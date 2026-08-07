Vakuuminis šlavimo įrenginys Vakuuminis šlavimo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta KM 85/50 R Bp Pack 80Ah Li+FC
Standartinėje komplektacijoje su ličio jonų akumuliatoriumi ir greituoju įkrovikliu: Kompaktiškas, manevringas ir lengvai valdomas vakuuminis šlavimo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta KM 85/50 R pasižymi dideliu ploto našumu.
Puikiai įrengtas, labai lengvai ir saugiai valdomas, ypač kompaktiškos konstrukcijos - mūsų vakuuminis šlavimo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta KM 85/50 R visais atžvilgiais daro įspūdį. Pavyzdžiui, galingas ir ilgaamžis 80 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius ir atitinkamas greitasis įkroviklis jau yra įmontuoti. Taip pat standartinėje komplektacijoje: besisukantis šoninis šepetys su greičio reguliavimu, didelis dulkių filtras darbui be dulkių ir pagrindinio šlavimo šepečio susidėvėjimo indikatorius, kuris matomas iš išorės. Dėl išmanios, kompaktiškos konstrukcijos KM 85/50 R pasižymi įspūdingu vikrumu ir manevringumu, todėl tinka valyti ir siaurose bei ribotose vietose. Be to, įrenginys pasižymi paprasta valdymo koncepcija ir patogiomis detalėmis, tokiomis kaip plaukiojantis pagrindinis šepetys, užtikrinantis labai gerus valymo rezultatus net ir ant nelygių grindų, arba dulkių filtro valymas operatoriaus vietoje. Techninės priežiūros darbus labai palengvina plačiai atsidarantis dangtis, be to, pagrindinį šlavimo šepetį galima pakeisti be įrankių. Integruota "Home Base" sistema taip pat leidžia lengvai vežiotis papildomus valymo reikmenis.
Savybės ir privalumai
Apgalvota ergonomika aukštam komforto lygiuiAiškus ir ergonomiškas priedų tvirtinimas. Vairuošojo sėdynės reguliavimas be jokių įrankių. Reguliuojamo aukščio vairas.
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatoriusGreitasis įkroviklis visiškai įkrauna akumuliatorių vos per 2 valandas. Nereikalaujantis priežiūros akumuliatorius su 5 metų gamintojo garantija Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo.
Efektyvi filtravimo sistemaPlokščias poliesterio filtras. Efektyvus valymas su dvigubu grandikliu. Patogus darbas nekeičiant padėties. Patogi prieiga prie filtro, nereikalaujanti jokių įrankių.
Apgalvota konteinerio sistema
- 2 talpos paprastam išėmimui ir saugiam atliekų šalinimui.
- Šiukšlių konteineris yra be šiurkščių kraštų, todėl pašalinsite visas šiukšles.
- Šiukšlių konteinerio ratukai palengvina transportavimą.
Integruota Home Base sistema bei dėtuvės įvairiems daiktams
- Universalus ir praktiškas ryšys, skirtas patogiam transportuoti kitus valymo aksesuarus.
- Pavyzdžiui, norint nešiotis šiukšlių rinkiklį, šepetį, šluostes ar papildomą aksesuarus.
- Didelis sandėliavimo plotas įrenginio gale.
Pagrindinio cilindrinio šepečio nusidėvėjimo indikatorius
- Galima lengvai ir patogiai matyti iš išorės.
- Tikslus keitimo laiko nustatymas.
Įtraukiamas šoninis šepetys
- Apsaugo šoninį šepetį nuo pažeidimų.
- Patikimas ir tvirtas dizainas.
- Sumažina priežiūros ir aptarnavimo išlaidas.
Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Puikus manevringumas.
- Taip pat tinka užpildytoms ir uždaroms patalpoms.
- Galimas pravažiavimas pro duris ar kitas nuo 90 cm pločio angas.
Šoninio šepečio greičio reguliavimas
- Šoninio šepečio greitis pritaikoams prie purvo tipo ir kiekio.
- Sumažina dulkių dispersiją.
Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Nereikalingas nusidėvėjimo reguliavimas.
- Puikus purvo surinkimas net ir esant nelygiam šluojamam paviršiui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/W)
|24 / 1000
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|5100
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|6510
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|850
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1085
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|90
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|25,6
|Veikimo laikas (h)
|2
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|2,3
|Apkrova (kg)
|max. 90
|Svoris (su priedais) (kg)
|185
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|185
|Svoris (su pakuote) (kg)
|187
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Komplektacija
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Mechaninis filtro valymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Šoninio šepečio sukimosi greitis, reguliuojamas
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Mobilus konteineris
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
- Automatinis pagrindinio šlavimo šepečio reguliavimas priklausomai nuo susidėvėjimo lygmens
- Daugiafunkcis ekranas
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka gamybos salių, sandėlių ir nedidelių logistikos pastatų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Mažesnėms valdoms, kaip dirbtuvės, mokyklų kiemai ar degalinės