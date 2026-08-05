Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp
Labai paslankus, manevringas ir kompaktiškų formų: mūsų KM 90/60 R Bp vakuuminis šlavimo įrenginys su operatoriau vieta, stebina lengvu valdymu ir automatine apvalaus filtro valymo sistema.
Logistikos centrai, automobilių stovėjimo aikštelės ir gamybos salės yra tipiškos mūsų akumuliatorinių, tvirtų KM 90/60 R Bp vakuuminių šlavimo įrenginių su besisukančiu šoniniu šepečiu darbo vietos. Dėl lengvo valdymo ir didelio našumo, manevringas įrenginys išvalo dar siauresnes erdves. Unikali, automatinė ir labai efektyvi apvalių filtrų valymo sistema, skirta darbui be dulkių ir neprarandant siurbimo našumo, šiuo atžvilgiu įrenginys yra ypač našus. Naudojantis praktišką paėmimo sritimi ir Home Base priedų rinkiniu, vežiotis būsimoms valymo užduotims reikalingus priedus labai patogu, o EASY Operation sistema labai palengvina KM 90/60 R Bp valdymą.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir kompaktiškas dizainas.Patvarus ir patikimas. Saugumas ir manevringumas. Papildomi priedai: pvz. papildoma talpa ar mechaniniam valymui skirtas priedas gali būti tvirtai primontuoti arba laikomi integruotoje talpoje.
EASY valdymo koncepcijaLogiškas ir aiškus. Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.
- Įvairios praktiškos priedų jungtys.
- Šiukšlių surinkėją, šepetį ar papildomą talpą yra patogu nešioti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (kW)
|1,2
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|5400
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|6900
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|900
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1150
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|4
|Svoris (su priedais) (kg)
|205
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|330
|Svoris (su pakuote) (kg)
|206
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Videos
Pritaikymo sritys
- Logistikos centrai
- Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
- Sandėliai ir kitos didelės patalpos
- Viešbučių kompleksai
- Gamybos salės
- Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės