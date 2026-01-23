Sauso tipo valymo siurblys T 8/1
T 8/1 L sauso valymo siurblys stebina savo tvirtumu, ergonominiu nešiojimo diržu ir nedideliu svoriu lengvesniam transportavimui.
T 8/1 L sauso valymo siurblys puikiai atitinka vartotojo poreikius. Tvirtas, patvarus, ilgai tarnaujantis, galingas įrenginys su ergonomišku nešiojimo diržu užtikrina įspūdingą našumą bet kurioje statybvietėje. Nedidelis įrenginio svoris ne tik palengvina transportavimą, bet ir leidžia atlikti valymo darbus dideliems įrenginiams sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip kad dirbant ant kopėčių ar laiptų. Siurblys turi dulkių klasę L atitinkantį filtrą, o numatytos detalės leidžia paprastai ir saugiai laikyti priedus tiesiog pritvirtintus prie įrenginio.
Savybės ir privalumai
Ergonominis nešiojimo diržasĮrenginį leidžia lengvai transportuoti ir su juo dirbti net ir esant ant kopėčių.
Patikimas priedų laikymasPriedai laikomi užpakalinėje įrenginio dalyje, žarna ir laidas yra patikimai pritvirtinti.
Mažas svorisĮrenginį galima lengvai transportuoti laiptais ir dideliais atstumais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|8
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|62
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 285 x 320
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 480 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
- Laikymo diržas
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
- Patogi laiptų proiežiūra
- Statyba (amatininkai)
Priedai
T 8/1 atsarginės dalys
