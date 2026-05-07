Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/120 R Bp
KM 100/120 R Bp vakuuminis šlavimo įrenginys su hidrauliniu didelės talpos konteinerio ištuštinimu ir nulinės kenksmingų medžiagų išmetimu - puikiai tinka dulkėtoms patalpoms.
KM 100/120 R Bp vakuuminis šlavimo įrenginys su plaukiojančiu ritininiu šepečiu, užtikrinančiu puikius šlavimo rezultatus, veikiantis naudojant akumuliatorių ir neišskiriantis jokių teršalų, yra puikus pasirinkimas ilgesniam valymui, ypač labai dulkėtose vidaus patalpose. Pasukamas šoninis šepetys apsaugo mašiną ir baldus nuo sugadinimo, o šoninio šepečio greitį galima pritaikyti prie dulkių kiekio. Išbandyta apvali filtrų sistema su šešių kvadratinių metrų ploto filtru ir automatiniu valymu leidžia visada šluoti be dulkių, net kai jų yra daug, o hidraulinis didelio konteinerio ištuštinimas leidžia patogiai išmesti į didelį atliekų konteinerį surinktas atliekas. Visi valdymo elementai yra lengvai pasiekiami ir labai aiškiai išdėstyti, o reguliuojama vairuotojo sėdynė leidžia labai gerai apžvelgti situaciją. Visos dalys, kurias reikia prižiūrėti, yra lengvai pasiekiamos, o filtrą ir ritininį šepetį taip pat galima pakeisti be jokių įrankių. Pagal individualius poreikius KM 100/120 R taip pat galima įrengti papildomą apsauginį stogą arba vakuuminį laikiklį. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus įkroviklis neįeina į tiekimo apimtį ir turi būti užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Aukštas efektyvumasPuikūs šlavimo rezultatai dėl plaukiojančių cilindrinių šepečių sistemos. Didelės talpos atliekų konteineris (120 l) ilgam ir nepertraukiamam naudojimui. Tvirtas dizainas ir patikrinti komponentai užtikrina keletą mašinos prastovų.
Patogus ir saugus darbasAukštas vairavimo komforto lygis ir hidraulinis aukšto konteinerio ištuštinimas iki 152 cm aukščio. Paprastas valdymas ir aiškus bei ergonomiškas valdymo elementų išdėstymas. Loginis funkcijų sujungimas, siekiant išvengti veikimo klaidų.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Automatinis filtro valymas kas penkias minutes ir po išjungimo. Veiksmingas 6 m² filtro ploto filtro valymas padvigubina tarnavimo laiką. Praktiškai be dulkių, nuolatinis šlavimas nepriklausomai nuo nešvarumų kiekio.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Visus svarbius komponentus lengva patikrinti ir pakeisti nereikalaujant jokių įrankių.
- Išmaniojo gaubto koncepcija, leidžianti labai lengvai pasiekti visus mašinos komponentus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V)
|24
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|6000
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|7620
|Darbinis plotis (mm)
|730
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1270
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|24
|Konteinerio talpa (l)
|120
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|498
|Svoris (su pakuote) (kg)
|500,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Tinka dirbtuvėms, mokykloms, degalinėms ar automobilių atstovybėms
- Taip pat idealiai tinka logistikos operacijoms, pavyzdžiui, sandėliams valyti.