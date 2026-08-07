Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 120/250 R Bp Pack Classic
Standartiškai komplektuojamas su akumuliatoriumi: Akumuliatorinis KM 120/250 R Bp Pack Classic pramoninis šlavimo įrenginys, pasižymi dideliu našumu ir neteršia aplinkos, triukšmui jautriose zonose.
Nuo pradžių, mūsų pramoninis šlavimo įrenginys KM 120/250 Bp Pack Classic turi viską, ką vertina statybų įmonės, metalo pramonė bei liejyklos: Tvirtas dizainas sudėtingiems darbams dulkių pilnoje aplinkoje, neteršiantis aplinkos, elektrinis variklis ir akumuliatorinė baterija jau įeina į įrenginio komplektą. Be to, įrenginys labai tyliai dirba, todėl yra puikiai tinkamas triukšmui jautriose vidaus patalpose ar lauke. Inovatyvi Flexible Footprint sistema užtikrina optimalius valymo rezultatus, nes šepečiai optimaliai prisitaiko prie valomo paviršiaus. Stambios ir smulkios šiukšlės yra patikimai pašalinamos į didelį šiukšlių konteinerį naudojant hidraulinį konteinerio pakėlimą išpylimui, o vibracinis variklis patikimai valo atsparų kišeninį filtrą. Modernią įrangą papildo ir kiti komponentai, tokie kaip atsparios, tvirtos, guminės padangos.
Savybės ir privalumai
Tvirta įrenginio konstrukcija saugiam darbuiGalima naudoti esant ekstremalioms sąlygoms išorėje. Ilgesnis komponentų ir viso įrenginio tarnavimo laikas. Standartinėje komplektacijoje esantis švyturėlis padidina saugumą eksploatacijoje.
Didelis kišeninis filtras su vibraciniu varikliuDidelis filtro plotas garantuoja darbą be dulkių. Vibracinis variklis efektyviai valo filtrą. Tinka ypač dideliems dulkių kiekiams.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimasPaprasta technologija su patikrintais komponentais. Lengvas pateikimas į variklio skyrių leidžia greitai ir lengvai atlikti remontą bei priežiūrą. Pagrindinį šlavimo volą ir kišeninį filtrą galima pakeisti be įrankių.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Garantuotas valymo rezultas valant net ir smulkes dulkes.
- Lengvas net ir stambesnių nešvarumų šlavimas.
- Mažas dulkių generavimas darbo zonoje.
Lanksčios konstrukcijos sistema.
- Puikūs šlavimo rezultatai.
- Mažas šepečių nusidėvėjimas.
- Optimalus šepečių pritaikymas skirtingiems grindų paviršiams.
Hidraulinis talpos pakėlimas.
- Paprastas ir saugus atliekų ištuštinimas.
- Patogu apversti iki 1,42 metro.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/kW)
|36 / 5
|Maks. našumas (m²/h)
|7200
|Darbinis plotis (mm)
|900
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1200
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1500
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|360
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas (h)
|max. 3,5
|Konteinerio talpa (l)
|250
|Įkalnės įveikimas (%)
|14
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|1200
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|1200
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1200
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
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Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka statybų, metalo apdirbimo pramonės ir liejyklų įmonėms
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose
- Taip pat tinka naudoti atvirose salėse, išoriniuose sandėliuose, krovos aikštelėse ir statybose