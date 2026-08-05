Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G

Benzininis, galingas ir ypač kompaktiškas ir tvirtas mūsų KM 90/60 R G vakuuminis šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta, valymo užduotims lauke lauke atlikti.

Galingas benzininis variklis ir automatinis droselis, užtikrina optimalią paleidimo reakciją, mūsų KM 90/60 R G vakuuminis šlavimo įrenginys su operatoriau vieta skirtas valymo užduotims lauke atlikti. Unikali, automatinė ir labai efektyvi apvalių filtrų valymo sistema užtikrina darbą be dulkių ir sumažina siurbimo nuostolius. Dėl EASY Operation sistemos ir kompaktiškos konstrukcijos mašina yra lengvai valdoma ir tuo pat metu stebina savo paslankumu ir dideliu manevringumu. Dėl praktiškos paėmimo vietos ir Home Base priedų rinkinio kurio dėka priedus patogu vežiotis kartu.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G: Patvarus ir kompaktiškas dizainas.
Patvarus ir kompaktiškas dizainas.
Patvarus ir patikimas. Saugumas ir manevringumas. Papildomi priedai: pvz. papildoma talpa ar mechaniniam valymui skirtas priedas gali būti tvirtai primontuoti arba laikomi integruotoje talpoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G: EASY valdymo koncepcija
EASY valdymo koncepcija
Logiškas ir aiškus. Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G: Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.
  • Įvairios praktiškos priedų jungtys.
  • Šiukšlių surinkėją, šepetį ar papildomą talpą yra patogu nešioti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Traukos pavara keturtaktis variklis
Pavara - Galia (kW) 6,6
Pavaros tipas Benzinas
Maks. našumas (m²/h) 7200
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h) 9200
Darbinis plotis (mm) 615
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 900
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1150
Konteinerio talpa (l) 60
Įkalnės įveikimas (%) 18
Darbinis greitis (km/h) 8
Filtro plotas (m²) 4
Svoris (su priedais) (kg) 265
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 265
Svoris (su pakuote) (kg) 266
Matmenys (I x P x A) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Komplektacija

  • Cilindrinis poliesterio filtras

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Automatinis filtro išvalymas
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
  • Šlavimo principas suverčiant
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Naudojimui lauke
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
  • Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
  • Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G
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Pritaikymo sritys
  • Logistikos centrai
  • Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
  • Sandėliai ir kitos didelės patalpos
  • Viešbučių kompleksai
  • Gamybos salės
  • Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės
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