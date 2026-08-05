Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 150/500 R Bp Pack
Tvirtas, pilnai hidraulinis, pramoninis šlavimo įrenginys skirtas naudoti intensyviam darbui statybose ir metalo pramonėje, liejyklose bei kituose, dideles purvo sankaupas turinčiuose sektoriuose.
Akumuliatorinis KM 150/300 R Bp Pack su trim ratais veikia tyliai ir neteršia aplinkos. Semtuvėlio principo dėka smulkios šiukšlės ir stambus purvas yra saugiai susiurbiami, o šiukšlių konteineris automatiškai užsidaro transportavimo metu. Cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie paviršiaus nelygumų ir gali būti greitai pakeičiamas nenaudojant įrankių. Patobulinta šlavimo sistema mažiau susidėvi. Du, horizontaliai įmontuoti plokšti filtrai puikiai išvalo orą net ir esant didelio užterštumo sąlygoms. Filtras yra lengvai išvalomas paspaudus vieną mygtuką, naudojant labai efektyvų dvigubą gremžtuką. Filtras yra lengvai pasiekiamas ir pakeičiamas nenaudojant įrankių. Pagrindinės funkcijos lengvai parenkamos valdymo rankenėle EASY valdymo koncepcijos dėka.
Savybės ir privalumai
Efektyvi filtravimo sistemaPlokščias gofruotas 7 m² filtras. Veiksmingas valymas dvigubu grandikliu.
Patogi darbo vieta.Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami. Pilnai matomas vaizdas.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimasPaprasta technologija su išbandytomis ir patikrintomis detalėmis: pilnai hidraulinė elektrinė pavara. Patogus priėjimas prie variklio trumpiems ir greitiems remonto darbams. Pagrindinis cilindrinis šepetys ir plokščias gofruotas filtras pakeičiami nenaudojant jokių įrankių.
Papildoma keturių ratų važiuoklė.
- Padidintas sukibimas važiuojant slidžiais ar nelygiais paviršiais.
- Padidina važiavimo komfortą ir saugumą.
- Dėl mažo slėgio su paviršiumi idealiai tinka jautriems paviršiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/kW)
|48 / 10
|Maks. našumas (m²/h)
|12000
|Darbinis plotis (mm)
|1200
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1500
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1800
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|700
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|48
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|500
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|8
|Filtro plotas (m²)
|7
|Svoris (su priedais) (kg)
|2690
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|2690
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Komplektacija
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
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Pritaikymo sritys
- Pramonei (liejyklos, cemento gamyklos), logistikai ir sandėliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir daugiaaukštėms automobilių stovėjimo aikštelėms, statybos pramonei, oro uostams ir uostams