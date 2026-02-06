Sauso tipo valymo siurblys T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Tvarus ir higieniškas: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sauso tipo valymo dulkių siurblys pagamintas iš 60 % perdirbtų medžiagų*, tausoja išteklius ir stebina didele siurbimo galia bei HEPA 14 filtru.
Mūsų T 11/1 Classic HEPA Re!Plast sauso tipo valymo dulkių siurblys yra tvarumo, higienos, didžiausios siurbimo galios ir ilgaamžiškumo simbolis. Pagamintas iš 60 % perdirbtų medžiagų*, todėl jau dabar jo gamybai reikia gerokai mažiau energijos, o vertingos žaliavos naudojamos minimaliai. Dėl HEPA 14 filtro, sertifikuoto pagal bandymo standartą DIN EN 1822:2019, kurio filtravimo ir atskyrimo laipsnis yra 99,995 %, įtraukto į standartinę įrangą, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast taip pat atitinka aukščiausius saugos standartus, taikomus patalpose, kuriose taikomi griežti higienos reikalavimai. Patikimai sulaikomos net mažiausios dalelės, pavyzdžiui, vos kelių mikrometrų dydžio virusai, aerozoliai ir mikrobai. Dulkių siurblys sukuria 235 mbar vakuumą iš 850 W galios, todėl galima pasiekti didžiausią siurbimo galią, o veikimo triukšmas yra vos 61 dB(A) - idealiai tinka triukšmui jautriose vietose. 11 litrų talpos konteinerio talpa, vos 4,2 kg svoris, nešiojimo rankena ir ergonomiška siurbimo vamzdžio alkūnė, kompaktiškas dizainas garantuoja, kad dirbant vartotojas nepavargs ir siurblys bus lengvai transportuojamas. Tokius priedus, kaip siurbimo vamzdis ir grindų antgalis, galima patogiailaikyti ant dulkių siurblio. Flisinis filtro maišelis yra standartinėje komplektacijoje.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir novatoriškas dizainas, kuriame yra 60 % perdirbtų medžiagųGaminama naudojant mažiau žaliavų ir mažiau energijos. Naudojant perdirbtas medžiagas mažinamas išmetamo CO2 kiekis. Inovatyvus, ilgaamžis, tvirtas ir todėl labai ekonomiškas įrenginys.
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasUžtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose Aukštas filtravimo ir atskyrimo laipsnis (99,995 %) sulaiko smulkias daleles. Sertifikuota pagal bandymo standartą DIN EN 1822: 2019.
Mažas svorisLengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus. Mažesnis svoris ir identiškas konteinerio tūris, palyginti su konkurentų modeliais. Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
Žemas tik 61 dB(A) triukšmo lygis
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
- Žemas triukšmo lygis apsaugo vartotoją
Integruotas priedų laikiklis
- Saugus ir patogus įrenginio ir priedų transportavimas.
- Greitas ir saugus maitinimo kabelio laikymas ant kabelio kabliuko.
- Lengva ir praktiška grindų antgalio pastatymo ant dulkių siurblio padėtis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|11
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|61
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
* Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Kablys elektros laidui
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Universalus tinkamas naudoti vietose, kuriose keliami aukšti higienos reikalavimai
- Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
- Kilimai
- Sveikatos apsauga
Priedai
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.