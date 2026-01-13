Daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole

Vienkārša daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole ar 3 izsmidzināšanas veidiem: dušas, punktveida un konusa strūkla. Pateicoties bloķējamam sprūdam, tā ir ideāli piemērota daudzu dažādu augu nepārtrauktai laistīšanai.

Daudzfunkcionāls smidzinātājs ir īpaši piemērots dažādu augu laistīšanai. Daudzfunkcionālajai izsmidzināšanas pistolei ir arī 3 izsmidzināšanas modeļi: dušas, smailes un konusa strūkla. Puķu un augu dobes var viegli laistīt (dušas un konusu strūkla), bet terases vai dārza mēbeles var notīrīt no rupjiem netīrumiem (punktveida strūkla). Tas padara daudzfunkcionālo izsmidzināšanas pistoli piemērotu gan laistīšanas, gan tīrīšanas darbos. Smidzināšanas pistolē ir arī bloķējams sprūds uz roktura, kas nodrošina ērtu vadīšanu un pastāvīgu ūdens plūsmu. Izmantojot ergonomisko vadības vārstu, kuru var vadīt ar vienu roku, ūdens plūsmu var pielāgot atbilstoši prasībām. Starp citu: Kärcher sprauslas ir saderīgas ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tās bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks vadības vārsts
  • Plūsmas ātruma regulēšana ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
  • Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Trīs nepārtraukti regulējami izsmidzināšanas modeļi: dušas, sprauslas un konusa strūkla
  • Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla un duša) un tīrīšanai (strūklas strūkla).
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 215 x 57 x 113

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 3
  • Fiksācija uz roktura
  • Ūdens plūsmas regulēšana
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole
Daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole
Daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole
Videos
Pielietošanas veidi
  • Augu laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast Daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

