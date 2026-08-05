Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Pack Classic
Pramoninis universalaus panaudojimo šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Classic Pack. Kompaktiškas ir tvirtas. Su pilnai hidrauline pavara. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis komplektuojami kartu su įrenginiu.
Aukštos kokybės komponentai, pilnaviduriai guminiai ratai, hidraulinė ratų pavara, pagrindinio ir šoninio šepečio sistema užtikrina, kad mūsų pramoninis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Classic Pack su komplekte esančiu akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu yra labai patvarus ir ilgaamžis. Dėl galingos kišeninio filtro sistemos su efektyviu, automatiniu filtro išsivalymu, įrenginys be vargo dirba net ir ypač dulkėtomis sąlygomis. Pasirinktinai galima naudoti patogią plokščio gofruoto filtro sistemą ar patikrintą cilindrinio filtro sistemą. Be to, KM 105/180 R Bp Classic Pack taip pat gali lengvai įveikti stambius nešvarumus, o dėl kompaktiško dizaino jis yra labai efektyvus ankštose, apstatytose patalpose. Dėl valdymo svirtimis sistemos, patogaus aukšto konteinerio išpylimo ir paprastos priežiūros koncepcijos įrenginys yra lengvai ir intuityviai valdomas.
Savybės ir privalumai
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbuiPilnai hidraulinė ratų, pagrindinio ir šoninio šepečių pavara. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimasGarantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes. Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas. Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimasIntuityvus valdymas naudojant valdymo svirtis. Pagrindinis ir šoninis šepečiai pakeičiami nenaudojant įrankių. Lengva ir patogi prieiga prie visų pagrindinių įrenginio komponentų.
Efektyvi filtravimo sistema
- Efektyviai minimalizuoja dulkių generaciją šlavimo metu.
- Pasirenkama filtravimo sistema: su plokščiu arba cilindriniu filtru.
- Ilgaamžis aukšto našumo valymas.
Automatinis filtro valymas
- Reguliarus valymas prailgina filtro tarnavimo laiką.
- Sumažinta dulkių generacija net ir ekstremaliomis sąlygomis.
- Patikimas veikimas su visomis galimomis filtravimo sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/kW)
|36 / 2,5
|Maks. našumas (m²/h)
|6300
|Darbinis plotis (mm)
|780
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1050
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1300
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|240
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|180
|Įkalnės įveikimas (%)
|14
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|5,2
|Svoris (su priedais) (kg)
|850
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|850
|Svoris (su pakuote) (kg)
|850
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Pritaikymo sritys
- Idealus atvirose gamybos zonose, sandėliuose ar logistikos patalpose
- Tinkamas naudojimui atvirose erdvėse išorėje, kaip kad krovos zonos ar statybvietėse
- Naudojimui metalo ar statybų pramonėje