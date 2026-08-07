Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack
Tvirtas, pilnai hidraulinis, pramoninis šlavimo įrenginys skirtas naudoti intensyviam darbui statybose ir metalo pramonėje, liejyklose bei kituose, dideles purvo sankaupas turinčiuose sektoriuose.
Akumuliatorinis KM 130/300 R Bp Pack su trim ratais veikia tyliai ir neteršia aplinkos. Semtuvėlio principo dėka smulkios šiukšlės ir stambus purvas yra saugiai susiurbiami, o šiukšlių konteineris automatiškai užsidaro transportavimo metu. Cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie paviršiaus nelygumų ir gali būti greitai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Patobulinta šlavimo sistema mažiau susidėvi. Du, horizontaliai įmontuoti plokšti filtrai puikiai išvalo orą net ir esant didelio užterštumo sąlygoms. Filtras yra lengvai išvalomas paspaudus vieną mygtuką, naudojant labai efektyvų dvigubą gremžtuką. Filtras yra lengvai pasiekiamas ir pakeičiamas nenaudojant įrankių. Pagrindinės funkcijos lengvai parenkamos valdymo rankenėle EASY valdymo koncepcijos dėka.
Savybės ir privalumai
Tvirta konstrukcija.Patvarus plieno rėmas. Patvarūs vandeniu aušinami pramoniniai varikliai. Pilnai hidraulinė frikcinė pavara.
Efektyvus ir ilgalaikis filtras.Plokščias gofruotas 5.5 m² filtras. Efektyvus filtro valymas su dvigubu grandikliu. Šluojant nedulka.
Išskirtinis patogumas vartotojuiEASY valdymo koncepcija. Lengva įlipti ir išlipti. Lengva valdyti.
Kelios pavaros
- Elektros pavara.
- Dyzeliniai varikliai atitinka nustatytus pramonės standartus.
- LPG variklis vidaus ir lauko darbams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/kW)
|36 / 5
|Maks. našumas (m²/h)
|9100
|Darbinis plotis (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1300
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1550
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|360
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Konteinerio talpa (l)
|300
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|7
|Filtro plotas (m²)
|5,5
|Svoris (su priedais) (kg)
|840
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|1300
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Komplektacija
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Statybinių medžiagų perdirbimo gamykloms
- Metalo liejimo gamykloms
- Metalo apdirbimo gamykloms
- Sandėliavimo zonoms
- Statybos aikštelėse
- Geležies ir plieno gamyklose
- Medžiagų perdirbimo gamyklose