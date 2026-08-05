Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Pack Classic

Pramoninis universalaus panaudojimo šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Classic Pack. Kompaktiškas ir tvirtas. Su pilnai hidrauline pavara. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis komplektuojami kartu su įrenginiu.

Aukštos kokybės komponentai, pilnaviduriai guminiai ratai, hidraulinė ratų pavara, pagrindinio ir šoninio šepečio sistema užtikrina, kad mūsų pramoninis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Classic Pack su komplekte esančiu akumuliatoriumi ir akumuliatoriaus įkrovikliu yra labai patvarus ir ilgaamžis. Dėl galingos kišeninio filtro sistemos su efektyviu, automatiniu filtro išsivalymu, įrenginys be vargo dirba net ir ypač dulkėtomis sąlygomis. Pasirinktinai galima naudoti patogią plokščio gofruoto filtro sistemą ar patikrintą cilindrinio filtro sistemą. Be to, KM 105/180 R Bp Classic Pack taip pat gali lengvai įveikti stambius nešvarumus, o dėl kompaktiško dizaino jis yra labai efektyvus ankštose, apstatytose patalpose. Dėl valdymo svirtimis sistemos, patogaus aukšto konteinerio išpylimo ir paprastos priežiūros koncepcijos įrenginys yra lengvai ir intuityviai valdomas.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Pack Classic: Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbui
Pilnai hidraulinė ratų, pagrindinio ir šoninio šepečių pavara. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Pack Classic: Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes. Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas. Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Pack Classic: Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
Intuityvus valdymas naudojant valdymo svirtis. Pagrindinis ir šoninis šepečiai pakeičiami nenaudojant įrankių. Lengva ir patogi prieiga prie visų pagrindinių įrenginio komponentų.
Efektyvi filtravimo sistema
  • Efektyviai minimalizuoja dulkių generaciją šlavimo metu.
  • Pasirenkama filtravimo sistema: su plokščiu arba cilindriniu filtru.
  • Ilgaamžis aukšto našumo valymas.
Automatinis filtro valymas
  • Reguliarus valymas prailgina filtro tarnavimo laiką.
  • Sumažinta dulkių generacija net ir ekstremaliomis sąlygomis.
  • Patikimas veikimas su visomis galimomis filtravimo sistemomis.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Elektrinis
Traukos pavara DC motoras
Pavara - Galia (V/kW) 36 / 2,5
Maks. našumas (m²/h) 6300
Darbinis plotis (mm) 780
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 1050
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1300
Akumuliatoriaus talpa (Ah) 240
Akumuliatoriaus įtampa (V) 36
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Konteinerio talpa (l) 180
Įkalnės įveikimas (%) 14
Darbinis greitis (km/h) 6
Filtro plotas (m²) 5,2
Svoris (su priedais) (kg) 850
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 850
Svoris (su pakuote) (kg) 850
Matmenys (I x P x A) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Komplektacija

  • Kišeninių segmentų filtras
  • Ratai, kietos gumos

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Automatinis filtro išvalymas
  • Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Įkrovimo būsenos indikatorius
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
  • Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 105/180 R Bp Pack Classic
Pritaikymo sritys
  • Idealus atvirose gamybos zonose, sandėliuose ar logistikos patalpose
  • Tinkamas naudojimui atvirose erdvėse išorėje, kaip kad krovos zonos ar statybvietėse
  • Naudojimui metalo ar statybų pramonėje
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