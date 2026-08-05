Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp

Labai paslankus, manevringas ir kompaktiškų formų: mūsų KM 90/60 R Bp vakuuminis šlavimo įrenginys su operatoriau vieta, stebina lengvu valdymu ir automatine apvalaus filtro valymo sistema.

Logistikos centrai, automobilių stovėjimo aikštelės ir gamybos salės yra tipiškos mūsų akumuliatorinių, tvirtų KM 90/60 R Bp vakuuminių šlavimo įrenginių su besisukančiu šoniniu šepečiu darbo vietos. Dėl lengvo valdymo ir didelio našumo, manevringas įrenginys išvalo dar siauresnes erdves. Unikali, automatinė ir labai efektyvi apvalių filtrų valymo sistema, skirta darbui be dulkių ir neprarandant siurbimo našumo, šiuo atžvilgiu įrenginys yra ypač našus. Naudojantis praktišką paėmimo sritimi ir Home Base priedų rinkiniu, vežiotis būsimoms valymo užduotims reikalingus priedus labai patogu, o EASY Operation sistema labai palengvina KM 90/60 R Bp valdymą.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp: Patvarus ir kompaktiškas dizainas.
Patvarus ir kompaktiškas dizainas.
Patvarus ir patikimas. Saugumas ir manevringumas. Papildomi priedai: pvz. papildoma talpa ar mechaniniam valymui skirtas priedas gali būti tvirtai primontuoti arba laikomi integruotoje talpoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp: EASY valdymo koncepcija
EASY valdymo koncepcija
Logiškas ir aiškus. Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp: Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.
  • Įvairios praktiškos priedų jungtys.
  • Šiukšlių surinkėją, šepetį ar papildomą talpą yra patogu nešioti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Traukos pavara DC motoras
Pavara - Galia (kW) 1,2
Pavaros tipas Elektrinis
Maks. našumas (m²/h) 5400
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h) 6900
Darbinis plotis (mm) 615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 900
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1150
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Konteinerio talpa (l) 60
Įkalnės įveikimas (%) 12
Darbinis greitis (km/h) 6
Filtro plotas (m²) 4
Svoris (su priedais) (kg) 205
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 330
Svoris (su pakuote) (kg) 206
Matmenys (I x P x A) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Komplektacija

  • Cilindrinis poliesterio filtras

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Automatinis filtro išvalymas
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
  • Šlavimo principas suverčiant
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Įkrovimo būsenos indikatorius
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
  • Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
  • Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp
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Pritaikymo sritys
  • Logistikos centrai
  • Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
  • Sandėliai ir kitos didelės patalpos
  • Viešbučių kompleksai
  • Gamybos salės
  • Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės
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