbinį triukšmą sumažina iki vos 53 dB(A).
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
- Ergonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno.
- Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
- Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Mažas tik 57 dB(A) veikimo triukšmas
- Idealiai tinka darbui triukšmui jautriose vietose.
- Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
- Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Paprastas valdymas
- 2 dideli mygtukai: įjungimo / išjungimo jungiklis ir „Eco!Mode“ režimas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Standartinėje komplektacijoje platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtrų krepšelis ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|10
|Talpos medžiaga
|Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
|Garso lygis (dB(A))
|57
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|223 / 22
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 66 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 250 x 355
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
Priedai
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.