Vandens dozatorius WPD 200 Basic
Ant stalviršio statomas vandens dozavimo įrenginys WPD 200 Basic su integruotu vandens surinkimo padėkliuku ir energiją taupančiomis funkcijomis. Tiekia kambario temperatūros ir atvėsintą vandenį. Skirtas iki 100 vortotojų srautui. Cheminis valymas. Baltos spalvos.
Mūsų vandens dozatorius WPD 200 Basic gali tiekti atvėsintą ir kambario temperatūros negazuotą vandenį iki 100 vartotojų. Paprastas, ant stalviršio statomas baltos spalvos įrenginys turi perteklinio ar prilašėjusio vandens surinkimo padėkliuką. Pasirinkdami papildomus priedus galite perteklinį vandenį surinkinėti į specialią talpą arba tiesiog nukreipti į bendrą nuotekų sistemą esančia jūsų patalpose. Esant poreikiui, galima papildomai įsigyti siurblį ir ant grindų pastatomą pagrindą. Vanduo yra filtruojamas naudojant "Active-Pure" arba "Hy-Protect" filtrus iš Kärcher. Įrenginyje yra integruotos naudingos, energiją taupančios funkcijos (energijos mažinimo ir budėjimo režimai). Įrenginys yra valomas cheminiu būdu.
Savybės ir privalumai
Pagrindinė įranga
- Paprastas, nesudėtingas valdymas lietimui jautriais mygtukais
Ypač didelis našumo diapozonas
- Iki 30 cm aukščio dozavimo plotas. Leidžia patogiai užpildyti net ir dideles talpas.
Galimybė naudoti du filtrus itin švariam vandeniui.
- Hy-Protect filtras pašalina virusus ir bakterijas, o vertingi mineralai išsaugomi.
- "Active-Pure" filtras: pašalina chlorą ir sunkiuosius metalus iš vamzdžių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Įvesties slėgis (bar)
|1,5 - 6
|Water volume (l/h)
|120
|Aušinimo našumas (l/h)
|65
|Nominali galia (W)
|max. 300
|Aušinimo skystis
|R290
|Šaltas vanduo
|taip
|Neatvėsintas vanduo
|taip
|Svoris (be priedų) (kg)
|23,6
|Svoris (su priedais) (kg)
|23,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|27,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|545 x 365 x 465
Komplektacija
- Vandens surinkimo padėkliukas su lygio indikatoriumi
Įranga
- Vandens dozavimo vožtuvas su kontaktine apsauga
- Padėties nustatymo priedas geriamajam puodeliui
- vandens pašalinimas nuo vandens surinkimo padėkliuko: Be nutekėjimo
- Versija / modelis: Stalo versija
- Elektroninis paketas: Basic
- Higieninis valymas: Cheminis
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Pritaikymo sritys
- Tinkamas vandens dozatorius bet kokiai erdvei
- Biurai, gamybinės patalpos, mažmeninės parduotuvės, automobilių prekybos vietos, mokyklos, universitetai, rotušės, viešbučiai, restoranai, valgyklos, ligoninės, gydytojų kabinetai