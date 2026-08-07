Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack

Tvirtas, pilnai hidraulinis, pramoninis šlavimo įrenginys skirtas naudoti intensyviam darbui statybose ir metalo pramonėje, liejyklose bei kituose, dideles purvo sankaupas turinčiuose sektoriuose.

Akumuliatorinis KM 130/300 R Bp Pack su trim ratais veikia tyliai ir neteršia aplinkos. Semtuvėlio principo dėka smulkios šiukšlės ir stambus purvas yra saugiai susiurbiami, o šiukšlių konteineris automatiškai užsidaro transportavimo metu. Cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie paviršiaus nelygumų ir gali būti greitai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Patobulinta šlavimo sistema mažiau susidėvi. Du, horizontaliai įmontuoti plokšti filtrai puikiai išvalo orą net ir esant didelio užterštumo sąlygoms. Filtras yra lengvai išvalomas paspaudus vieną mygtuką, naudojant labai efektyvų dvigubą gremžtuką. Filtras yra lengvai pasiekiamas ir pakeičiamas nenaudojant įrankių. Pagrindinės funkcijos lengvai parenkamos valdymo rankenėle EASY valdymo koncepcijos dėka.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack: Tvirta konstrukcija.
Tvirta konstrukcija.
Patvarus plieno rėmas. Patvarūs vandeniu aušinami pramoniniai varikliai. Pilnai hidraulinė frikcinė pavara.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack: Efektyvus ir ilgalaikis filtras.
Efektyvus ir ilgalaikis filtras.
Plokščias gofruotas 5.5 m² filtras. Efektyvus filtro valymas su dvigubu grandikliu. Šluojant nedulka.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack: Išskirtinis patogumas vartotojui
Išskirtinis patogumas vartotojui
EASY valdymo koncepcija. Lengva įlipti ir išlipti. Lengva valdyti.
Kelios pavaros
  • Elektros pavara.
  • Dyzeliniai varikliai atitinka nustatytus pramonės standartus.
  • LPG variklis vidaus ir lauko darbams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Elektrinis
Traukos pavara DC motoras
Pavara - Galia (V/kW) 36 / 5
Maks. našumas (m²/h) 9100
Darbinis plotis (mm) 1000
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 1300
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1550
Akumuliatoriaus talpa (Ah) 360
Akumuliatoriaus įtampa (V) 36
Veikimo laikas (h) max. 2
Konteinerio talpa (l) 300
Įkalnės įveikimas (%) 12
Darbinis greitis (km/h) 7
Filtro plotas (m²) 5,5
Svoris (su priedais) (kg) 840
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 1300
Matmenys (I x P x A) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Komplektacija

  • Ratai, kietos gumos

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
  • Vairo stiprintuvas
  • Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Įkrovimo būsenos indikatorius
  • Veikimo trukmės skaitiklis
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 R Bp Pack
Videos
Pritaikymo sritys
  • Statybinių medžiagų perdirbimo gamykloms
  • Metalo liejimo gamykloms
  • Metalo apdirbimo gamykloms
  • Sandėliavimo zonoms
  • Statybos aikštelėse
  • Geležies ir plieno gamyklose
  • Medžiagų perdirbimo gamyklose
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