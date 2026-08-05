Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 150/500 R LPG
SND varoma, visiškai hidraulinis pramoninis šlavimo įrenginys su trimis ratais, galiniais varomais ratais. Dideliam užterštuimui statybinių medžiagų ir metalo apdirbimo įmonėse ar liejyklose, taip pat kitose pramonės šakose, kuriose didelis užterštumas.
Tvirtas, visiškai hidraulinis ir suskystintomis dujomis varomas pramoninis šlavimo įrenginys KM 150/500 R LPG, skirtas vidaus ir lauko zonų priežiūrai, tinka dideliems nešvarumams valyti, pvz. statybinių medžiagų ir metalo apdirbimo įmonėse ar liejyklose, taip pat visose kitose pramonės šakose, kuriose daug nešvarumų. Dėl semtuvo principo patikimai surenkami smulkūs ir stambūs nešvarumai. Šlavimo šepetys automatiškai prisitaiko prie grindų nelygumų, o naujoviška šlavimo sistema sumažina nusidėvėjimą iki minimumo. Pagrindinis šlavimo šepetys pakeičiamas akimirksniu be įrankių. Atliekų konteineris transportavimo metu užsidaro automatiškai. Du horizontalūs plokšti klostuoti filtrai užtikrina švarų orą net labai dulkėtomis sąlygomis. Filtro valymas atliekamas vienu mygtuko paspaudimu su itin efektyviu dvigubu grandikliu. Filtras yra lengvai pasiekiamas ir lengvai keičiamas nenaudojant įrankių. Ir variklis taip pat lengvai pasiekiamas. Dėl EASY Operation koncepcijos pagrindines funkcijas galima patogiai valdyti sukamosios rankenėlės dėka. Cikloninis pirminis filtras išvalo orą prieš jam pasiekiant variklio filtrą taip žymiai pailgindamas tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Efektyvi filtravimo sistema
- Plokščias gofruotas 7 m² filtras.
- Veiksmingas valymas dvigubu grandikliu.
- Šluojant nedulka.
Patogi darbo vieta.
- Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
- Pilnai matomas vaizdas.
- Papildoma: kabinoje įrengta šildymo ir oro kondicionavimo sistema.
Paprastas valdymas, techninė priežiūra ir aptarnavimas
- Paprasta technologija su išbandytomis ir patikrintomis detalėmis: pilnai hidraulinė elektrinė pavara.
- Patogus priėjimas prie variklio trumpiems ir greitiems remonto darbams.
- Pagrindinis cilindrinis šepetys ir plokščias gofruotas filtras pakeičiami nenaudojant jokių įrankių.
Klasikinė versija su dyzeline pavara
- Paprastas valdymas svirties pagalba
- Didelis kišeninis filtras su 10,5 m² filtro plotu.
- Pilnai hidraulinė frikcinė pavara.
Dujinis variklis.
- Lauko ir vidaus darbams.
- Mažas CO₂ išmetamas kiekis.
- Paprastas LPG talpos pakeitimas.
Dvigubas grandiklis
- Ypatingai efektyvus filtro valymas.
- Lengva valdyti vieno mygtuko paspaudimu.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Puikus smulkių dulkių ir stambių šiukšlių surinkimas.
- Mažas dulkių paskleidimas
Didelis priedų ir papildomų įtaisų pasirinkimas.
- Patogus pritaikymas pagal individualius valymo poreikius.
- Įspūdį paliekantys sprendimai (pvz.: komfortiška kabina, oro kondicionierius, šildymas)
- Su antruoju ir trečiuoju šepečiais pagal užsakymą.
Pilnai hidraulinė frikcinė pavara ir pagrindinis cilindrinis bei šoninis šepetys.
- Reikalauja ypatingai mažai priežiūros.
- Jokio nusidėvėjimo.
- Itin ilgalaikis.
Ciklono filtras.
- Ilgas variklio filtro tarnavimo laikas.
- Ilgesnis eksploatacijos laikas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|LPG
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Kubota
|Pavara - Galia (kW)
|22
|Maks. našumas (m²/h)
|18000
|Darbinis plotis (mm)
|1200
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1500
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1800
|Konteinerio talpa (l)
|500
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|12
|Filtro plotas (m²)
|7
|Svoris (su priedais) (kg)
|1317
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|1317
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1317
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2540 x 1720 x 1640
Komplektacija
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Reguliuojamas pagrindinis cilindrinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
Pritaikymo sritys
- Pramonei (liejyklos, cemento gamyklos), logistikai ir sandėliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir daugiaaukštėms automobilių stovėjimo aikštelėms, statybos pramonei, oro uostams ir uostams