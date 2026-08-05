Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R Bp Pack
Tvirtas ir kompaktiškas KM 90/60 R Bp Pack grindų plovimo įrenginys su operatoriau vieta ir automatine apvalaus filtro valymo sistema, galingu 180 Ah akumuliatoriumi ir integruotu akumuliatoriaus įkrovikliu.
Mūsų akumuliatorinis KM 90/60 R Bp Pack šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta stebina savo paslankumu ir dideliu manevringumu, ir mažu išmetamųjų dujų kiekiu, tiek lauke, teik uždaresnėse patalpose, pavyzdžiui, automobilių stovėjimo aikštelėse, logistikos centruose ir gamybinėse patalpose. Ilgaamžiai 180 Ah akumuliatoriai, kuriuos galima patogiai, užtikrina ilgą darbo laiką. Dėl EASY Operation sistemos KM 90/60 R Bp Pack valdymas yra paprastas, o jame yra praktiška paėmimo vieta ir Home Base tvirtinimo rinkinys, kad tolesnėms užduotims reikalingų valymo priemonių transponavimas nekeltų problemų. Unikali, automatinė ir labai efektyvi apvalių filtrų valymo sistema leidžia dirbti be dulkių ir neprarandant siurbimo galios.
Savybės ir privalumai
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
EASY valdymo koncepcijaLogiškas ir aiškus. Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.Įvairios praktiškos priedų jungtys. Šiukšlių surinkėją, šepetį ar papildomą talpą yra patogu nešioti.
Patvarus ir kompaktiškas dizainas.
- Patvarus ir patikimas.
- Saugumas ir manevringumas.
- Papildomi priedai: pvz. papildoma talpa ar mechaniniam valymui skirtas priedas gali būti tvirtai primontuoti arba laikomi integruotoje talpoje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (kW)
|1,2
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|5400
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|6900
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|900
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1150
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|180
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|24
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|4
|Svoris (su priedais) (kg)
|335
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|330
|Svoris (su pakuote) (kg)
|336
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Videos
Pritaikymo sritys
- Logistikos centrai
- Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
- Sandėliavimo pastatai ir kitos uždaros zonos
- Viešbučių kompleksai
- Gamybos salės
- Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės