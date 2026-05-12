Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 130/300 RI D
KM 130/300 R I pramoninis šlavimo įrenginys – tai tvirtos konstrukcijos ir paprasto valdymo bei galingo šlavimo derinys, todėl jis idealiai tinka sudėtingiems darbams ir dideliems purvo kiekiams.
Tvirtas, patvarus ir idealiai tinkantis naudoti vietose, kur kaupiasi dideli nešvarumų ir dulkių kiekiai: tai „Kärcher“ pramoninis šlavimo įrenginys KM 130/300 R I. Net ilgos trukmės valymo darbai ne problema jo dideliam atliekų konteineriui ir galingam dyzeliniam varikliui, o tvirtas apsauginis metalinis rėmas ir lengvas valdymas svirtimi puikiai pritaikytas darbui sunkiomis sąlygoms pramoninėje aplinkoje. Įrenginys turi visas standartines savybes, įskaitant ypač efektyvią kišeninių segmentų filtro sistemą, taip pat galima numatyti šoninio šepečio greičio reguliavimą, kad nešvarumai būtų kuo efektyviau paduodami cilindriniam šepečiui su minimaliu dulkių pasklidimu aplinkoje. Tokiu būdu, KM 130/300 R I garantuoja šlavimą praktiškai be dulkių net ir itin dulkėtoje aplinkoje. Įrenginys pasižymi naudotojui ypač patogiu dizainu – jame rasite komfortišką sėdynę, patogius daiktų laikymo skyrius, USB įkrovimo jungtį ir LED lempučių indikatorius, rodančius esamą įrenginio eksploatacinę būseną. Pradūrimui atsparūs guminiai ratai, LED priekiniai žibintai ir signalinis švyturėlis užtikrina saugumą artimoje darbo aplinkoje. Dar daugiau – siūlome priedų komplektus, kurie padės pritaikyti įrenginį konkretiems valymo darbams arba dar labiau padidinti įrenginio saugumą.
Savybės ir privalumai
Paprastas valdymas patvaria svirtimiVisas svarbias funkcijas galima patogiai valdyti svirtimis. Eksploatacinės būsenos LED lempučių indikatoriai. Patogus valdymas vienu pedalu su judėjimo krypties pirmyn arba atgal jungikliu.
Hidraulinis talpos pakėlimas.Atliekas galima pašalinti saugiai, lengvai ir be kontakto su jomis. Paprasta konteinerio ištuštinimo iki 1,40 m aukštyje sistema.
Galima reguliuoti šoninio šepečio greitįOptimali atliekų surinkimo sistema, nukreipianti nešvarumus link cilindrinio šepečio. Efektyviai sumažina dulkių pasklidimą šluojant. Žymiai mažesnis dulkių poveikis naudotojui.
Patogus naudotojui ergonomiškas dizainas
- Komfortišką sėdynę galima reguliuoti pagal naudotojo ūgį.
- Užtikrina darbą be nuovargio, prireikus net ir ilgą laiką.
- Valdymo elementus lengva pasiekti, todėl sukuriama patogi darbo aplinka.
Didelio ploto kišeninių segmentų filtras
- Dėl didelio filtro ploto dulkių pasklidimo lygis šluojant išlieka žemas.
- Praktiškas filtro valymas naudojant vibracinį variklį.
Pilnai hidraulinė frikcinė pavara ir pagrindinis cilindrinis bei šoninis šepetys.
- Reikalauja labai mažai priežiūros, todėl padeda taupyti laiką ir pinigus.
- Nusidėvėjimui atspari pavaros konstrukcija.
- Itin patvarus net naudojant sudėtingomis darbo sąlygomis.
Labai paprasta priežiūra
- Lengvai pasiekiama kišeninių segmentų filtro sistema.
- Mažos priežiūros reikalaujanti technologija su visiškai hidrauline pavara be elektronikos.
Hidraulinė galinių ratų pavara ir vientisos guminės padangos
- Lengva manevruoti net mažose erdvėse.
- Padangos, pagamintos iš vientisos gumos, atsparios pradūrimui, todėl nekelia problemų net aštrūs objektai kelyje.
Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Puikus smulkių dulkių ir stambių šiukšlių surinkimas.
- Mažas dulkių paskleidimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Dyzelinis kuras
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Variklio gamintojas
|Yanmar
|Pavara - Galia (kW)
|15,8
|Maks. našumas (m²/h)
|13000
|Darbinis plotis (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1300
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1550
|Konteinerio talpa (l)
|300
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|10
|Filtro plotas (m²)
|7,8
|Apkrova (kg)
|477
|Svoris (su priedais) (kg)
|970
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|970
|Svoris (su pakuote) (kg)
|970
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Komplektacija
- Kišeninių segmentų filtras
- Ratai, kietos gumos
Įranga
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Šlavimo principas - tiesioginis priekinis šlavimas
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Automatinis pagrindinio šlavimo šepečio reguliavimas priklausomai nuo susidėvėjimo lygmens
Pritaikymo sritys
- Statybinių medžiagų perdirbimo gamykloms
- Metalo liejimo gamykloms
- Metalo apdirbimo gamykloms
- Sandėliavimo zonoms
- Statybos aikštelėse
- Geležies ir plieno gamyklose
- Medžiagų perdirbimo gamyklose