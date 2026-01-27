Sauso tipo valymo siurblys T 11/1 Classic
Mažas svoris, didelė siurbimo galia, tvirtas korpusas: mūsų sauso valymo tipo dulkių siurblys T 11/1 Classic užtikrina profesionalų kriterijus patraukliame, kompaktiškame dulkių siurblyje.
Universalus ir lengvai transportuojamas dėl mažo 3,8 kg svorio sauso valymo dulkių siurblys T 11/1 Classic, puikus pasirinkimas profesionalams, kurie daržai keičia darbo atlikimo vietą. Didelės talpos 11 litrų talpos, kompaktiškas, pradinės klasės įrenginys iš 850 W galios sukuria 235 mbar/23,5 kpa vakuumą, taip užtikrindamas puikius siurbimo rezultatus. Dulkių siurblys veikia tyliai, tik 61 dB(A), tai apsaugo net tik ne tik vartotoją, bet jį galima naudoti bet kuriuo paros metu triukšmui jautriose vietose, pavyzdžiui, ligoninėse ar viešbučiuose. Ergonomiškas dizainas užtikrina ilgą darbą be nuovargio, net laiptų siurbimas tampa lengvu procesu, integruotos nešiojimo rankenos dėka. Tvirta T 11/1 Classic konstrukcija užtikrina ilgą darbo laiką, bet buferis patikimai apsaugo įrenginį ir supančią aplinką nuo pažeidimo. Prie dulkių siurblio galima patogiai laikyti priedus: siurbimo vamzdį ir grindų antgalį, taip pat pridedamas flico filtro maišelis. Esant poreikiui galima įsigyti didelio našumo HEPA 14 filtrą.
Savybės ir privalumai
Mažas svorisLengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus. Mažesnis svoris ir identiškas konteinerio tūris, palyginti su konkurentų modeliais. Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
Žemas tik 61 dB(A) triukšmo lygisIdealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį. Žemas triukšmo lygis apsaugo vartotoją
Kablys elektros laiduiElektros laidas visada saugus dėtuvėje Praktiška kabelio laikykla
Ilgaamžis ir atsparus dizainas
- Lengva ir patogu transportuoti ir laikyti
- Patvarus buferis apsaugo siurblį nuo smūgių ir apgadinimo.
- Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|11
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|61
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas
- Kablys elektros laidui
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Universalus tinkamas naudoti vietose, kuriose keliami aukšti higienos reikalavimai
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
- Kilimai
