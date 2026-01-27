Sauso tipo valymo siurblys T 11/1 Classic HEPA
Higieniškas ir ekonomiškas: mūsų sauso valymo dulkių siurblys „T 11/1 Classic HEPA“ stebina didele siurbimo galia, HEPA 14 filtru, mažu svoriu ir puikiu kainos ir našumo santykiu.
Dėl standartinio HEPA 14 filtro, kurio filtravimo ir išvalymo laipsnis siekia 99,995 proc., mūsų „T 11/1 Classic HEPA“ sauso valymo dulkių siurblys taip pat atitinka higieniškose patalpose, pavyzdžiui, gydytojų kabinetuose ir ligoninėse taikomus saugos standartus. Filtras sulaiko net ypač mažas daleles, tokias kaip virusai, aerozoliai ir mikrobai, kurių dydis siekia vos kelis mikrometrus, ir yra sertifikuotas pagal DIN EN 1822:2019 bandymų standartą. Tvirtas, itin patvarus ir todėl itin ekonomiškas dulkių siurblys sukuria 235 mbar/23,5 kPa vakuumą esant 850 W galiai ir užtikrina puikius siurbimo rezultatus, dirbdamas itin tyliai – jo veikimo triukšmas siekia vos 61 dB(A). Taigi, jį be problemų galima naudoti bet kuriuo paros metu ir vietose, kuriose triukšmas nepageidaujamas. 11 litrų talpos talpykla, tik 4,2 kg svoris, praktiška nešiojimo rankena ir ergonomiška siurbimo vamzdžio alkūnė – dėl šių savybių pasvyrimui atsparus „T 11/1 Classic HEPA“ yra labai kompaktiškas ir lengvai transportuojamas, juo galima nepertraukiamai dirbti nejaučiant nuovargio. Priedus, pavyzdžiui, siurbimo vamzdį ir grindų antgalį, galima patogiai laikyti ant dulkių siurblio. Taip pat komplekte tiekiamas flisinis filtro maišelis.
Savybės ir privalumai
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasUžtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose Aukštas filtravimo ir atskyrimo laipsnis (99,995 %) sulaiko smulkias daleles. Sertifikuota pagal bandymo standartą DIN EN 1822: 2019.
Mažas svorisLengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus. Mažesnis svoris ir identiškas konteinerio tūris, palyginti su konkurentų modeliais. Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
Žemas tik 61 dB(A) triukšmo lygisIdealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį. Žemas triukšmo lygis apsaugo vartotoją
Ilgaamžis ir atsparus dizainas
- Lengva ir patogu transportuoti ir laikyti
- Patvarus buferis apsaugo siurblį nuo smūgių ir apgadinimo.
- Ilgaamžis, patvarus labai ergonomiškas įrenginys
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|11
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|61
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas
- Kablys elektros laidui
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Universalus tinkamas naudoti vietose, kuriose keliami aukšti higienos reikalavimai
- Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
- Kilimai
- Sveikatos apsauga
