T 9/1 Bp
Lankstus ir Kärcher Battery Power + akumuliatoriaus dėka, labai galingas ir patvarus: mūsų akumuliatorinis sauso valymo siurblys T 9/1 Bp yra pranašesnis už kitus elektrinius siurblius.
Mūsų naujas akumuliatorinis sauso valymo siurblys T 9/1 Bp be vargo suderina belaidžio įrenginio mobilumą su el. maitinimo laidą turinčio sauso valymo siurblio našumu ir valymo kokybe. Tai užtikrina mūsų Kärcher Battery Power + akumuliatorius, kurio dėka ne tik pasiekiama maksimali siurbimo galia, bet ir užtikrinamas ypatingai ilgas veikimo laikas. Jei reikia, bet kuriuo metu akumuliatorių galima greitai ir lengvai pakeisti papildomu nauju, kad būtų galima atlikti net ir ilgalaikius darbus. Patvarus ir tyliai veikiantis įrenginys yra pritaikytas viešbučių ir mažmenininkų poreikiams bei viešos paskirties erdvėms. Akumuliatoriniu sauso valymo siurbliu taip pat gali naudotis statybų paslaugų rangovai ar transporto operatoriai - pavyzdžiui, greitam transporto priemonės valymui. Siurblys komplektuojamas su siurbimo priedais, bei patvariu fliso audinio filtro maišeliu, kuris lyginant su įprastais popieriniais filtro maišeliais, sugeria dvigubai didesnį kiekį nešvarumų. Šio modelio įrenginiui, Kärcher Battery Power + akumuliatorius ir įkroviklis turi būti užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
eco!efficiency režimaseco!efficiency režimas sumažina įrenginio energijos poreikį, skleidžiamą triukšmą ir prailgina akumuliatoriaus veikimo laiką.
Ergonomiška alkūnėErgonomiška alkūnė patogi rankoje - ilgolaikiam darbui be nuovargio.
Ergonomiška rankenaErgonomiška transportavimo rankena su siurbimo vamzdžio laikikliu yra skirta lengvam ir patogiam siurblio transportavimui kartu su visais priedais.
Patogus kojinis jungiklis dar didesniam patogumui
- Nereikia nulenkti žemyn.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|9
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|500
|Vakuumas (mbar/kPa)
|210 / 22
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 66 (7,5 Ah) Power rėžimas / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 50 (6,0 Ah) Power rėžimas / max. 22 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|420 x 325 x 382
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Metalinis, chromuotas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Nailonas
Įranga
- eco!efficiency režimas
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
- Įvairių konteinerių ar talpų vidaus valymui transporto, logistikos sektoriuose ar žemės ūkyje bei maisto pramonėje.
Priedai
T 9/1 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.