T 15/1 Bp Adv
Tvirtas ir ergonomiškas akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys T 15/1 Bp Adv stebina savo tvarumu, puikia siurbimo galia ir plačiu priedų asortimentu. Jo sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾.
Mūsų kompaktiškas akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys T 15/1 Bp Adv, kurio konteinerio talpa yra 15 litrų, išsiskiria ilgaamžiškumu, plačiu priedų asortimentu ir aukščiausios klasės kainos ir našumo santykiu. Jo ilgaamžiškumą ir tvirtumą akivaizdžiai patvirtina važiuoklė, korpusas, buferis ir dideli ratai. Dulkių siurblys stebina savo galingais „Kärcher Battery Power+“ akumuliatoriais (36 V), kurie užtikrina puikius valymo rezultatus. Veikdamas jis skleidžia tik 57 dB(A) triukšmą, tad yra toks tylus, kad gali būti naudojamas bet kuriuo metu ir triukšmui jautriose vietose. Kadangi jo sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾, ištekliai taupomi jau nuo pat pradžių, gamybos etape. T 15/1 Bp Adv turi sulankstomą nešiojimo rankeną, kuri užtikrina ergonomišką transportavimą, yra manevringas ir neapvirsta. Komplekte yra plyšių antgalis ir apmušalų antgalis, kuriuos visada galima laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje ant paties dulkių siurblio. Taip pat kartu su juo tiekiama daugybė priedų: siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas reguliuojamo ilgio teleskopinis siurbimo vamzdelis (aliumininis), daugiafunkcis grindų antgalis ir parketo antgalis. Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatorius ir atitinkamas greitasis įkroviklis užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųMažesnis žaliavų ir energijos sunaudojimas gaminant. Mažesnis išmetamo CO₂ kiekis dėl gamybos iš perdirbtų medžiagų.
eco!efficiency režimasTvarus dėl mažesnių energijos sąnaudų. Mažesnis skleidžiamas garsas ir triukšmo tarša. Ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainasErgonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno. Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena. Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Mažas tik 57 dB(A) veikimo triukšmas
- Idealiai tinka darbui triukšmui jautriose vietose.
- Mažesnis triukšmo lygis net naktį.
- Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Tinka su visomis 36 V "Kärcher Battery Power+"/Power baterijomis.
- Integruotas likusio veikimo laiko ekranas ant akumuliatoriaus.
- Akumuliatoriaus pakeitimas trunka akimirksnį ir yra labai paprastas.
Paprastas valdymas
- Du dideli mygtukai: įjungimo / išjungimo jungiklis ir „eco!efficiency“ režimas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
- Ilgaamžis, tvirtas ir tvarus.
- Pagamintas iš sutvirtintos neaustinės medžiagos.
- Galima plauti rankomis 30 °C temperatūroje ir naudoti daug kartų.
Integruotas priedų laikiklis
- Ant įrenginio korpuso yra numatyta vieta plyšių antgaliui ir apmušalų antgaliui laikyti.
- Priedai laikomi taupant vietą ir visada lengvai pasiekiami.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|15
|Talpos medžiaga
|Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
|Garso lygis (dB(A))
|57
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|223 / 22
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 66 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 255 x 405
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
Priedai
T 15/1 Bp Adv atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.