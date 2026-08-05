Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 90/60 R G
Benzininis, galingas ir ypač kompaktiškas ir tvirtas mūsų KM 90/60 R G vakuuminis šlavimo įrenginys su operatoriaus vieta, valymo užduotims lauke lauke atlikti.
Galingas benzininis variklis ir automatinis droselis, užtikrina optimalią paleidimo reakciją, mūsų KM 90/60 R G vakuuminis šlavimo įrenginys su operatoriau vieta skirtas valymo užduotims lauke atlikti. Unikali, automatinė ir labai efektyvi apvalių filtrų valymo sistema užtikrina darbą be dulkių ir sumažina siurbimo nuostolius. Dėl EASY Operation sistemos ir kompaktiškos konstrukcijos mašina yra lengvai valdoma ir tuo pat metu stebina savo paslankumu ir dideliu manevringumu. Dėl praktiškos paėmimo vietos ir Home Base priedų rinkinio kurio dėka priedus patogu vežiotis kartu.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir kompaktiškas dizainas.Patvarus ir patikimas. Saugumas ir manevringumas. Papildomi priedai: pvz. papildoma talpa ar mechaniniam valymui skirtas priedas gali būti tvirtai primontuoti arba laikomi integruotoje talpoje.
EASY valdymo koncepcijaLogiškas ir aiškus. Visi valdymui skirti prietaisai yra patogiai išdėstyti ir lengvai prieinami.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Homebase produktų linija užtikrina didesnį lankstumą.
- Įvairios praktiškos priedų jungtys.
- Šiukšlių surinkėją, šepetį ar papildomą talpą yra patogu nešioti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|keturtaktis variklis
|Pavara - Galia (kW)
|6,6
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Maks. našumas (m²/h)
|7200
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|9200
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|900
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1150
|Konteinerio talpa (l)
|60
|Įkalnės įveikimas (%)
|18
|Darbinis greitis (km/h)
|8
|Filtro plotas (m²)
|4
|Svoris (su priedais) (kg)
|265
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|265
|Svoris (su pakuote) (kg)
|266
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas pneumatiškai
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Videos
Pritaikymo sritys
- Logistikos centrai
- Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės
- Sandėliai ir kitos didelės patalpos
- Viešbučių kompleksai
- Gamybos salės
- Mažesni parkai ir stovėjimo aikštelės