Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack

Tvirtas ir kompaktiškas KM 90/60 R Bp Pack grindų plovimo įrenginys su operatoriau vieta ir automatine apvalaus filtro valymo sistema, galingu 180 Ah akumuliatoriumi ir integruotu akumuliatoriaus įkrovikliu.

Mūsų akumuliatorinis KM 90/60 R Bp Pack šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta stebina savo paslankumu ir dideliu manevringumu, ir mažu išmetamųjų dujų kiekiu, tiek lauke, teik uždaresnėse patalpose, pavyzdžiui, automobilių stovėjimo aikštelėse, logistikos centruose ir gamybinėse patalpose. Ilgaamžiai 180 Ah akumuliatoriai, kuriuos galima patogiai, užtikrina ilgą darbo laiką. Dėl EASY Operation sistemos KM 90/60 R Bp Pack valdymas yra paprastas, o jame yra praktiška paėmimo vieta ir Home Base tvirtinimo rinkinys, kad tolesnėms užduotims reikalingų valymo priemonių transponavimas nekeltų problemų. Unikali, automatinė ir labai efektyvi apvalių filtrų valymo sistema leidžia dirbti be dulkių ir neprarandant siurbimo galios.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack: Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack: EASY valdymo koncepcija
EASY valdymo koncepcija
Logiškas ir aiškus. Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack: Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.
Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.
Įvairios praktiškos priedų jungtys. Šiukšlių surinkėją, šepetį ar papildomą talpą yra patogu nešioti.
Patvarus ir kompaktiškas dizainas.
  • Patvarus ir patikimas.
  • Saugumas ir manevringumas.
  • Papildomi priedai: pvz. papildoma talpa ar mechaniniam valymui skirtas priedas gali būti tvirtai primontuoti arba laikomi integruotoje talpoje.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Traukos pavara DC motoras
Pavara - Galia (kW) 1,2
Pavaros tipas Elektrinis
Maks. našumas (m²/h) 5400
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h) 6900
Darbinis plotis (mm) 615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 900
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1150
Akumuliatoriaus talpa (Ah) 180
Akumuliatoriaus įtampa (V) 24
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Konteinerio talpa (l) 60
Įkalnės įveikimas (%) 12
Darbinis greitis (km/h) 6
Filtro plotas (m²) 4
Svoris (su priedais) (kg) 335
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 330
Svoris (su pakuote) (kg) 336
Matmenys (I x P x A) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Komplektacija

  • Cilindrinis poliesterio filtras
  • Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Automatinis filtro išvalymas
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
  • Šlavimo principas suverčiant
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Įkrovimo būsenos indikatorius
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
  • Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
  • Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack
Videos
Pritaikymo sritys
  • Logistikos centrai
  • Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
  • Sandėliavimo pastatai ir kitos uždaros zonos
  • Viešbučių kompleksai
  • Gamybos salės
  • Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės
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