T 10/1 Bp Pack
Tvarus, tvirtas ir ergonomiškas: T 10/1 Bp Adv HEPA akumuliatorinio sauso valymo dulkių siurblio, kuris užtikrina maksimalią siurbimo galią, sudėtyje yra net 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾. Kartu siūlome veiksmingą HEPA 14 filtrą ir platų priedų asortimentą.
Akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys T 10/1 Bp Adv HEPA stebina savo tvarumu, tvirtumu, aukščiausios klasės siurbimo galia ir puikiu kainos ir kokybės santykiu. Siurblio sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾, todėl jį įsigydami prisidėsite prie išteklių ir energijos taupymo. HEPA 14 filtras užtikrina aukščiausius saugos standartus naudojant vietose, kuriose higienai teikiamas svarbiausias prioritetas. Galingi „Kärcher Battery Power+“ akumuliatoriai (36 V) užtikrina įspūdingus valymo rezultatus: kadangi dulkių siurblys išsiskiria puikiu valymo našumu skleisdamas vos 57 dB(A) garsą ir veikia gana tyliai, jis idealiai tinka naudoti netgi triukšmui jautriose vietose. Dėl sulankstomos rankenos šį kompaktišką siurblį nesunku ergonomiškai gabenti laikant arti kūno. Siurblys yra atsparus pasvirimui ir manevringas, o jo konteinerio talpa – 10 litrų. Komplekte tiekiamą plyšių antgalį galima laikyti ant paties dulkių siurblio lengvai pasiekiamoje vietoje. Kartu su siurbliu tiekiama daugybė priedų: siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas reguliuojamas teleskopinis siurbimo vamzdis (aliumininis), daugiafunkcis grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis, apmušalų antgalis ir HEPA 14 filtras. Akumuliatorius ir greitasis įkroviklis užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųMažesnis žaliavų ir energijos sunaudojimas gaminant. Mažesnis išmetamo CO₂ kiekis dėl gamybos iš perdirbtų medžiagų.
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasAukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse. Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
eco!efficiency režimasTvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų. Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša. Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
- Ergonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno.
- Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
- Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Mažas tik 57 dB(A) veikimo triukšmas
- Idealiai tinka darbui triukšmui jautriose vietose.
- Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
- Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Paprastas valdymas
- Du dideli mygtukai: įjungimo / išjungimo jungiklis ir „eco!efficiency“ režimas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|10
|Talpos medžiaga
|Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
|Garso lygis (dB(A))
|57
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|223 / 22
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 66 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 250 x 355
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
Priedai
T 10/1 Bp Pack atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.