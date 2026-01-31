Filtrs HEPA
Pateicoties HEPA higiēniskajam filtram (EN 1822:1998), putekļu sūcēja izplūdes gaiss ir tīrāks nekā apkārtējais gaiss.
HEPA higiēniskais filtrs (EN 1822:1998) uzticami un droši izfiltrē no gaisa smalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus vai alerģiju izraisošās daļiņas. Tas ir tik efektīvs, ka no putekļsūcēja izplūstošais gaiss ir tīrāks nekā gaiss attiecīgajā telpā. Iesakām nomainīt filtru reizi gadā. HEPA 12 higiēniskais filtrs ir saderīgs ar VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax ierīcēm.
Īpašības un ieguvumi
Smalka sieta filtrs
- Uzticami izfiltrē vissmalkākos netīrumus, piemēram, ziedputekšņus un citas alerģiju izraisošas daļiņas.
Viegli maināms
- Ātra un vienkārša nomaiņa, pateicoties magnētiskajam turētājam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 50 x 50
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi