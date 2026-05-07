Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/120 R G
Universalus KM 100/120 R G šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta ir patogiu hidrauliniu aukštu konteinerio ištuštinimo įrenginiu ir efektyvia apvalių filtrų sistema su automatinio valymo funkcija, kad šlavimo procesas būtų be dulkių.
Nesvarbu, dirbate labai dulkėtose atvirose lauko vietose ar gerai vėdinamose patalpose: Tvirtas KM 100/120 R G šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta iš Kärcher stebina savo universalumu, puikiais šlavimo rezultatais ir daugybe galimybių, kurias galima pritaikyti pagal individualius poreikius. Plaukiojantis cilindrinis šepetys be vargo susidoroja su įvairiausiomis grindų tekstūromis, o didelė 120 litrų atliekų konteinerio talpa, besisukantis šoninis šepetys ir 7 km/h darbinis greitis užtikrina visapusišką ir greitą šlavimą. Paprastas ir ergonomiškas valdymas, patogus ir automatinis konteinerių ištuštinimas (iki 152 cm aukštyje) ir puikus valomų plotų vaizdas. Patikrinta apvalių filtrų sistema, kurios filtro plotas yra 6 m², leidžia toliau šluoti praktiškai be dulkių – automatinė filtro valymo funkcija dvigubai pailgina filtro tarnavimo laiką ir apsaugo naudotojo sveikatą, nepaisant nešvarumų kiekio. Be to, pasirenkami tvirtinimo komplektai leidžia dar labiau pritaikyti įrangą, kad ji atitiktų praktiškai visus naudotojo reikalavimus.
Savybės ir privalumai
Aukštas efektyvumasPuikūs šlavimo rezultatai dėl plaukiojančių cilindrinių šepečių sistemos. Didelės talpos atliekų konteineris (120 l) ilgam ir nepertraukiamam naudojimui. Tvirtas dizainas ir patikrinti komponentai užtikrina keletą mašinos prastovų.
Patogus ir saugus darbasAukštas vairavimo komforto lygis ir hidraulinis aukšto konteinerio ištuštinimas iki 152 cm aukščio. Paprastas valdymas ir aiškus bei ergonomiškas valdymo elementų išdėstymas. Loginis funkcijų sujungimas, siekiant išvengti veikimo klaidų.
Didelis filtro plotas su automatine filtro valymo funkcijaAutomatinis filtro valymas kas penkias minutes ir po išjungimo. Veiksmingas 6 m² filtro ploto filtro valymas padvigubina tarnavimo laiką. Praktiškai be dulkių, nuolatinis šlavimas nepriklausomai nuo nešvarumų kiekio.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Visus svarbius komponentus lengva patikrinti ir pakeisti nereikalaujant jokių įrankių.
- Išmaniojo gaubto koncepcija, leidžianti labai lengvai pasiekti visus mašinos komponentus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|Hidraulinis
|Pavara - Galia (kW)
|6,3
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Maks. našumas (m²/h)
|7000
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|8890
|Darbinis plotis (mm)
|730
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1270
|Konteinerio talpa (l)
|120
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|7
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|572,9
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|570
|Svoris (su pakuote) (kg)
|575
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Katalizatorius
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Tinka dirbtuvėms, mokykloms, degalinėms ar automobilių atstovybėms
- Tinkamas naudojimui atvirose erdvėse išorėje, kaip kad krovos zonos ar statybvietėse